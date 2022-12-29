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Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам вместе с военнослужащими
00:01 01.01.2023

Альберт Корса

"Защита родины – Cвященный долг"



Жители самых восточных регионов нашей Родины уже встретили Новый год, а поэтому в сети уже появилось обращение президента страны к гражданам. Владимир Путин выступил с обращением вместе с солдатами российской армии и заявил, что суверенное, независимое будущее России зависит только от воли россиян.

Также в новогоднем обращении Владимир Путин сказал:

2022-й год был годом трудных решений и мощной консолидации российского общества;
Россия сражается за истинную независимость, за своих людей;
2022-й год многое расставил по своим местам, отделил мужество и героизм от предательства и малодушия;
2022-й был годом судьбоносных событий, они стали рубежом, закладывающим основу независимости.



Ранее Readovka, что военнослужащие шлют соотечественникам поздравления из окопов.

Источник - readovka.news
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