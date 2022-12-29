"В трудную минуту кыргызский народ в очередной раз показал...", - поздравление С.Жапарова

02:36 01.01.2023

1 января 2023, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

С Новым годом! Президент поздравил кыргызстанцев



Президент Кыргызстана поздравил соотечественников с Новым 2023 годом.



"Сегодня, находясь на малой родине Полот-хана и Молдо Нияза, Абдыкадыра Орозбекова и Исхака Раззакова, я хочу поздравить вас с наступающим Новым 2023-м годом.



В уходящем году мы все вместе пережили множество событий, как радостных и достойных гордости, так и печальных. Каждое холодное дуновение ветра с приграничья, глубоко отзывается в сердце каждого кыргызстанца.



В трудную минуту кыргызский народ в очередной раз показал свою сплоченность. Сообща, вместе нам под силу любые трудности, с которыми мы сталкиваемся на пути нашего развития. В течение этого года мы с вами плечом к плечу, шаг за шагом продвигались вперед, реализуя стратегические задачи и добиваясь побед. Это каждодневный тяжкий труд, но мы не должны никому и ничему позволить свернуть нас с намеченного пути. Мы смогли направить более значительные ресурсы на улучшение благосостояния народа, чем во все предыдущие годы.



Все достигнутое в 2022-м году - это результат общего труда и целеустремленности. Меня переполняет гордость за наш народ, который своим трудом прокладывает путь к процветающему Кыргызстану. Вместе мы - сила и мы едины в стремлении жить в развитом, сильном государстве.



Верю, что Новый год приумножит благосостояние каждого нашего гражданина, каждой семьи и мы сможем достигнуть тех вершин, к которым стремимся. Пусть все, что мы имеем сейчас, станет стимулом для новых свершений", - говорится в поздравлении Садыра Жапарова.