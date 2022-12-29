Ежедневная газета "Вечерний Бишкек" (печатная версия) закрывается с 1 января

11:50 31.12.2022

31 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



С завтрашнего дня (1 января) закрывается одно из старейших изданий в Кыргызстане - газета "Вечерний Бишкек". Информацию 24.kg подтвердили в редакции.



Последний номер вышел 30 декабря.



Электронная версия "ВБ" - vb.kg - продолжит работу.



Напомним, что в 2014 году начался рейдерский захват имущества газеты "Вечерний Бишкек". Полновластным владельцем медиаресурса стала никому не известная семья Рябушкиных. Потерпевшие от рейдерства ищут защиты у Фемиды. Прошло семь лет, но волокита продолжается.