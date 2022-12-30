Российская? компания "Газпром" продолжает качать газ через Украину

14:37 01.01.2023

Российская компания "Газпром" осуществляет подачу газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной. Об этом сообщил журналистам 1 января официальный представитель российской компании Сергей Куприянов

Он сообщил, что на 1 января Украина подтвердила подачу газа в объеме 43,3 миллиона кубометров через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Одновременно украинская сторона отклонила заявку на транзит через ГИС "Сохрановка", добавил представитель "Газпрома".

Украина в мае прекратила прием для транзита газа через последнюю, сославшись на то, что она находится под контролем ЛНР. В результате для транзита газа в Европу остался только маршрут через ГИС "Суджа".

"Газпром" заявил, что перенос всех объемов поставляемого газа на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.