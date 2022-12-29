2023 год будет годом решительных и серьезных сражений, - Игорь Стрелков

16:35 30.12.2022

Стрелков заговорил о вмешательстве в украинский конфликт Турции и Румынии

Эксперт рассказал, чего ждать в зоне СВО в 2023 году



Бывший военный деятель ДНР Игорь Стрелков спрогнозировал ряд ожесточенных сражений, в том числе и уже этой зимой. По словам бывшего министра обороны ДНР, не исключено вступление в военный конфликт на Украине ряда других стран, в том числе членов НАТО.



Эксперт рассказал, чего ждать в зоне СВО в 2023 году



Игорь Стрелков, как и многие военные эксперты, подвел итоги уходящего года и рассказал, чем может обернуться для россиян 2023 год. Прогноз, по словам экс- министра, основан на личном военном опыте, а также на последних данных о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине и в мире в целом.



- Я не исключаю вмешательство некоторых стран НАТО, возможно, Польши. Возможно, каким-то образом вмешается Румыния на Приднестровском направлении. Я даже не исключаю вмешательства, в плане каких-либо провокаций, Турции, которая, видимо, собирается в ближайшее время вместе с Азербайджаном зачистить остатки Нагорного Карабаха, где наши миротворцы выполняют свой долг, - сказал военный аналитик.



По словам Игоря Стрелкова, не похоже, что украинская армия дышит на ладан и будет уничтожена в ближайшее время.



- Она не только не развалится в 2023 году, но будет усиливаться за счет притока людей и самого новейшего вооружения из стран НАТО, - отметил эксперт.



Военный аналитик также спрогнозировал множество сражений. По его словам, ряд локальных и масштабных военных операций на фронте мы сможем наблюдать уже в ближайшее время:



- Операции, которые будут с обеих сторон – наступательные и оборонительные мы увидим зимой, может, даже скоро. В любом случае 2023 год будет годом решительных и серьезных сражений, - отметил военный, не раскрывая подробности конкретных направлений и других деталей будущих сражений.



По словам Игоря Стрелкова, 2023 год может стать годом нашей победы.



- В 2023 году Россия имеет все шансы одержать победу над Украиной и освободить часть Украины, создать условия для полной ее ликвидации, как государства. Но эти шансы пока призрачны и не обозначены.



Дарья Федотова