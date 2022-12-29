16-летняя абсолютная чемпионка России горнолыжница Скороходова получила гражданство Казахстана

|22:25 "А тому ли я дала..." Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан - 2022"
22:20 В войне виноват российский оффшорный олигархат – Глазьев
22:18 КазШахматистка Бибисара Асаубаева стала двукратной чемпионкой мира по блицу
20:22 Олланд подтвердил слова Меркель о том, как они обдурили "Минском" Путина
19:53 556 государственных служащих в Атырауской области пытались скрыть свои доходы
18:21 Тимур Ишметов освобожден от должности главы Минфина, Ташкулов покинул УзбМинвуз
17:05 Объявлен новый состав правительства Узбекистана
16:35 2023 год будет годом решительных и серьезных сражений, - Игорь Стрелков
16:16 Встреча без расстояния: Китай готов стать глобальным партнером России
16:14 Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
14:50 Приведет ли сокращение министерств и госслужащих к уменьшению коррупции в Узбекистане, - Кодир Кулиев
14:46 Запад пообещал появление новой мировой валюты
13:58 Новую войну за Косово отменили только на время, - Дмитрий Бавырин
12:46 Энергокризис в Таджикистане: дефицит сохраняется
12:41 БишкекДым. В борьбе со смогом вылетаем в трубу, - Ольга Новгородцева
12:32 В Узбекистане новый глава МИД - Норова сменили на Саидова
11:39 Уволены ректора сразу 4-х узб-вузов
10:51 Что стало с Джэбе, одним из немногих военачальников, кто победил Россию?
09:38 Новые партииKZ: знакомые все лица, - Дамир Ильясов
09:36 Турция на распутье. В следующем году стране и ее президенту предстоит судьбоносный выбор, - Геннадий Петров
09:26 Арестовано руководство "КазТемирТранса"
09:24 В Куршавеле, по запросу Зеленского, схвачен дезертировавший укр-олигарх Жеваго (кормилец Юли Тимошенко)
09:16 Токаев напрямую переподчинил себе "мобильный кулак" - КазДесант (где он был в январе?)
09:14 Кадровые перестановки в Узбекистане в 2022 году – итоги и прогнозы, - Д.Матяшова
08:21 Мэр Полтавы Мамай арестован СБУ как агент Кремля
05:33 Умер легенда футбола Пеле
00:49 Старый мировой порядок умер, - Тимофей Бордачев
00:19 Алиев взял курс на превращение Армении в Западный Азербайджан, - П.Македонцев
00:09 Россия выдавливает европейскую нефть из Китая
00:04 Послание Кадырова арабскому миру: Не хотите знамя ЛГБТ - участвуйте в СВО
|16-летняя абсолютная чемпионка России горнолыжница Скороходова получила гражданство Казахстана
00:27 31.12.2022
16-летняя российская горнолыжница Александра Скороходова получила казахстанское гражданство и теперь будет выступать за национальную сборную Казахстана, передает Tengri Sport со ссылкой на Vesti.kz.
По данным сайта Международной федерации лыжного спорта, она уже выступает под флагом Казахстана с декабря.
Ранее Скороходова уже писала в Instagram о смене гражданства: "2022 год, который изменил все! Ну что, пора подвести итоги года. В этом году было очень много ярких моментов, которые мне запомнятся на очень долгий срок. Одно из самых ярких - это, конечно, получение гражданства Республики Казахстан. Также я стала победителем Кубка России в этом сезоне. Меня включили в национальную сборную Казахстана, и я теперь официально их спортсмен.
Я познакомилась с огромным количеством классных ребят, которые меня просветили в их прекрасном городе. В этом году я стала намного увереннее в себе, стала физически и морально сильнее. Уверена, что в предстоящем году меня ждет еще больше радости и побед в моих начинаниях".
По словам старшего тренера школы высшего спортивного мастерства Алматы Марка Шпарберга, Александра Скороходова - сильнейшая спортсменка-горнолыжница в своем возрасте.
"Александру мы взяли к себе после того, как она показала хорошие результаты. Мы взяли ее также для поднятия уровня наших спортсменов: чтобы стать сильнее - нужно тренироваться с теми, кто сильнее тебя. Она решила продолжить свою карьеру у нас. Сейчас она тренируется вместе с нами и будет выступать за сборную Казахстана. У нее есть перспектива, она абсолютная чемпионка России. Находясь вместе с нами, она показала отличные результаты", - приводит слова тренера по горнолыжному спорту телеграм-канал Спорт Шредингера.