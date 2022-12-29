Почетный Папа Римский Бенедикт XVI умер в возрасте 95 лет

14:14 31.12.2022

Умер папа римский на покое Бенедикт XVI



ВАТИКАН, 31 дек - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа римский на покое Бенедикт XVI (в миру Йозеф Ратцингер) умер на 96-м году жизни, объявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.



"С болью сообщаю, что почетный папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 9:34 в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане", - сказал он.



Тело усопшего понтифика выставят в соборе Святого Петра для прощания в понедельник, 2 января.



