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Тайвань становится главным страхом 2023 года, - М.Макаров
00:01 31.12.2022

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом АО "РС-Балт" либо касается деятельности иностранного агента АО "РС-Балт". 18+
На Западе всерьез опасаются, что попытка Пекина силой добиться воссоединения Китая нанесет куда больший ущерб, чем даже конфликт на Украине.

Власти КНР назвали борьбу с американской гегемонией своим важным достижением в уходящем году.

В то время как в Вашингтоне признают, что не успевают должным образом гарантировать защиту Тайваня от возможной атаки со стороны Китая, в Лондоне бьют тревогу, заявляя, что такое развитие событий будет означать экономическую катастрофу. При этом Пекин ведет себя все более жестко, заставляя не только власти в Тайбее, но и соседнюю Японию вкладываться в укрепление обороны.

Ковид и помощь Киеву отвлекли США от защиты Тайваня
О том, что "2023 год, вероятно, станет самым преобразующим годом в размещении американских сил в Индо-Тихоокеанском регионе за последнее поколение", в начале декабря заявлял помощник министра обороны США Эли Ратнер. Однако, как пишет издание Politico, ряд американских законодателей и экспертов считают, что Вашингтон уже опоздал с решением этой задачи - ему не удалось добиться такого уровня военного присутствия в регионе, чтобы Китай отказался от планов нападения на Тайвань.

В подтверждение этого говорится о быстром развитии ВМФ Китая, а также о том, что многомиллиардные поставки американского оружия на Тайвань задерживаются из-за логистических проблем, связанных с пандемией и усугубленных конфликтом на Украине. При этом бывший сотрудник администрации экс-президента США Дональда Трампа Александр Грей заявил, что противостояние "военной угрозе Китая потребует более серьезной структуры военно-морских сил, чем у США есть в обозримом будущем".

В Лондоне опасаются, что сражение за Тайвань добьет экономику
В свою очередь, газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что Соединенное Королевство не готово к катастрофическим экономическим последствиям в случае проведения Китаем военной операции на Тайване.

Корея, Тайвань и Косово соревнуются, кто полыхнет первым
Главной угрозой называется нарушение цепочек поставок, что вызовет резкое сокращение импорта продукции из Китая. Как напомнила газета, по итогам 2021 года Великобритания ввезла из КНР продукцию примерно на $76,8 млрд (13,3% от общего импорта). При этом сообщается, что правительство Риши Сунака якобы уже предупредило крупных бизнесменов о необходимости "как следует подумать" о том, где они закупают жизненно важные товары, в том числе медицинские изделия и полупроводники.

В связи с этим приводится заявление главы комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Алиши Кернс, по словам которой влияние конфликта на Украине на британцев окажется "ничтожно в сравнении с любым конфликтом из-за Тайваня". А бывший лидер Консервативной партии Иэн Дункан Смит отметил, что Великобритания "никогда не была столь экономически зависима от одной страны", не являющейся ее союзником, как от КНР в данный момент.

Китай заявляет о "бесполезности усилий сепаратистов"
Тем временем в Пекине в среду дали понять, что не свернут с курса на воссоединение с Тайванем. Назвав этот процесс "совместным чаянием всех жителей Китая и непреодолимой исторической тенденцией", официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул, что "объединение Китая имеет первостепенное значение, а усилия сепаратистских сил Тайваня бесполезны".

В минувшее воскресенье китайский министр иностранных дел Ван И говорил о том, что успешная борьба с гегемонией Соединенных Штатов стала одним из ключевых дипломатических достижений Пекина в 2022 году. "Мы бесстрашно противостояли политике силового воздействия, нанеся мощный удар по зазнайству антикитайских элементов США и сепаратистам, выступающим за так называемую независимость Тайваня", - заявил он. При этом власти КНР подчеркивают, что любые попытки властей Тайваня искать поддержку за рубежом обречены на провал.

Япония вспоминает, что такое сильная армия
Также КНР в среду обратилась к Японии с призывом официально разорвать связи с Тайванем. Как отметил при этом Ван Вэньбинь, Токио должен "прекратить посылать ложные сигналы сепаратистским силам на Тайване".

Очевидно, что речь идет о новой стратегии национальной безопасности Японии, принятие которой приветствовали на Тайване. Сложившаяся в мире обстановка подтолкнула Токио к довольно активным действиям по укреплению японского оборонного потенциала. В первую очередь, решено увеличить оборонные расходы к 2027 году до 2% ВВП (как это принято в НАТО). Также в стратегии нацбезопасности прописана возможность нанесения контрудара в случае нападения на Японию. С этой целью ее власти планируют увеличить дальность имеющихся средств поражения, а также закупить у США крылатые ракеты "Томагавк".

Кроме того, как стало известно на этой неделе, Япония рассматривает возможность развертывания ракетных комплексов, в том числе зенитных, на острове Енагуни, расположенном в 110 километрах от Тайваня. Это является частью плана по укреплению внешних рубежей Японии на случай обострения ситуации в Тайваньском проливе.

Тайвань не собирается сдаваться
На фоне все более воинственных заявлений Пекина, подкрепляемых масштабными демонстрациями силы, тайваньские власти также ищут способы укрепить обороноспособность острова. В частности, с 2024 года на Тайване решено увеличить срок обязательной армейской подготовки с четырех месяцев до одного года.

С 1949 года все мужчины на Тайване в возрасте от 18 лет должны были служить в вооруженных силах от двух до трех лет. После 2000 года срок призыва на военную службу постепенно сокращался, достигнув в 2008-м одного года. При гоминьдановской администрации во главе с Ма Инцзю, с 2008 по 2016 год, правительство постепенно внедряло контрактную систему в армии, а призывники, выполняющие вспомогательные функции, с 2013 года должны проходить всего четыре месяца специальной подготовки: пять недель в учебном лагере и одиннадцать недель тренировок в полевых условиях.

Михаил Макаров
28.12.2022

Источник - rosbalt.ru
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