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Объявлен новый состав правительства Узбекистана
17:05 30.12.2022

30.12.22
Министры во главе с премьером Абдуллой Ариповым (в первом ряду). Фото пресс-службы Законодательной палаты парламента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указы о назначении вице-премьеров, министров и руководителей других ведомств. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Вице-премьерами утверждены Ачилбай Раматов, Джамшид Кучкаров, Джамшид Ходжаев, Зулайхо Махкамова.
✅ Министром экономики и финансов назначен Шерзод Кудбиев;

✅ министром инвестиций, промышленности и торговли - Лазиз Кудратов;

✅ министром горного дела и геологии - Бобир Исламов;

✅ министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Батыр Закиров;

✅ министром по вопросам сокращения бедности и занятости населения - Бехзод Мусаев;

✅ министром высшего образования, науки и инноваций - Иброхим Абдурахманов;

✅ министром дошкольного и школьного образования - Хилола Умарова;

✅ министром природных ресурсов - Азиз Абдухакимов;

✅ министром молодежной политики и спорта - Адхам Икрамов;

✅ министром цифровых технологий - Шерзод Шерматов;

✅ министром культуры и туризма - Озодбек Назарбеков;

✅ министром энергетики - Журабек Мирзамахмудов;

✅ министром здравоохранения - Амрилло Иноятов.

▶️ Председателем Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей назначен Шахрух Шарахметов;

▶️ председателем Комитета по делам религий - Садык Тошбоев;

▶️ директором Агентства по статистике при президенте - Баходир Бегалов;

▶️ директором Национального антидопингового агентства - Абдушукур Садиков;

▶️ директором Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками - Олим Нарзуллаев;

▶️ председателем Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов - Акмалхужа Мавлонов;

▶️ председателем Комитета по развитию ветеринарии и животноводства при Министерстве сельского хозяйства - Бахромжон Норкобилов;

▶️ директором Агентства лесного хозяйства при Министерстве природных ресурсов - Низомидин Бакиров;

▶️ начальником Инспекции горно-геологической и промышленной безопасности при Министерстве горного дела и геологии - Бахтиер Гулямов.

Президент также подписал указы о назначении первых заместителей глав следующих министерств: культуры и туризма (Улугбек Азамов), молодежной политики и спорта (Алишер Садуллаев, остается директором Агентства по делам молодежи), строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Шерзод Хидоятов), по вопросам сокращения бедности и занятости (Нозим Хусанов), дошкольного и школьного образования (Агриппина Шин), природных ресурсов (Нарзулло Обломурадов).

Ранее сегодня стало известно о замене министра иностранных дел: исполняющим обязанности главы МИДа Узбекистана назначен Бахтиер Саидов, занимавший пост министра народного образования.

Административная реформа в Узбекистане стартовала в конце декабря. Количество вице-премьеров сокращено с восьми до четырех, число министерств уменьшается с 25 до 21. В частности, ликвидируется министерство по поддержке махалли (общины) и старшего поколения, министерство экономики объединено с министерством финансов, министерство дошкольного образования – с министерством школьного образования.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - fergana.plus
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672409100


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