Главный "фармацевт" Узбекистана Кариев уволен после смерти детей от индийского "лекарства"

12:14 31.12.2022

Главный "фармацевт" Узбекистана уволен после смерти детей от индийского лекарства



Директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Сардор Кариев освобожден от должности. Об этом на совещании 30 декабря объявил президент страны Шавкат Мирзиеев, передает его пресс-секретарь.



Мирзиеев подверг резкой критике состояние в отрасли, приведшее к смерти 19 детей от лекарственного препарата.



"Гибель детей в Самарканде и Кашкадарье показала состояние дел на местах, отсутствие контроля. Сегодня я уволил главу фармацевтического агентства Кариева. Все виновные в случившемся ответят перед законом", - заявил президент.



