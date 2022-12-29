Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам вместе с военнослужащими

00:01 01.01.2023

Альберт Корса



"Защита родины – Cвященный долг"







Жители самых восточных регионов нашей Родины уже встретили Новый год, а поэтому в сети уже появилось обращение президента страны к гражданам. Владимир Путин выступил с обращением вместе с солдатами российской армии и заявил, что суверенное, независимое будущее России зависит только от воли россиян.



Также в новогоднем обращении Владимир Путин сказал:



2022-й год был годом трудных решений и мощной консолидации российского общества;

Россия сражается за истинную независимость, за своих людей;

2022-й год многое расставил по своим местам, отделил мужество и героизм от предательства и малодушия;

2022-й был годом судьбоносных событий, они стали рубежом, закладывающим основу независимости.



