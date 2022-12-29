556 государственных служащих в Атырауской области пытались скрыть свои доходы

19:53 30.12.2022

556 государственных служащих в Атырауской области пытались скрыть свои доходы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".



Семь специалистов по итогам первого этапа всеобщего декларирования привлечены к административной ответственности. В общей сложности перед налоговиками отчитались 17,5 тысячи сотрудников различных ведомств.



Напомним, уже с нового года информацию о доходах и имуществе будут предоставлять и бюджетники: педагоги, медики, деятели спорта и культуры, а также сотрудники квазигосударственных и нацкомпаний.



"Главная цель процедуры – профилактика коррупции, борьба с теневой экономикой, а также проверка системности доходов. Есть возможность выявить финансовые средства и имущество за рубежом", - сказал Нурболат Сарманов, руководитель управления Департамента государственных доходов.



Ранее сообщалось, что с 2027 года в Казахстане ужесточат ответственность для госслужащих при расхождении доходов и расходов в декларациях. Нормы вошли в принятые Парламентом поправки по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц.