|22:25 "А тому ли я дала..." Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан - 2022"
22:20 В войне виноват российский оффшорный олигархат – Глазьев
22:18 КазШахматистка Бибисара Асаубаева стала двукратной чемпионкой мира по блицу
20:22 Олланд подтвердил слова Меркель о том, как они обдурили "Минском" Путина
19:53 556 государственных служащих в Атырауской области пытались скрыть свои доходы
18:21 Тимур Ишметов освобожден от должности главы Минфина, Ташкулов покинул УзбМинвуз
17:05 Объявлен новый состав правительства Узбекистана
16:35 2023 год будет годом решительных и серьезных сражений, - Игорь Стрелков
16:16 Встреча без расстояния: Китай готов стать глобальным партнером России
16:14 Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
14:50 Приведет ли сокращение министерств и госслужащих к уменьшению коррупции в Узбекистане, - Кодир Кулиев
14:46 Запад пообещал появление новой мировой валюты
13:58 Новую войну за Косово отменили только на время, - Дмитрий Бавырин
12:46 Энергокризис в Таджикистане: дефицит сохраняется
12:41 БишкекДым. В борьбе со смогом вылетаем в трубу, - Ольга Новгородцева
12:32 В Узбекистане новый глава МИД - Норова сменили на Саидова
11:39 Уволены ректора сразу 4-х узб-вузов
10:51 Что стало с Джэбе, одним из немногих военачальников, кто победил Россию?
09:38 Новые партииKZ: знакомые все лица, - Дамир Ильясов
09:36 Турция на распутье. В следующем году стране и ее президенту предстоит судьбоносный выбор, - Геннадий Петров
09:26 Арестовано руководство "КазТемирТранса"
09:24 В Куршавеле, по запросу Зеленского, схвачен дезертировавший укр-олигарх Жеваго (кормилец Юли Тимошенко)
09:16 Токаев напрямую переподчинил себе "мобильный кулак" - КазДесант (где он был в январе?)
09:14 Кадровые перестановки в Узбекистане в 2022 году – итоги и прогнозы, - Д.Матяшова
08:21 Мэр Полтавы Мамай арестован СБУ как агент Кремля
05:33 Умер легенда футбола Пеле
|Российская? компания "Газпром" продолжает качать газ через Украину
14:37 01.01.2023
Российская компания "Газпром" осуществляет подачу газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной. Об этом сообщил журналистам 1 января официальный представитель российской компании Сергей Куприянов
Он сообщил, что на 1 января Украина подтвердила подачу газа в объеме 43,3 миллиона кубометров через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Одновременно украинская сторона отклонила заявку на транзит через ГИС "Сохрановка", добавил представитель "Газпрома".
Украина в мае прекратила прием для транзита газа через последнюю, сославшись на то, что она находится под контролем ЛНР. В результате для транзита газа в Европу остался только маршрут через ГИС "Суджа".
"Газпром" заявил, что перенос всех объемов поставляемого газа на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.