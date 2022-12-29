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Почетный Папа Римский Бенедикт XVI умер в возрасте 95 лет
14:14 31.12.2022

Умер папа римский на покое Бенедикт XVI

ВАТИКАН, 31 дек - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа римский на покое Бенедикт XVI (в миру Йозеф Ратцингер) умер на 96-м году жизни, объявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"С болью сообщаю, что почетный папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 9:34 в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане", - сказал он.

Тело усопшего понтифика выставят в соборе Святого Петра для прощания в понедельник, 2 января.



Незадолго до католического Рождества стало известно, что здоровье Бенедикта XVI серьезно ухудшилось. Как писали итальянские СМИ, у него возникли проблемы с дыханием, а также с сердцем. Папа Франциск попросил верующих молитвенно поддержать почетного понтифика, а затем посетил своего предшественника в Ватиканских садах.

Бенедикт XVI занимал Апостольский престол около восьми лет. В историю современной церкви он войдет прежде всего как первый папа, добровольно отрекшийся от престола за последние 600 лет - в феврале 2013 года он неожиданно объявил о решении уйти на покой и с тех пор жил в монастыре в Ватикане. Ему принадлежит рекорд долголетия среди римских пап - еще в сентябре 2020 года он превзошел по возрасту Льва XIII, умершего на 94-м году жизни.

Теолог и префект

Йозеф Алоиз Ратцингер родился в баварском селении Марктль 16 апреля 1927 года в семье комиссара германской жандармерии. Во время Второй мировой войны был записан в гитлерюгенд, а затем служил в войсках противовоздушной обороны. В 1945 году дезертировал, но вскоре был арестован и несколько месяцев провел в лагере для военнопленных.

После войны поступил в Высшую школу философии и теологии во Фрайзинге, затем окончил университет в Мюнхене. В июне 1951 года вместе со старшим братом Георгом был рукоположен в сан священника. Принимал активное участие в работе II Ватиканского собора (1962-1965) в качестве эксперта-богослова, имел репутацию одного из самых прогрессивных теологов того времени. В марте 1977-го был назначен архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а в июне того же года папа Павел VI возвел его в кардинальское достоинство.

С ноября 1981 года на протяжении почти четверти века Ратцингер был префектом Конгрегации доктрины веры (бывшей Святой инквизиции). Возглавлял также Библейскую и Папскую международную теологическую комиссии. После шести лет работы представил папе Иоанну Павлу II новый катехизис Католической церкви. В ноябре 2002-го стал деканом Кардинальской коллегии.

Немецкий папа

Главой Римско-католической церкви кардинал Ратцингер, принявший имя Бенедикта XVI, стал в апреле 2005 года, после кончины Иоанна-Павла II. Он начал масштабную реформу Римской курии, способствовал развитию отношений между католиками и представителями других христианских конфессий, а также иных вероисповеданий. В декабре 2009 года, после встречи папы и президента России Дмитрия Медведева, Москва и Ватикан обменялись нотами об установлении дипломатических отношений на уровне посольств.

Бенедикт XVI написал три энциклики и издал несколько книг, в том числе трилогию об Иисусе Христе. Он совершил 24 международные апостольские поездки, побывав в Латинской Америке, Африке, Австралии, США и на Святой земле. На время его понтификата пришлись многочисленные громкие скандалы, связанные с педофилией в среде духовенства, которые нанесли серьезный моральный ущерб Римско-католической церкви.

Неожиданное отречение

О желании отречься от престола Бенедикт XVI неожиданно объявил на консистории 11 февраля 2013 года. Вечером 28 февраля решение вступило в законную силу. Новым понтификом стал папа Франциск, а Бенедикт XVI удалился в монастырь.

Впоследствии бывший директор службы печати Святого престола, глава Ватиканского фонда Бенедикта XVI иезуит Федерико Ломбарди рассказал РИА Новости, что папа Ратцингер решил уйти на покой, "полностью отдавая себе отчет в том, что ему не хватает физических сил для продолжения служения".

В феврале прошлого года Бенедикт XVI подтвердил, что отрекся от престола сознательно и не жалеет об этом. "Это было трудное решение […] Некоторые мои немного фанатичные друзья до сих пор раздражены. Они не хотят верить в то, что этот выбор был сделан сознательно. Но моя совесть чиста", - сказал он тогда газете Corriere della Sera.

Почетный папа

После отречения Бенедикт XVI принял титул папы римского на покое, или почетного папы. Первоначально он поселился в Кастель-Гандольфо, но затем перебрался в маленький монастырь Mater Ecclesiae, где вместе с ним неотлучно находились его личный секретарь архиепископ Георг Генсвайн и четыре ревностных католички из движения "Причастие и освобождение". В июне 2020 года Ратцингер единственный раз после отречения покинул Ватикан и отправился в Регенсбург, чтобы попрощаться со своим 96-летним братом Георгом, который уже был смертельно болен.

По словам Ломбарди, в последние месяцы жизни "физическая слабость почетного папы сочеталась с ясностью и живостью его ума". Еще во время пандемии COVID-19 он резко ограничил круг своего общения и большую часть дня проводил в молитвах и размышлениях. Несмотря на подобный образ жизни, он продолжал получать обширную корреспонденцию и лично отвечал на некоторые послания. В последний раз посторонние посетили папу на покое 1 декабря, когда Ломбарди привел к нему двух новоиспеченных лауреатов премии Ратцингера.

Немецкий папа был большим поклонником классической музыки, любил слушать и исполнять на фортепьяно произведения Моцарта. Кроме того, он был известен любовью к животным, особенно к кошкам.

Бенедикт XVI должен быть похоронен в Ватиканских гротах, находящихся под алтарной и хоральной частями собора Святого Петра. Он выбрал себе место, где до канонизации в 2014 году покоился папа Иоанн-Павел II.

Источник - РИА Новости
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