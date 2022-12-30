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Китай поможет России в деле принуждения Украины, - Геворг Мирзаян
09:50 31.12.2022

Перед новогодними праздниками Владимир Путин переговорил по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпинем. Лидеры обсуждали, как Китай будет работать на общую с Россией победу.

Просьба не обострять

Глава Китая Си Цзиньпин продолжает социалистическое соревнование со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко за статус лидера, с которым президент России Владимир Путин общается чаще всего. Только-только российский лидер дважды встретился с Лукашенко (в Минске и в Санкт-Петербурге), как он провел переговоры с Си в режиме видеоконференции. "У нас с Вами складывается очень хорошая традиция - в конце года говорить по видеосвязи, подводить итоги работы и намечать планы дальнейшего развития российско-китайских отношений, российско-китайского стратегического партнерства, обмениваться мнениями по наиболее острым международным вопросам", - сказал своему китайскому коллеге Владимир Путин.

Кому-то может показаться, что заявление о "стратегическом партнерстве" - это лишь дань уважения, не несущая в себе никакого практического смысла. И действительно, на первый взгляд Китай встал в длинный список стран, которые после 24 февраля превратились из союзников России в "союзничков". Китайские компании и банки соблюдают западные санкции (хоть и не говорят об этом открыто, как их среднеазиатские коллеги), а китайские руководители в разговорах с российскими коллегами призывают к скорейшему достижению компромисса в украинском вопросе. Ну или как минимум просят Москву не обострять - просто потому, что, по их мнению, за действия России прилетает Китаю.

"Данная война резко обостряет американо-китайскую конфронтацию и усиливает давление США на КНР. Китай этого не хотел, - говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов. - Да, в Пекине понимают, что столкновение с Вашингтоном неизбежно, что стратегическая тенденция состоит в неуклонном усилении противоречий, борьбы и конкуренции, но в то же время китайцы пытаются максимально замедлить этот процесс. Они уверены, что время играет на их стороне, что оно позволяет Китаю накапливать силы. Российская же СВО разрушает их планы - в американской внешнеполитической парадигме резко обостряется соперничество с великими державами, и вот США уже давят на Китай в том же тайваньском вопросе. Китаю это не нравится, Китай не доволен срывом своих схем из-за российской СВО".

Да, Путин и Си обсуждали СВО еще в феврале, во время Пекинской Олимпиады. Но тогда, по слухам, речь шла о совершенно иных сроках и совершенно иных задачах (смена режима в кратчайшие сроки), ставившихся перед российской армией. Вариант с блицкригом (а-ля Грузия-2008) Китай устраивал, а вот с продолжительными боевыми действиями - нет.

В итоге получается очень странная картина. Россия выступает в роли острия копья, ломает американский миропорядок в том числе и для Китая (очищает пространство для создания миропорядка китайского - с юанем как международной валютой, китайскими технологическими компаниями как мировыми лидерами, подконтрольными китайцам финансовыми институтами с глобальным статусом), а Пекин при этом России не помогает. В отличие, например, от того же Ирана, с которым давно и практически открыто ведется сотрудничество в области военной ботаники.

Союзник втихаря

Однако эта картина выглядит таковой лишь на первый взгляд. Если посмотреть глубже, то Китай отнюдь не является "союзничком".

Да, Пекин ведет себя на международной арене крайне нерешительно (сами китайцы и их адвокаты называют это "мудростью", но страны третьего мира рассматривают это именно как нерешительность и поэтому не очень готовы идти под китайский военно-политический зонтик). Однако в то же время китайцы четко понимают, что если Москва не выдержит и сломается - проиграет войну или заключит почетную капитуляцию, то Китай останется один на один против всего коллективного Запада. Без российского тыла и без гарантий безопасности в среднеазиатском подбрюшье. Также они понимают, что ни о каком серьезном компромиссе между Россией и США по Украине сейчас речи быть не может - просто потому, что Вашингтон и Киев (каждый по своим причинам) к этому компромиссу не готовы.

А значит, у Москвы и Китая остается лишь один вариант - принуждать Запад к этому компромиссу через военные действия, либо вести их до победного конца. Не случайно Путин в опубликованной для прессы части своего разговора с Си отдельно упомянул про визит в Пекин Дмитрия Медведева и про "содержательную беседу", которая у него там состоялась с Си Цзиньпинем. В ходе этой встречи бывший президент России передал китайскому лидеру какое-то послание от президента действующего, по всей видимости, содержащее планы данного принуждения и то, что России для этого нужно от Китая. И Китай это, скорее всего, даст - ведь от торговли с РФ он не отказывается. "Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, нелегитимные ограничения и прямой шантаж со стороны некоторых стран Запада, России и Китаю удалось обеспечить рекордно высокие темпы роста взаимного товарооборота. По итогам года он увеличится примерно на 25 процентов", - заявил Путин. При этом российский президент не пояснил (да и не должен был), что речь идет только об официальной, открытой торговле. Есть еще и закрытая часть, куда более важная, - серые схемы, по которым китайские товары идут и будут идти в Россию.

Товарищ Си в открытой части разговора с Путиным дал понять, что все будет. "Перед лицом непростой и далеко не однозначной международной обстановки мы готовы наращивать с Россией стратегическое взаимодействие, предоставлять друг другу возможности развития, быть глобальными партнерами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире, - заявил китайский лидер. - Господин президент, сейчас я хочу с Вами перейти к обсуждению двусторонних отношений и актуальных, интересующих вопросов на регулярной основе".

И на этом открытая часть разговора закончилась. Путин и Си перешли к обсуждению того, как Китай будет работать на общую с Россией победу.

30 декабря 2022
Геворг Мирзаян

Источник - regnum.ru
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