В войне виноват российский оффшорный олигархат – Глазьев

22:20 30.12.2022

Нынешнего конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы страны Евразии 10 лет назад отказались бы от использования доллара во внешней торговле.



Об этом в интервью белорусскому информагентству "Белта" заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик Российской академии наук Сергей Глазьев, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Если бы мы 10 лет назад поступили в соответствии с научными рекомендациями и начали отказываться от доллара и евро и создали в Евразии коалицию стран, которые не используют доллар в качестве мировой валюты, то войны бы не было. Вспомните, что США начали войну против Югославии, когда Евросоюз ввел евро. Американцы тогда добились своей цели: евро упал до 80 центов за 1 доллар. Следующая война в Ираке и Ливии была связана с попытками Саддама и Каддафи отказаться от доллара и евро при торговле нефтью.



Сейчас процесс пошел очень быстро. Если бы начали его 10 лет назад, то войны бы не было, потому что монополия на эмиссию денег является главным источником финансирования американских вооруженных сил и всяких авантюр, включая цепочки оранжевых революций и содержание военных баз и агентов влияния в других странах. Если посмотреть, то сумма военного бюджета США равна эмиссии доллара. Если бы от доллара отказались тогда, у американцев не было бы сейчас денег на поддержку войны в Европе", – отметил Глазьев.



По его словам, против отказа от доллара выступил российский оффшорный олигархат.



"Нам тогда говорили: невозможно, это потребует пересмотра контрактов, мы будем нести потери. Весь компрадорский олигархат, который был ориентирован на оффшоры, категорически выступал против отказа от использования доллара и евро, потому что у олигархических структур так же, как у их покровителей в центральных банках главная идея – свобода вывоза капитала. А вывозить капитал можно только в иностранной валюте. Если мы переходим на экспорт в рублях, спрятать деньги в оффшорах уже не получится. Главный смысл нашей внешней торговли заключался именно в вывозе капиталов. Много лет примерно – треть от торговли углеводородами уходила в оффшоры и из-под налогообложения", – сказал Глазьев.