Энергокризис в Таджикистане: дефицит сохраняется

12:46 30.12.2022

Хроники энергокризиса в Таджикистане: дефицит сохраняется

Пресс-служба государственной компании "Барки точик" заявила о том, что постепенно сокращает ограничения на подачу электроэнергии. "Теперь свет отключается только в ночное время - с 23:00 до 05:00. В течение дня в большинстве городов и районов электричество подается практически без ограничений" , - заявили в пресс-службе.

Тем не менее жители регионов Таджикистана продолжают жаловаться на перебои с электричеством. При этом блэкауты, по словам граждан, происходят вне зависимости от времени суток.



По некоторым данным, в Согдийской области почти в два раза выросли цены на киргизский уголь, который из-за закрытия границы ввозится через Узбекистан. Повышение цен происходит на фоне запрета экспорта данного топлива из Таджикистана.