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Главный фармацевт Узбекистана Кариев уволен после смерти детей от индийского лекарства Главный "фармацевт" Узбекистана Кариев уволен после смерти детей от индийского "лекарства"
12:14 31.12.2022

Главный "фармацевт" Узбекистана уволен после смерти детей от индийского лекарства

Директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Сардор Кариев освобожден от должности. Об этом на совещании 30 декабря объявил президент страны Шавкат Мирзиеев, передает его пресс-секретарь.

Мирзиеев подверг резкой критике состояние в отрасли, приведшее к смерти 19 детей от лекарственного препарата.

"Гибель детей в Самарканде и Кашкадарье показала состояние дел на местах, отсутствие контроля. Сегодня я уволил главу фармацевтического агентства Кариева. Все виновные в случившемся ответят перед законом", - заявил президент.



Сардор Кариев руководил фармацевтическим агентством с 2019 года. До этого он на протяжении почти 15 лет возглавлял фармкомпанию Jurabek Laboratories.

Напомним, в сентябре-декабре текущего года в Узбекистане было зарегистрировано 19 смертей, причиной которых был указан прием препарата Док-1 Макс производства индийской фармкомпании Marion Biotech. Все жертвы – дети в возрасте до шести лет. По данным Минздрава Узбекистана, в распространяемой в стране партии сиропа был обнаружен этиленгликоль.

По факту гибели детей возбуждены уголовные дела, несколько человек, занимавшихся регистрацией лекарственного средства в Узбекистане, его импортом и продажей, арестованы. Семь ответственных сотрудников были уволены с занимаемых должностей. Реализация всех препаратов производства Marion Biotech приостановлена.

Власти Индии начали следствие в отношении фармкомпании. Как сообщает NDTV, в ходе проверки деятельности Marion Biotech были выявлены отклонения в производстве препаратов и системе обеспечения постоянного контроля продукции в соответствии со стандартами качества.

Деятельность фармкопании приостановлена.

Источник - fergana.plus
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