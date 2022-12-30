Объявлен новый состав правительства Узбекистана

17:05 30.12.2022

30.12.22

Министры во главе с премьером Абдуллой Ариповым (в первом ряду). Фото пресс-службы Законодательной палаты парламента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указы о назначении вице-премьеров, министров и руководителей других ведомств. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.



Вице-премьерами утверждены Ачилбай Раматов, Джамшид Кучкаров, Джамшид Ходжаев, Зулайхо Махкамова.

✅ Министром экономики и финансов назначен Шерзод Кудбиев;



✅ министром инвестиций, промышленности и торговли - Лазиз Кудратов;



✅ министром горного дела и геологии - Бобир Исламов;



✅ министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Батыр Закиров;



✅ министром по вопросам сокращения бедности и занятости населения - Бехзод Мусаев;



✅ министром высшего образования, науки и инноваций - Иброхим Абдурахманов;



✅ министром дошкольного и школьного образования - Хилола Умарова;



✅ министром природных ресурсов - Азиз Абдухакимов;



✅ министром молодежной политики и спорта - Адхам Икрамов;



✅ министром цифровых технологий - Шерзод Шерматов;



✅ министром культуры и туризма - Озодбек Назарбеков;



✅ министром энергетики - Журабек Мирзамахмудов;



✅ министром здравоохранения - Амрилло Иноятов.



▶️ Председателем Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей назначен Шахрух Шарахметов;



▶️ председателем Комитета по делам религий - Садык Тошбоев;



▶️ директором Агентства по статистике при президенте - Баходир Бегалов;



▶️ директором Национального антидопингового агентства - Абдушукур Садиков;



▶️ директором Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками - Олим Нарзуллаев;



▶️ председателем Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов - Акмалхужа Мавлонов;



▶️ председателем Комитета по развитию ветеринарии и животноводства при Министерстве сельского хозяйства - Бахромжон Норкобилов;



▶️ директором Агентства лесного хозяйства при Министерстве природных ресурсов - Низомидин Бакиров;



▶️ начальником Инспекции горно-геологической и промышленной безопасности при Министерстве горного дела и геологии - Бахтиер Гулямов.



Президент также подписал указы о назначении первых заместителей глав следующих министерств: культуры и туризма (Улугбек Азамов), молодежной политики и спорта (Алишер Садуллаев, остается директором Агентства по делам молодежи), строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Шерзод Хидоятов), по вопросам сокращения бедности и занятости (Нозим Хусанов), дошкольного и школьного образования (Агриппина Шин), природных ресурсов (Нарзулло Обломурадов).



Ранее сегодня стало известно о замене министра иностранных дел: исполняющим обязанности главы МИДа Узбекистана назначен Бахтиер Саидов, занимавший пост министра народного образования.



Административная реформа в Узбекистане стартовала в конце декабря. Количество вице-премьеров сокращено с восьми до четырех, число министерств уменьшается с 25 до 21. В частности, ликвидируется министерство по поддержке махалли (общины) и старшего поколения, министерство экономики объединено с министерством финансов, министерство дошкольного образования – с министерством школьного образования.