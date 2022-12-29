 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Снявшая платок иранская шахматистка Сара Хадем бежала с турнира в Алма-Ате в Испанию
04:12 31.12.2022

Иранская шахматистка, появившаяся в Алматы без платка, решила переехать - СМИ

Шахматистка из Ирана Сара Хадем поселится в Испании после появления на международном турнире в Казахстане с непокрытой головой, передает Tengri Sport со ссылкой на издание El Pais.

Сообщения в СМИ о том, что одна из лучших шахматисток Ирана планирует обосноваться в Испании, появились после того, как Сара Хадем, также известная как Сарасадат Хадемалшариех, попала в заголовки газет по всему миру, поскольку она принимала участие в чемпионате мира по рапиду и блиц-шахматам ФИДЕ в Алматы без головного платка, ношение которого обязательно для женщин в соответствии со строгим дресс-кодом страны.

Сара Хадем, занимающая 804-е место в мире и 10-е место в своей родной стране, не планировала возвращаться в Иран после турнира из-за страха репрессий, сообщили два источника испанскому изданию. Вместо этого Хадем и ее муж, известный кинорежиссер Ардешир Ахмади, и их ребенок переедут в неназванный испанский город.

Источники объяснили, что иранская шахматистка и ее семья владеют квартирой в Испании, но они не знают, получила ли спортсменка уже вид на жительство в Испании благодаря этой собственности или она запросила или намерена запросить политическое убежище.

Кроме того, глава шахматной федерации Ирана Хасан Тамини заявил, что шахматистка Сара Хадем, выступавшая на чемпионате мира по рапиду и блицу в Алматы с непокрытой головой, не представляет республику.

Хоть сама шахматистка никак не прокомментировала причину своего поступка, отмечается, что, вероятно, она сняла платок в знак солидарности с протестами в Иране.

Ранее в Иране арестовали ведущих актрис, снявших хиджабы.

Источник - tengrinews.kz
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