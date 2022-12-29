"А тому ли я дала..." Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан - 2022"

22:25 30.12.2022

Оргкомитет конкурса "Мисс Казахстан" дисквалифицировал победительницу титула "Мисс Вселенная Казахстан - 2022" Диану Ташимбетову, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом говорится в официальном заявлении организационного комитета национального конкурса красоты.



"В связи с публикацией поста и прямого эфира, полного клеветы и желания опорочить конкурс и его участниц, мы лишаем финалистку этого года Диану Ташимбетову титула "Мисс Вселенная Казахстан - 2022". Слова Дианы преследуют цель необоснованно облить грязью не только членов организационного комитета и его партнеров, но и других участниц конкурса. Мы считаем, что это огромное неуважение к другим и обесценивание чужого труда. Работая над тем, чтобы обычные девочки стали известными, организационный комитет проделывает не только огромную работу, но и несет полную ответственность как перед другими участницами, так и перед партнерами", - говорится в заявлении.







По данным организаторов, на финальное шоу, пиар-кампанию, подготовку Дианы Ташимбетовой к участию в конкурсе и развитие ее имиджа были затрачены колоссальные деньги и усилия, а выказанное ею неуважение показывает, что такой человек не достоин нести звание "Мисс" страны.



"Оргкомитет конкурса выражает благодарность за оказываемую вами поддержку и призывает участниц конкурса уважать друг друга, нести ответственность за собственные слова и с пониманием относиться к дирекции компании", - резюмировали в оргкомитете национального конкурса красоты.



Ранее финалистка "Мисс Казахстан - 2022" Диана Ташимбетова пожаловалась на организаторов конкурса красоты. Девушка сообщила, что оргкомитет "Мисс Казахстан" отказался финансировать ее участие в конкурсе "Мисс Вселенная", куда она должна была отправиться в январе 2023 года. По ее словам, ее "бросили на полпути, не проделав никакую работу".