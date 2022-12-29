Торговля нефтью через Украину - это предательство, - Денис Майданов

02:58 31.12.2022 ДЕНИС МАЙДАНОВ О ПАДЕНИИ ЭЛИТ И ОШИБКАХ СВО: "ЕСТЬ ВЕЩИ, О КОТОРЫХ НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ"

Депутат Госдумы Денис Майданов уверен, что властям следует больше говорить с людьми. Однако целый ряд моментов раскрывать не следует – тут есть и военная составляющая, и вещи из разряда известной поговорки, когда меньше знаешь – крепче спишь.



На днях зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что граждане России, уехавшие из страны и желающие ей поражения на Украине, должны считаться врагами общества и им надо запретить въезд в Россию. И с этим сложно не согласиться.



По мнению политика, возможность вернуться для них нужно предусмотреть лишь после "публичного раскаяния", а "в подобающих случаях – только через амнистию или помилование".



Эту и другие темы в программе "Царьград. Главное" обозреватель Юрий Пронько обсудил с первым заместителем председателя комитета Госдумы по культуре Денисом Майдановым.



Если человек враг, его иначе и не назовешь

Юрий Пронько: Не переборщил Дмитрий Анатольевич?



Дмитрий Майданов: На самом деле я очень рад, что верховное руководство нашей страны наконец подтвердило тезис, который я выдвинул уже месяца полтора назад. Как могут люди, признанные нашим Министерством юстиции иноагентами, продолжать свою деятельность на территории России и зарабатывать?



ДЕНИС МАЙДАНОВ: "МЫСЛЬ, КОТОРУЮ ОЗВУЧИЛ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНАЯ, Я ЕЕ ПОДДЕРЖИВАЮ". ФОТО: ЦАРЬГРАД



– И мы в данном случае говорим не только про культуру и искусство.



– Мы говорим обо всем, да. И тогда я тоже говорил не только про культуру и искусство, я тоже говорил обо всем. Просто я, формулируя законопроект, который уже отправлен в работу, схватился тогда за термин, который существовал и существует до сих пор – это "иноагенты".



Сейчас предлагается более конкретная формулировка. Потому что к понятию "иноагенты" – кого-то под это подтянуть, а кого-то нет. А когда человек явный враг общества – его иначе и не назовешь. Я надеюсь, что наши законодательные и юридические службы сформулируют этот термин. Но мысль, которую озвучил Дмитрий Медведев, абсолютно правильная, я ее поддерживаю.



– Но мы говорим о тех, кто фактически предал, о тех, кто согласился работать на противника, кто за деньги поносит свою Родину. Но это не касается тех, кто сбежал, скажем, испугавшись. Потому что, мне кажется, это другая категория.



– Испугавшиеся?



– Испугавшиеся. Вы же понимаете, я специально вывожу их в отдельную группу.



– Есть люди, которые могут работать не за деньги, но тем не менее они являются идеологическими противниками своей страны. И, может быть, они уже давно находятся не в нашей стране, но действуют на русском языке на нашу аудиторию. Тем не менее с этими людьми надо продолжать работать.



– В их отношении не должно быть санкций?



– Нет, я считаю, что они должны просто прекратить работать на территории России. А у нас работает тот же самый YouTube, на котором все можно. И как бы мы ни приводили в порядок повестку в наших СМИ, у нас есть интернет, в котором можно все. И поэтому люди, уехавшие из нашей страны, или люди, работающие против нашей страны за ее пределами, продолжают получать доступ к нашей аудитории, ведут свою деструктивную деятельность.



Для многих в нашей стране СВО – это где-то там. Сначала была Сирия, где русские войска выполняют свои задачи за пределами нашей страны и точно бьют врага там, чтобы он не пришел сюда.



– Почти как на другой планете.



– И у нас 50% страны живет в какой-то иной реальности, в которой война – это не со мной и не здесь. И пока мина у них во дворе не рванет, они, наверное, и не поймут, что это и их война, это война их страны.



Конечно, есть люди сомневающиеся. Но те, кто из-за пределов или даже изнутри нашей страны на них давит своей пропагандой, очень сильно мешают. Колесо истории повернулось, и нашему поколению тоже пришлось столкнуться с той же напастью, что и нашим дедам, – с нацизмом.



Наши элиты тоже не перестроились

– Мы говорим про обычных людей, наших с вами соотечественников, которые уехали временно. Но есть и другие, которые имели второй паспорт, имели ВМЖ и все делали абсолютно осознанно. Они уже давно избавились от активов или сейчас от них избавляются. Вы считаете, что эта элита действительно перестроилась? Я сильно сомневаюсь.



– Элита у нас перестроилась? Да нет, конечно.



– В сегодняшней ситуации они продолжают торговать с недружественными странами. Они через Украину поставляют углеводороды странам, которые сейчас накачивают Украину летальным оружием. Мы предъявляем претензии обычным людям. Почему не предъявляем их элите?



– Мне кажется, уже запустились нужные процессы, просто они очень медленные. Но большая часть элиты все еще мечтает проснуться 24 февраля 2022 года и жить, как прежде.



Есть даже предатели, для которых ничего не изменилось, и они ждут, когда Россия проиграет, а они будут жить так, как и жили.



– Мы говорим о предательстве.



– Мы говорим и о предательствах, и о не перестроившейся элите. Я как представитель, с одной стороны, культуры, а с другой – Госдумы общаюсь с самыми разными людьми. И я вижу, как тяжело запускаются перемены.



При этом политики являются какими-то козлами отпущения, какими-то врагами, которые заставляют общество переделаться. И, в первую очередь, Госдума, администрация президента, которые запускают эти процессы.



Люди, ну включайтесь уже, посмотрите, какие процессы происходят в мире, в стране.



В 2023 году мы увидим много нового в стране

– Денис, простой народ у нас очень образованный, слава Богу. И они могут у вас в ответ спросить: подождите, а почему на своих местах сидят те, кто, скажем, потерял 300 миллиардов долларов, почему за это никто не ответил? Почему все люди, которые проводили такую политику, ни за что не ответили?



– Вопросы есть, и на них ни я, ни вы ответить не можем. Но есть еще степень доверия к руководителю страны. Есть те моменты, которые он считает важными и нужными. Это раз.



Второе: я не защищаю тех людей, которые сейчас сидят на своих местах. Я допускаю последовательность действий. То есть сейчас есть приоритет СВО, есть приоритет – работающая экономика. И выбивание неких условно ключевых людей – этого, возможно, сейчас нельзя допускать.



Нужна поэтапность. Сначала надо одержать победу в СВО, а потом делать резкие движения. И я думаю, что в 2023 году мы увидим много нового.



– Вы не первый, кто мне об этом говорит. Я в ожидании прямо вот этого 23-го года. Жду, когда он наступит и начнутся эти изменения. Но… Не получится ли еще одна ситуация, которая, я думаю, вас тоже озадачила? Помните Мариуполь? Помните историю с неонацистами, которые попали в плен? Помните, как их готовили к суду, где они находились в клетках? А потом мы проснулись однажды утром и увидели в британских СМИ репортажи о том, что и неонацисты, и западные наемники отбыли за пределы России при помощи Романа Абрамовича. Причем вся информация подавалась под определенным углом. И тогда страна немного опешила. Я даже не беру во внимание уход из Херсона, из Харьковской области. Я к чему веду? С народом надо разговаривать, людям надо объяснять, что происходит.



– Есть, наверное, вещи, о которых нельзя говорить. Если вы говорите, что западные СМИ передают информацию под тем углом, под которым им нужно…



ДЕНИС МАЙДАНОВ: "ЕСТЬ КАКИЕ-ТО ВЕЩИ, КОТОРЫЕ НАС, РЯДОВЫХ ГРАЖДАН, УЖАСАЮТ, МЫ ИЩЕМ И НЕ НАХОДИМ ОТВЕТЫ. НО МЫ ВСЕ РАВНО ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ ЕДИНОЙ СТРАНОЙ, МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВСЕ ВМЕСТЕ". ФОТО: ЦАРЬГРАД



– Конкретные издания даже под спецслужбами лежат, уж простите за прямоту.



– Вот поэтому, видимо, предполагается, что некоторые данные будет не очень правильно придавать огласке. Возможно, у нас есть ошибки, и народ хотел бы, чтобы эти ошибки были признаны.



Но разве мы каждый день воюем? К нам на территорию война пришла через 70 лет. Да, война была где-то рядом – Афганистан, Сирия, Чечня. Мы это помним. Но когда вот так, как сейчас – совсем рядом, буквально за забором – мы не каждый день так воюем.



Да, у нас были ошибки, которые признали, с которыми борются, людей меняют, кому-то уже пришлось ответить за свой непрофессионализм, за то, что не исполнял свои обязанности.



Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Есть какие-то вещи, которые нас, рядовых граждан, ужасают, мы ищем и не находим ответы. Но мы все равно должны оставаться единой страной, мы должны быть вместе.



– Полностью согласен.



– Мы не допускаем предательства руководства страны по отношению к нам. Но, возможно, просто берегут наши нервы. Возможно, где-то нельзя озвучить то, чего нельзя озвучить.



– Ну, политика, Денис, это ювелирная работа. Политики обязаны находить слова. Недоговаривая, возможно. Ведь их предшественники тоже были в разных ситуациях. Я согласен с вами, нельзя допускать любого раскола. Хотя это еще большой вопрос, кто допускает его. И по каким каналам это доводится. Но нельзя и не общаться с людьми. С людьми надо разговаривать. Владимир Путин же считает необходимым выходить и разговаривать. И он выходит и разговаривает. А эти, которые этажами ниже, они воспарили? Может быть, их как-то к земле ближе?



– Думаю, что именно они и наделали тех ошибок, за которые потом нам может быть стыдно. Но я слышал неоднократно от многих, что и Владимиру Владимировичу надо почаще с нами говорить. И это начало происходить.



Да, в начале специальной военной операции был один план. Потом ситуация его подкорректировала. Президенту самому было нелегко. Он – гарант страны, он отвечает за нас, за суверенитет государства. Поэтому, чтобы разговаривать со своими людьми, нужно быть уверенным в каких-то событиях. И в некоторых случаях, я считаю, это молчание нам нужно просто понять и простить.



– Как вы относитесь к Украине?



– Риторический вопрос.



– Нет, не риторический вопрос. На этой неделе я узнал, что вас там осудили. Если не ошибаюсь, на 15 лет.



– Да, на 15 лет лишения свободы с конфискацией всего моего, видимо, украинского имущества. За что? В том, что озвучили в СБУ, ничего нового я не увидел. Практически те же самые обвинения предъявляют ко всем депутатам Госдумы.



– Но не все ваши коллеги получили такой вердикт…



– Видимо, песня "Сарматушка" их так разнервировала. Хотя эта песня была посвящена Дню РВСН и направлена на внутреннюю аудиторию, ее, конечно, услышали и на Украине. Но разве они услышали что-то новое?



Неплохой актер стал плохой марионеткой

– Но персонаж по фамилии Зеленский, устроивший недавно в Верховной раде очередное свое большое шоу, утверждает, что украинцам не надо бояться ядерной угрозы со стороны России, мол, такой угрозы нет, русские не рискнут.



– Нашему президенту на одной из пресс-конференций задали вопрос о том, будет ли Россия использовать ядерное оружие. И он в очередной раз ответил, что такое оружие может быть использовано только тогда, когда появится объективная угроза безопасности и суверенитету нашей страны. И мы можем сделать это превентивно. Об этом надо подумать тем людям, которые сейчас раздувают третью мировую войну.



Что до Зеленского, он слишком верит в то, что ему говорят на Западе. Да и все его речи, все его поведение прописывается в ЦРУ. И Украина – страна-марионетка, и ее президент – тоже.



Но у Зеленского, как у человека творческого, есть большие амбиции, он вообще довольно тщеславен. А сейчас становится понятно, что он стал заигрываться: сыграл президента в кино и подумал, что так же весело будет эту роль перенести в жизнь. И он не ожидал, что на определенном уровне его просто возьмут в оборот, что он перестанет управлять ситуацией и даже самим собой.



А Зеленский оказался полностью управляемой марионеткой. Главным его предвыборным лозунгом были слова "Я завершу войну в Донбассе", а потом он провоцирует еще бо́льшие разрушения, непрерывные и варварские бомбардировки мирного населения Донбасса.



Очевидно, что этот политик сам себе не принадлежит. Сейчас мы понимаем, что перед нами кровавый президент. И по его указу продолжают убивать людей, которых он вроде бы считает "своими". Или речь идет не о людях, а только о территориях, а население можно полностью уничтожить? И в итоге все Минские соглашения были выброшены в топку...



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