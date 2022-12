ЦентрАзия | The Economist: Новая эпоха в геополитике. Американский "мировой порядок" оказался на грани краха

04:06 31.12.2022 The Economist

Великобритания

31 декабря 2022

Новая эпоха в геополитике



Российская спецоперация на Украине и наращивание военной мощи Китая возвещают о наступлении новой эпохи соперничества между крупными державами, пишет The Economist. Такие преобразования происходят в момент, когда вес и влияние Америки в мировой экономике идут на спад.

Президент Джо Байден называет это десятилетие "решающим". Но такая характеристика лишь частично отражает текущий момент, который является началом новой эпохи. В эту эпоху Россия и Китай будут всеми силам стремиться к разрушению мирового порядка, сформированного Америкой. "Соперничество великих держав" - это слишком мягкая характеристика на фоне разрушения Украины Россией. А "новая холодная война" - это слишком упрощенно, если учесть сложную экономическую взаимозависимость Запада и Китая.



Российско-украинский вооруженный конфликт разрушил нормы, сформировавшиеся после Второй мировой войны, согласно которым границы нельзя менять силой. Он впервые после окончания холодной войны разбудил призраков ядерной конфронтации, но с одной отличительной особенностью: российский президент Владимир Путин грозит применить ядерное оружие не как крайнее средство, а как начальный гамбит в своей военной кампании.



Но Россия – это лишь "острая проблема", как это видится Америке. Более серьезная угроза мировому порядку исходит от Китая – единственной в мире страны, которая способна свергнуть Америку с пьедестала главенствующей мировой державы. Пентагон называет такую угрозу "определяющей". Китайские вооруженные силы очень быстро укрепляются. У Китая уже самый крупный в мире военно-морской флот, третьи в мире военно-воздушные силы, огромный арсенал ракет и средств ведения войны в космосе и киберпространстве.



Что если "безграничная" дружба между Россией и Китаем перерастет в реальный альянс? Сейчас мало свидетельств того, что Китай помогает России в ведении военных действий. Но эти евразийские автократии регулярно проводят военные учения, и высокопоставленные американские руководители считают, что две страны будут неизбежно сближаться. Китай к 2035 году увеличит свой ядерный арсенал примерно до 1 500 боезарядов, приблизившись по количеству к американскому и российскому арсеналам. В этой ситуации США придется разрабатывать новую концепцию трехстороннего ядерного сдерживания. А это, в свою очередь, может привести к новой гонке вооружений, особенно если не будет продлен договор СНВ-3, срок действия которого истекает в начале 2026 года.



Такие преобразования происходят в момент, когда вес и влияние Америки в мировой экономике идут на спад. В прошлом веке американский ВВП существенно превосходил валовый внутренний продукт соперников США: Германии и Японии во Второй мировой войне и Советского Союза и Китая в годы холодной войны. Но сейчас китайский ВВП ненамного отстает от американского (и уже превосходит его, если считать по паритету покупательной способности). Американские военные расходы колоссальны в абсолютном выражении, но близки к историческому минимуму как доля от ВВП. Ситуация начинает меняться, поскольку конгресс 23 декабря утвердил объем военных расходов, который значительно больше того, что просил Байден.



Хартленд против Римленда



Старые геополитические теории подвергаются пересмотру. В 1904 году британский географ и стратег Хэлфорд Маккиндер заявил, что тот, кто контролирует сердцевину Евразии, то есть, географическое пространство от Северного Ледовитого океана до Гималаев, будет господствовать во всем мире. Если исходить из этого анализа, то альянс между Россией и Китаем представляет страшную угрозу. Американский современник Маккиндера Альфред Тайер Мэхэн, напротив, полагал, что ключом к мировому господству является контроль над морскими торговыми путями. Где-то посередине между ними оказался другой американец Николас Спикмэн, заявивший в 1942 году, что важнее всего не сердцевина Евразии, а ее периферия. Он утверждал, что жизненно важной территорией является прибрежный пояс континента, простирающийся от Атлантики через Средиземное море и Южную Азию до Японии. "Тот, кто контролирует Римленд, правит Евразией, - писал он. – А тот, кто правит Евразией, вершит судьбы мира". Стремясь к укреплению своих альянсов, создающих противовес евразийским противникам, Америка в наибольшей степени поддерживает тезисы Спикмэна.



На западном конце Евразии оживляется НАТО, которая укрепляет Европу и противостоит России. Вдоль границы с Россией усиливается группировка американских войск и сил союзников. Финляндия и Швеция, отказавшись от последних остатков своего нейтралитета, подали заявки на вступление в НАТО. Если исходить из того, что удастся преодолеть последние преграды на пути к ратификации, которые создают Турция и Венгрия, новые члены появятся в альянсе в 2023 году.



Прежде всего, западные союзники активно вооружают и поддерживают Украину, чтобы та могла отразить российский натиск и начать контрнаступление. Хотя преданные сторонники экс-президента Трампа и лозунга "Америка прежде всего" недовольно ворчали, конгресс дал согласие в заканчивающемся в сентябре 2023 года финансовом году выделить Украине на семь миллиардов долларов больше помощи, чем просил Байден (он просил 37,7 миллиарда долларов). Путин не ослабил западный альянс, а напротив, придал ему новые жизненные силы. Арон Дэвид Миллер из американского Фонда Карнеги перечислил еще два непредвиденных последствия: "Он создал момент межпартийного сотрудничества в Америке. И он дал Байдену возможность искупить свою вину за хаотичный вывод войск из Афганистана".



На восточной оконечности Римленда усиливаются разговоры о будущей войне с Китаем из-за Тайваня. Они особенно активизировались после скандального августовского визита на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Байден надеется, что в ходе предстоящей личной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином (она будет для него первой в качестве президента) ему удастся остановить процесс ухудшения двусторонних отношений. Си поглощен внутренними проблемами и трудностями, не в последнюю очередь, замедлением экономики и социальными потрясениями, вызванными его политикой борьбы с COVID. Однако американское военное командование утверждает, что Си хочет укрепить военный потенциал страны, чтобы к 2027 году захватить Тайвань.



В Азии у Америки нет подобного НАТО альянса, чтобы сдерживать Китай. Но у него есть система двусторонних военных соглашений с Японией, Южной Кореей, Австралией, Филиппинами и Таиландом, действующая по принципу спиц на втулке. Однако у этих стран нет никаких обязательств друг перед другом. Чтобы сблизить их и создать единое целое, Америка работает над расширением ситуативных схем, созданных с определенной целью. Объединение "Пять глаз" (США, Австралия, Британия, Канада и Новая Зеландия) занимается обменом разведывательной информацией. Блок AUKUS, образованный Австралией, Великобританией и США, создан для строительства атомных подводных лодок и разработки прочих вооружений. А Четырехсторонний диалог по безопасности QUAD, осуществляемый между Австралией, Индией, США и Японией, предназначен для обсуждения самых разных вопросов, начиная с вакцин и заканчивая безопасностью на море. Южная Корея и Япония отложили в сторону старые обиды ради проведения совместных учений, видя, насколько интенсивно Северная Корея проводит ракетные пуски (ожидается также, что она проведет ядерные испытания).



Япония объявила о своем намерении удвоить расходы на оборону в предстоящие пять лет, однако она по рукам и ногам связана своими традициями пацифизма. У самоуправляемого острова Тайвань нет дипломатических отношений с большинством стран мира, и он не участвует в проводимых Америкой многочисленных военных учениях. Байден неоднократно заявлял, что он будет защищать Тайвань от китайского вторжения, но многое здесь неясно. Действуя в рамках доктрины стратегической двойственности, Америка не говорит точно, в каких обстоятельствах она может вмешаться, и что она будет делать, особенно в случае применения невоенных методов агрессии, таких как блокада. Поэтому острову сложно внять призывам Америки и в полной мере переключиться на оборонительную стратегию "дикобраза", который в случае опасности свертывается в клубок и ощетинивается иголками. Когда конгресс рассматривал бюджет, он в основном проигнорировал представленный обеими партиями законопроект о предоставлении Тайваню многомиллиардных грантов на закупку военной техники, которые сродни помощи, предоставляемой Украине и Израилю.

Середина спикмэновского Римленда ненадежна. Администрация Байдена всеми силами обхаживает членов регионального объединения АСЕАН из Юго-Восточной Азии. Но они не очень-то хотят делать выбор между своим главным торговым партнером Китаем и основным гарантом региональной безопасности Америкой.

Реклама



Индия остается большим призом для американских стратегов. У нее давние традиции неприсоединения и просоветские настроения. Но по мере ухудшения американо-китайских отношений она все больше сближается с Америкой. Ежегодные военно-морские учения "Малабар", проводимые Америкой и Индией, расширили свои рамки, и теперь в них участвуют все члены Четырехстороннего диалога по безопасности. Но разногласия сохраняются. Индия воздерживается от прямой критики в адрес Путина за его операцию на Украине. Но как говорит старший советник Белого дома по Азии Курт Кэмпбелл, "отношения с Индией являются самыми важными двусторонними отношениями для США в 21 веке".



Что касается Ближнего Востока и Центральной Азии, то американские президенты один за другим стараются сократить объем военных обязательств Америки после многолетних и бесплодных войн в Ираке и Афганистане. Следует ожидать, что новый состав палаты представителей с преобладанием республиканцев будет непрестанно осуждать администрацию Байдена за хаотичный уход из Афганистана. Но в июле США нанесли удар по Кабулу с применением беспилотника, убив лидера "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири. Это указывает на твердое намерение Байдена продолжать дистанционную борьбу с терроризмом.



Рост цен на нефть и газ в этом году, усугубленный вооруженным конфликтом на Украине, вновь подтвердил геополитическую важность Персидского залива. Когда-то Байден объявил Саудовскую Аравию "парией", но в июле посетил эту страну и приветствовал ее наследного принца и фактического правителя Мухаммеда ибн Салмана. "Мы не уйдем и не оставим вакуум, который могут заполнить Китай, Россия или Иран", - сказал Байден арабским лидерам в Джидде. Но взамен он не получил почти ничего. Не было ни снижения нефтяных цен, ни нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. В декабре лидеры стран Персидского залива оказали Си Цзиньпину намного более теплый прием.



Отношения Америки с Израилем могут также подвергнуться испытаниям из-за возвращения Биньямина Нетаньяху во главе коалиции, куда входят ультраправые министры. Байден надеялся сдержать атомную программу Ирана, возродив ядерную сделку, но его попытки ни к чему не привели. Соглашение о снятии санкций сейчас просто немыслимо, потому что в Иране продолжаются масштабные протесты против правящего режима. Однако Иран продолжает работу по обогащению урана, которая идет уверенными темпами, и бросает вызов Байдену, пообещавшему помешать муллам создать ядерное оружие.



Что касается мира в целом, то Америка с союзниками сумели провести череду голосований на Генеральной ассамблее ООН с осуждением России. Но поддержка, которую демонстрирует Западу глобальный юг, очень непрочная. Многие страны считают, что стали жертвами далекого конфликта в Европе, из-за которого выросли цены на топливо и продовольствие, а мировое сообщество отвлеклось от других кризисов. Более того, они не желают попасть в капкан холодной войны между Америкой и Китаем.



Запад по-разному реагирует на такие озабоченности. Он требует создать механизм, позволяющий Украине экспортировать зерно из черноморских портов. Он пытается ввести потолок цен на российскую нефть. Он продвигает глобальные инициативы в области здравоохранения. Он создает западную систему финансирования инфраструктурных проектов в попытке бросить вызов китайской инициативе "Один пояс, один путь". В целом же Байден несколько ослабил свои усилия по разделению мира на демократии и автократии. Он провел несколько крупных региональных саммитов, в том числе, с участием государственных руководителей из Азии, с тихоокеанских островов, из Латинской Америки и Африки.

Большим недостатком в его стратегии остается отсутствие привлекательной экономической и торговой политики, которая позволила бы прочнее связать союзников и друзей. Торговый и технологический совет США – ЕС – это полезный совещательный орган для обсуждения новых технологий. Индо-Тихоокеанская экономическая структура в составе 14 стран обещает появление новых инициатив в сфере цифровой экономики, по укреплению цепочек поставок, в сфере чистой энергетики и справедливости (здесь имеются в виду правила по налогообложению, по борьбе с отмыванием денег и взяточничеством). Но все эти меры по своей сути не дотягивают до содержательных торговых соглашений. Например, Америка не хочет прислушаться к пожеланиям азиатских союзников и отказывается присоединяться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве, участниками которого являются 11 государств.



На самом деле, в байденовской "внешней политике для среднего класса" много протекционизма и промышленной политики. Среди принятых недавно мер субсидии на зеленые технологии и на производство полупроводников, а также ограничения, мешающие Китаю получать самые современные чипы. Такая политика ведет к усилению напряженности в отношениях с европейскими и азиатскими союзниками, поскольку ограничивает им доступ на американский рынок, накладывает ограничения на экспорт в Китай и отнимает у них инвестиции. Евросоюз может в ответ начать субсидировать собственные зеленые технологии и производство полупроводников. Однако советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, похоже, не видит ничего плохого в возможной войне субсидий. Он уже заявил Фонду Карнеги, что Америка помогает среднему классу в других странах, "поощряя добродетельный цикл инвестиций в других регионах мира".



А еще серьезную тревогу вызывает демократия на Западе, особенно в Америке, где два года назад толпа сторонников Трампа штурмом взяла Капитолий. Похоже, Америка отдаляется от Трампа и от его сторонников, отрицающих результаты выборов, но ее политика по-прежнему вызывает мощную поляризацию. Здоровая американская демократия крайне важна, так как дает США возможность привлекать на свою сторону друзей и утверждать лидерство Америки. Салливан рассказал, что в ноябре, когда Байден приехал в Пномпень на Азиатский саммит, другие лидеры интересовались деталями промежуточных выборов в таких местах как Невада. По словам Салливана, "это напоминает нам о том, что остальной мир смотрит на состояние американской демократии … и задается вопросом о жизнестойкости Америки на международной арене".

* запрещенная в России террористическая организация Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672448760





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- "Я намерен в начале нового года осуществить ряд кадровых изменений в правительстве" – Токаев

- Маулен Ашимбаев: "Закон поможет выявить и минимизировать коррупционные риски"

- Кадровые перестановки

- Реализация прорывных договоренностей между Казахстаном и Узбекистаном – план действий обсудили в Правительстве РК

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2022 года №2

- О ситуации на финансовом рынке в ноябре 2022 года

- Государственный советник принял участие в заседании Ученого Совета КИСИ

- В Казахстане создан НИИ курортологии и медицинской реабилитации на базе санатория "Бурабай"

- Комитет транспорта направил уведомление о приостановлении действия Соглашения с Lloyd's Register Group

Перейти на версию с фреймами © CentrAsia Вверх