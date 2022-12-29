16-летняя абсолютная чемпионка России горнолыжница Скороходова получила гражданство Казахстана

00:27 31.12.2022

16-летняя российская горнолыжница Александра Скороходова получила казахстанское гражданство и теперь будет выступать за национальную сборную Казахстана, передает Tengri Sport со ссылкой на Vesti.kz.



По данным сайта Международной федерации лыжного спорта, она уже выступает под флагом Казахстана с декабря.



