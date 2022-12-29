"Сегодняшний неспокойный мир побуждает каждую гордо...", - Э.Рахмон

02:38 01.01.2023

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ Лидера нации Эмомали Рахмона по случаю наступления Нового 2023 года



г. Душанбе, 31 декабря 2022 года



Дорогие соотечественники!



Искренне, от всей души поздравляю всех вас – славный народ Таджикистана и зарубежных соотечественников по случаю наступления Нового 2023 года.



Желаю каждому дому, каждому семейству счастья, благополучия, новых свершений и исполнения всех ваших чаяний.



2022 год для нашего Таджикистана считается еще одним незабываемым и историческим годом.



Невзирая на негативное влияние финансово-экономического кризиса и в весьма сложных и чувствительных условиях современного мира, в истекшем году обеспечено стабильное развитие национальной экономики во имя достижения стратегических целей страны в объеме 8 процентов, что является одним из лучших показателей.



За этот период с целью ускоренной индустриализации страны было построено более 500 производственных предприятий и цехов, а объем производства промышленной продукции был доведен до 43 миллиардов сомони.



Также впервые в истории Таджикистана производство электроэнергии составило более 21 миллиарда киловатт-часов.



С целью защиты продовольственной безопасности страны и обеспечения изобилия потребительского рынка земледельцы республики эффективно использовали имеющиеся возможности, в особенности, воду и землю, увеличили производство сельскохозяйственной продукции и довели ее объем до более чем 48 миллиардов сомони.



Для дальнейшего улучшения состояния автомобильных дорог и превращения Таджикистана в транзитную страну в рамках 17 государственных инвестиционных проектов бесперебойно продолжались работы по реконструкции и строительству транспортной инфраструктуры.



В течение 2022 года Правительство страны направило все свои усилия на создание достойных условий жизни граждан республики, и с использованием имеющихся ресурсов и возможностей осуществило ряд мер во имя решения социальных проблем – науки и образования, культуры и здравоохранения, вопросов, связанных с молодежной и гендерной политикой, и для поддержки малообеспеченных и уязвимых слоев общества.



Создание и сдача в эксплуатацию сотен объектов социальной сферы, в том числе учреждений образования, больниц и центров здоровья и других объектов здравоохранения, культуры и спорта, способствовали решению многих проблем населения страны.



С удовлетворением и гордостью хочу заявить, что благодаря самоотверженному труду славного народа Таджикистана, особенно патриотически настроенных предпринимателей и людей щедрой души в уходящем году было построено 3100 производственных и социальных объектов, что привело к большему процветанию и благоустройству городов, районов и сельских местностей страны, а также обеспечению рабочими местами 190 тысяч наших соотечественников и повышению уровня и улучшению качества жизни населения.



Также напомню, что 2022 год стал особо знаменательным в плане укрепления основ государственной независимости, достойного представления страны, укрепления авторитета и репутации Таджикистана на международной арене.



В этот период поддержка инициатив Таджикистана мировым сообществом стала очень важной не только для нас, но и для всех стран региона и мира.



Помимо инициатив Таджикистана по решению глобальных проблем, на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций единодушно была поддержана наша очередная инициатива по объявлению 2025 года "Международным годом ледников".



На основании принятой резолюции, а также предложений Таджикистана по объявлению 21 марта "Международным днем сохранения ледников", было принято решение о создании при Организации Объединенных Наций Целевого международного фонда по вопросам сохранения ледников и касательно этой темы проведения в 2025 году в городе Душанбе конференция высокого уровня Организации Объединенных Наций.



Это важное и историческое событие, несомненно, является доказательством признания ценной роли и высокого статуса независимого Таджикистана среди стран мира.



Дорогие соотечественники!



В уходящем году мы, народ Таджикистана, торжественно отметили 30-летие 16-й Сессии Верховного Совета, с которой началось спасение и возрождение государственной независимости.



Значение и историческая роль 16-й Сессии Верховного Совета подробно были отражены в выступлении Главы государства.



Сейчас еще раз подчеркиваю, что это великое историческое событие является отправной точкой для восстановления конституционной власти, мира и спокойствия, политической стабильности, национального единства, создания независимого таджикского государства и достижения наших нынешних успехов.



По сути, все достижения, которых до сих пор добились таджикское государство и таджикский народ, являются результатом независимости, свободы, мира и национального единства.



В эти праздничные минуты я хотел бы с гордостью и искренностью сказать, что достижение таких мирных дней является результатом решимости и усилий таджикского народа и его поддержки политики государства и Правительства страны.



Уверен, что в новом 2023 году наш патриотически настроенный народ еще больше укрепит и расширит свои усилия по благоустройству и созиданию, развитию государства, процветанию доставшейся нам от предков земли и улучшению условий жизни каждого семейства в стране.



Сегодняшний неспокойный мир побуждает каждую гордо и патриотически настроенную личность, людей щедрой души, и в целом весь народ страны прилагать все свои усилия для защиты независимости и свободы, дальнейшего прогресса нашего независимого Таджикистана и благоустройства нашей любимой Родины.



Уверен, что все мы совместными усилиями и в дальнейшем будем предпринимать неуклонные шаги для обеспечения счастливой жизни нашего народа и достижения новых свершений.



Еще раз искренне поздравляю гордо настроенный и наделенный твердой и неуклонной волей народ страны и наших соотечественников за рубежом с наступлением Нового 2023 года, и желаю каждому из вас здоровья и счастья, благодати и жизненных благ, а нашему дорогому Таджикистану – еще большего развития и прогресса.



С Новым 2023 годом, дорогие соотечественники!