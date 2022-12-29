Бахмутско-Соледарская мясорубка: когда конец? - А.Ситников

11:53 01.01.2023

Битва за Соледар: Остатки самостийного "Тотенкопфа" драпают с первой линии обороны

Стало понятно, почему мы не могли взять так долго этот городок, но чем дольше длится сражение, тем проще будут освобождены Славянск и Краматорск

Александр Ситников

Битва за Соледар: Остатки самостийного "Тотенкопфа" драпают с первой линии обороны



Известный в США аналитический институт, изучающий военные конфликты (ISW), в своей сводке за 28 декабря сообщил, что "высокопоставленные украинские чиновники беспрепятственно посещают передовые позиции в Бахмуте (по-нашему Артемовск). Так, начальник Управления военной разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов был в Бахмуте 27−28 декабря и был геолокирован на расстоянии не менее 600 метров от ранее зафиксированной передовой линии российских войск".



Типа, укро-вояки держат фронт и не собираются сдавать свои позиции, несмотря на русский наступ. В принципе головний розвідник України, русский, судя по фамилии, но со "слава-украинскими" мозгами, мог засветиться в Бахмуте. Но смущает, что ISW назвал его поездку на "передок" повторением "херойства" Зеленского, который 20 декабря тоже якобы был в сакральном городке.



На самом деле, как сообщили админы самостийной телеграм-тусовки, Зеля и близко не был в Артемовске, а наградил захисников незалежностi на оборонном заводе в Слободском районе Харькова. Понятное дело, российские спецслужбы быстро вычислили это место. После чего туда прилетели наши ракеты. Как говорится, отдельное спасибо кровавому клоуну за то, что раскрыл цеха, где чинилась бандеровская бронетехника.



Сравнение поездок Зеленского и Буданова бросает густую тень на достоверность сводки ISW о поездке Буданова на "передок". Но другая правда заключается в том, что Бахмут пока нашими войсками не взят, несмотря на длительный штурм. А это используется западными СМИ, как фактор несокрушимости ВСУ.



На севере ЛНР стали появляться любопытные части ВСУ, которые уничтожаются нашими солдатами, как обычные "мобики"

Между тем, согласно волонтерским картам ВСУ, в общей сложности оборону на Соледаро-Артемовском участке держат лучшие підрозділы - 27(!) бригад ВСУ и территориальной обороны.



Так, в Бахмуте окопались укро-вояки 57 ОМПБр, 53 ОМБр, включая "Айдар"*, 112, 118,120,125, 241,17,109,108, 111 ОБр ТРО, а также набранный практически с нуля полк "Азов"** и другие бандеровски-мотивированные полки и нацбаты. В Подгорном окопалась 114 ОБр ТРО, в Опытном - 71 ОАЭМБр, 73 МЦ ССО, 63 ОМБр, а Клещеевку захищати 60 ОМБр, 24 ОМБр и 95 ОДШБр.



По политическим причинам Зеля требует не сдавать Бахмут и Соледар, несмотря на огромные потери. В самостийных окопах и опорниках записываются в "двухсотые" в основном мобики из теробороны, а за спинами этих самоубийц жовто-блакитные снайпера и блуждающие минометчики ведут огонь по нашим штурмовикам-"музыкантам". Такая тактика ВСУшников цинична, тем не менее, как показывает время, достаточно эффективна. Правда, до той лишь поры, пока есть "пушечное мясо".



Судя по трафику на автошляхе Часов Яр - Бахмут, підрозділы вышеперечисленных бригад регулярно пополняются, что указывает на огромные потери. Иначе говоря, появившиеся в Сети сведения о масштабе самостийной группировки ВСУ на Соледаро-Артемовском участке отвечают на непростой вопрос, почему укро-вояки так долго держатся.



Однако неминуемый разгром костяка двадцати семи бригад ВСУ и территориальной обороны, по мнению правдоруба из обнулившейся на "передке" 93-й ОМБр укровермахта, приведет к тому, что оборонять Славянск и Краматорск будет просто некому. Короче, чем дольше длится битва за Бахмут и Соледар, тем это выгоднее ВС РФ.



О том, что оборона ВСУшниками Артемовска близка к кульминации, после чего начнется развал фронта, как это было в Северодонецке, свидетельствует информация о критическом ущербе 128-й горно-штурмовой бригады укровермахта. Кстати, ее боец был награжден Зеленским в Харькове 20 декабря и даже попал в коллективный снимок с замминистром обороны Украины Анной Маляр.



Пикантности этой фотке добавила эмблема самой известной эсэсовской дивизии Третьего Рейха. "Только сейчас заметил патч „Тотенкопфа" у крайнего бойца справа", - написал юзер с ником HolodniyYar.



Отдельно отметим, что 128-я в бандеровских кругах и впрямь негласно называется украинской "Тотенкопф" ("Мертвая голова"), что, однако не помешало ей сдать Бахмутское - поселок, который укроСМИ окрестили настоящей твердыней ВСУ. Теперь же его переход под контроль ВС РФ открывает дорогу для штурма Соледара.



Как сообщают "вагнеровцы", "в Соледаре украинская группировка может быть разделена на две отдельные группы после выхода „музыкантов" от Бахмутской ОШ к ж/д дороге: к станции Деконская в южной части Соледара. Кроме того, „оркестр" на данный момент двигается с востока вдоль улицы Сосюры, пересекающей город и перетекающей в другие улицы".



Также стало известно, что нашими "оркестрантами" со стороны села Яковлевка был взят важный опорник, который обороняла закарпатская "Тотенкопф". В Сети появилась информация, что "мобики", набранные в спешке в 128-ю ОГШБр, сдают передовые опорники в Соледаре при первых прямых попаданий нашей арты по их позициям. Эта информация подтверждается видео отхода укро-войска из южной части городка.



На армейских чатах ВСУ 128-ю называют проклятой, типа, сколько туда не набирай укро-солдат, все они погибают. Видимо, сказывается историческая справедливость, поскольку немецкая "Тотенкопф" в годы войны с Советским Союзом, как минимум, трижды была уничтожена под корешок.



По данным "Военной хроники", "активность российской арты под Бахмутом такова, что на одного нашего убитого приходится 30 убитых или тяжелораненых солдат противника. При этом из-за предельной нагрузки на медицинскую службу ВСУ в городе удается эвакуировать лишь одного из трех раненых. К январю прогнозируется ухудшение ситуации: гибнуть от огня артиллерии будет каждый второй раненый солдат ВСУ".



Соросята начинают латинизацию мовы, но для русскоязычных укро-вояк издают документы на родном языке - мол, все равно "задвухсотят"

Кирилл Буданов, с большой долей вероятности, должен был подтвердить доклад командующего группировкой войск ВСУ "Хортица" генерал-полковника Александра Сырского о запредельном уровне потерь 10-й и 128-й бригад укровермахта.



Любопытно, что самостийный "Тотенкопф" официально был отправлен в Запорожье зализывать раны после того, как 15−17 декабря в районе треугольника Яковлевка-Белогоровка-Веселое (в 10 км к северу от Соледара) попал в "огненный мешок" в ходе наступления на позиции "вагнеровцев". Тогда только "двухсотых" было насчитано более 250 человек.



По сути, один в один повторилась их же история в Сухом Ставке, ставшем самым большим военным могильником 21 века. Впрочем, "бахмутская мясорубка", похоже, уже переплюнула херсонскую. С той лишь разницей, что на этот раз наши утилизируют ВСУ не на плацдарме с нарушенной логистикой, а на давно и тщательно укрепленных позициях.



Пошли слухи, что ей на смену пришла 65-я мехбригада ВСУ. Однако в последний момент 128-ю тормознули и, по полной программе разбавив "мобиками", опять бросили на "передок" - на окончательную утилизацию. Видимо, у Зели заканчивается "пушечное мясо".



*, ** - "Айдар" и "Азов" признаны в России экстремистскими организациями и их деятельность на территории РФ запрещена.

29.12.2022