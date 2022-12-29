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Встреча без расстояния: Китай готов стать глобальным партнером России
16:16 30.12.2022

Лидеры РФ и КНР обсудили будущее экономическое и военно-техническое сотрудничество

Любовь Лежнева

Китай готов к глобальному партнерству с Россией, а РФ - к укреплению военно-технического сотрудничества с КНР. Об этом лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин заявили во время переговоров, которые прошли 30 декабря по видеосвязи. Несмотря на санкции и шантаж Запада, у Москвы и Пекина рекордный товарооборот. По итогам года Россия увеличила поставки продукции агропромышленного комплекса и энергоносителей в Китай. Всеобъемлющее двустороннее партнерство демонстрирует стрессоустойчивость, подтвердил китайский лидер. А Владимир Путин пригласил своего коллегу в следующем году посетить РФ.

Образец сотрудничества

Во время общения с Си Цзиньпином Владимир Путин в целом позитивно оценил отношения Москвы и Пекина. Президент РФ назвал их образцом сотрудничества крупных держав в XXI веке.

Это подтвердил и председатель КНР, заявив, что всеобъемлющее партнерство двух стран демонстрирует стрессоустойчивость. Он подчеркнул, что в Китае готовы к глобальному партнерству с Россией. "Перед лицом непростой и далеко не однозначной международной обстановки мы готовы наращивать наше стратегическое взаимодействие с Россией, быть глобальными партнерами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире", - сказал он.

Китайский лидер также заметил, что неоднократно общался с Владимиром Путиным в уходящем году, продолжая с ним оставаться в тесном контакте. При этом в Москве рассчитывают на визит Си Цзиньпина в 2023 году. "Ждем вас, уважаемый председатель, дорогой друг, весной следующего года с государственным визитом в Москву", - подчеркнул президент РФ. По его словам, прилет китайского лидера продемонстрирует всему миру прочность двусторонних отношений. При этом значимость партнерства РФ и КНР усиливается на фоне геополитической напряженности, добавил российский лидер.

Отношения двух стран развиваются на фоне беспрецедентного давления на КНР, уточнил в беседе с "Известиями" главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков. Сейчас Пекин официально объявлен главным противником Вашингтона. На него, как и на Москву, наложены американские санкции, в частности Штаты прекратили поставки в Китай современных чипов. Несмотря на внешнее давление, в КНР планируют к 2050 году стать ведущей державой мира. Чтобы достичь этой цели, по мнению Владимира Портякова, Пекину среди прочего необходима поддержка Москвы.

Увеличение поставок

Владимир Путин в открытой части беседы отметил рекордный товарооборот РФ и КНР - по итогам 2022-го он увеличится примерно на 25%, несмотря на санкции.

- При такой динамике установленную нами к 2024 году целевую планку в $200 млрд мы сможем достигнуть досрочно, - заявил он. - В январе–ноябре этого года наш товарооборот превысил $170 млрд. Это выше показателя за весь прошлый год, - добавил Си Цзиньпин.

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В частности, за 11 месяцев этого года странам, по оценкам российского лидера, уже удалось увеличить товарооборот продукции агропромышленного комплекса на 36%, до $6 млрд. Однако это не предел. Центр "Агроэкспорт" оценивает потенциал поставок российского АПК в КНР на уровне $6–10 млрд в год. Наиболее востребованные продукты на китайском рынке - рыба и морепродукты. Также может быть увеличен экспорт зерновых культур, мясной продукции и растительных масел.

Есть успехи и в сфере поставок энергоносителей. Владимир Путин, например, сообщил, что по итогам 2022 года Россия стала одним из лидеров по экспорту нефти в КНР.

- Уже сегодня мы на втором месте по поставкам трубопроводного газа в Китай и на четвертом - по объему ввозимого СПГ (сжиженного природного газа), по восточному маршруту к 1 декабря направлено 13,8 млрд куб. м., причем в декабре превышение суточных контрактных обязательств достигло 18%, - добавил он. В следующем году, по его словам, удастся еще больше нарастить объемы прокачки.

При этом стороны планируют и дальше наращивать поставки газа. 21 декабря Путин принял участие в церемонии запуска Ковыктинского месторождения в Иркутской области и участка Ковыкта – Чаянда газопровода "Сила Сибири".

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

Газопровод "Сила Сибири" проходит по территории Иркутской и Амурской областей, а также Республики Саха. В декабре 2019-го начались поставки газа с Чаяндинского месторождения до Благовещенска на границе с КНР. Для подключения к "Силе Сибири" Ковыктинского месторождения построен 800-километровый участок Ковыкта – Чаянда. Магистральный газопровод "Сила Сибири" (восточный маршрут) транспортирует газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.

Лидеры планируют в дальнейшем укреплять и военно-техническое сотрудничество, заявил Владимир Путин. Это поможет обеспечить безопасность РФ и КНР, а также поддержать стабильность в ключевых регионах. Глава РФ считает, что координация Москвы и Пекина на международной арене, например по линии СБ ООН, ШОС, БРИКС, G20, способствует формированию справедливого миропорядка. "Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта", - уверен он. И добавил, что в условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада Россия и Китай защищают не только свои интересы, но и тех, кто выступает за "подлинное демократическое мироустройство и право стран свободно определять судьбу".

Источник - Известия
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