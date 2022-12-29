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Тимур Ишметов освобожден от должности главы Минфина, Ташкулов покинул УзбМинвузТимур Ишметов освобожден от должности главы Минфина, Ташкулов покинул УзбМинвуз
18:21 30.12.2022

Ишметов освобожден от должности главы Минфина, Ташкулов покинул Минвуз

Тимур Ишметов освобожден от должности министра финансов Узбекистана. Его назначили первым заместителем советника президента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики, сообщает 30 декабря пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Абдукодир Ташкулов назначен на должность заместителя советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта. В связи с этим он освобожден от должности министра высшего и среднего специального образования Узбекистана, которую занимал с января 2021 года.

Ранее стало известно об уходе с поста министра иностранных дел Владимира Норова. Исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана назначен Бахтиер Саидов, занимавший пост министра народного образования.

Административная реформа в Узбекистане стартовала в конце декабря. Количество вице-премьеров сокращено с восьми до четырех, число министерств уменьшено с 25 до 21. В частности, ликвидируется министерство по поддержке махалли (общины) и старшего поколения, министерство экономики объединено с министерством финансов, министерство дошкольного образования – с министерством школьного образования.

Источник - fergana.plus
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