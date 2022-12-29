Уволены ректора сразу 4-х узб-вузов

11:39 30.12.2022

Освобождены от должностей руководители четырех вузов

От должностей освобождены ректоры УзГУМЯ Улугбек Азизов и Бухарского инженерно-технологического института Нусратулло Баракаев, директора педагогических институтов при ТерГУ Эшболта Кабулов и при КарГУ Абдукаххор Ганиев.



Постановлением Кабинета министров освобождены от должностей двое ректоров вузов, сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.



Улугбек Ботирович Азизов освобожден с поста ректора Узбекского государственного университета мировых языков.



Кроме того, от занимаемой должности освобожден ректор Бухарского инженерно-технологического института Нусратулло Раджабович Баракаев.



Приказом министра высшего и среднего специального образования освобождены от должностей Эшболта Атамуродович Кабулов, директор Педагогического института Термезского государственного университета, и Абдукаххор Гадоевич Ганиев, директор Педагогического института Каршинского государственного университета.