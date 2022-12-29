"Мойкудук" и "Янги Тегирмон". В Узбекистане открыты два новых месторождения газа с общим запасом более 6,7 млрд кубометров

10:58 31.12.2022

В рамках геологоразведочных работ, проводимых на территории Бухарской области, в декабре текущего года АО "Узбекнефтегаз" открыты 2 новых газоконденсатных месторождения -"Мойкудук" и "Янги Тегирмон".



Новые месторождения были выявлены в результате успешной реализации комплексных мероприятий, проведенных совместно со специалистами АО "Узбекнефтегаз" и Государственного геологического комитета.

На основании детального анализа, в короткие сроки успешно пробурены первые скважины №1 глубиной 2670 и 2140 метров на месторождениях "Мойкудук" и "Янги Тегирмон".

В результате испытательно-эксплуатационных работ, проведенных с целью оценки продуктивности перспективных пластов скважин на природный газ, с каждого из них ежедневно добывается 150-125 тыс. кубометров природного газа.

Согласно расчетам, на месторождениях "Мойкудук" и "Янги Тегирмон" прогнозируются запасы более 1,7 и 5,0 млрд кубометров природного газа и более 150 тыс. тонн газоконденсатного сырья.

В настоящее время в целях обеспечения увеличения добычи природного газа со стороны АО "Узбекнефтегаз" ведутся подготовительные работы по бурению очередных скважин №2 на этих месторождениях.