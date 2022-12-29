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|Ежедневная газета "Вечерний Бишкек" (печатная версия) закрывается с 1 января
11:50 31.12.2022
31 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
С завтрашнего дня (1 января) закрывается одно из старейших изданий в Кыргызстане - газета "Вечерний Бишкек". Информацию 24.kg подтвердили в редакции.
Последний номер вышел 30 декабря.
Электронная версия "ВБ" - vb.kg - продолжит работу.
Напомним, что в 2014 году начался рейдерский захват имущества газеты "Вечерний Бишкек". Полновластным владельцем медиаресурса стала никому не известная семья Рябушкиных. Потерпевшие от рейдерства ищут защиты у Фемиды. Прошло семь лет, но волокита продолжается.