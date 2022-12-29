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Олланд подтвердил слова Меркель о том, как они обдурили "Минском" Путина
20:22 30.12.2022

"Меркель была права". Олланд откровенно высказался о Минских соглашениях
Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление армии, заявил в интервью изданию Kyiv Independent бывший президент Франции Франсуа Олланд.
"Ангела Меркель была права […] С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность", - сказал политик.

По его словам, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Западу была нужна передышка.

Лавров прокомментировал слова Меркель о Минских соглашениях
В начале декабря Меркель в интервью Zeit назвала целью Минских соглашений попытку дать Украине время на усиление. По ее словам, все понимали, что проблема не решена и конфликт в стране заморожен. При этом в 2014 году НАТО не могла обеспечить Киев оружием в том объеме, в котором делает это сейчас.

Владимир Путин признался, что высказывание бывшего немецкого канцлера стало для него неожиданным. Президент всегда исходил из того, что власти Германии ведут себя с Россией искренне.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот план так и не был выполнен Киевом.

В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Владимир Путин и главы регионов подписали в Кремле договоры о принятии новых территорий в состав страны.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

Источник - ria.ru
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