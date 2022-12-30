Битва с сатанизмом, мир хаоса и время больших перемен, - Игорь Нагаев

17:11 01.01.2023 хроники смуты: декабрь 2022 года



Игорь Нагаев



Главным событием 2022 года, конечно стал передел мироустройства в пользу равноправия всех народов и государств, а СВО это только самая видимая и горячая часть этого процесса.



Для всех нас СВО, разумеется, самое главное событие: у многих на фронте дети, родственники, друзья. Уже понятно, что они уже воюют не за раненый Донбасс с ВСУ, а - против всего Запада за выживание нашей страны и нашего народа. Не все это еще понимают, бои идут далеко от Москвы или Екатеринбурга. Однако цена вопроса- выживание всей России и россиян. И, если вначале шла речь только о взятии под контроль и присоединении к России ДНР и ЛНР, то теперь уже ясно, что Россия будет вынуждена взять под контроль всю Украину и выйти на западные границы Советского Союза. В данный конкретный момент Запад исчерпал обычные средства помощи Украине и давления на Россию, поэтому следует ожидать внутри страны попыток раскачать ситуацию со стороны пятой колонны в лице богатеньких, у которых арестовали или угрожают отобрать деньги на Западе. Так как с начала СВО никто не предполагал, что она превратится в длительную войну России с Западом, то пятая колонна особой активности не проявляла, но теперь ей отступать некогда, и теперь вся надежда только на слаженную работу ФСБ. Как говорится, товарищи олигархи: с кем вы и где ваши деньги? Пора определиться.



Пока идут тяжелейшие бои на фронте, в тылу продолжается обычная жизнь: люди влюбляются, ходят в рестораны, на концерты и т.д. И осуждать их за это нельзя, т.к. жизнь остановить невозможно. Однако, если богатенькие дяди и тети, а также их детишки, вместо того, чтобы тратить деньги на банкеты, или на участие в подпольных гонках на спортивных машинах, эти деньги и эту энергию направят на любую реальную помощь нашей армии, или семьям погибших солдат и офицеров, то это будет правильно, это будет соответствовать нашей древней традиции жить или умирать вместе.



Как говорил мой дядя–фронтовик: "В рай по одиночке не ходят, или все вместе, или никто".



Битва с сатанизмом



Последние 120 лет как минимум человечество борется не с капитализмом, феодализмом или коммунизмом, а исключительно с сатанизмом. Некоторые определяют сатанизм как символ могущества и свободы каких-то конкретных групп людей, т.е. когда блага мира распределяются от большинства в пользу меньшинства, и этот процесс идеологически оформляется различными учениями в красивой упаковке. Ну, а чтобы большинство не задавало глупых вопросов, почему так происходит, надо отвлечь его внимание войнами, кризисами, футболом, проблемами секс-меньшинств – главное, чтобы вопросов не задавали и голосовали правильно. Такое распределение благ в пользу меньшинства справедливым не может быть по определению, и это подтверждается эволюцией человечества как Рода для целей выживания, поэтому в основе господства меньшинства над большинством лежит ложь. Вспомним слова Иисуса Христа, который называет диавола лжецом и отцом лжи. Вместо модели устройства жизни, когда все являются частью одного Бога и должны относиться друг к другу как братья и сестры, торжествует принцип: "Разделяй и властвуй", главный лозунг Запада в битве за господство над всем остальным миром.



Однако весь остальной мир, глядя на Россию, начал требовать своей доли от пирога комфортной жизни. Россия, несмотря на все сложности развития, всегда была страной духовной. Напомним, что Духовность- есть правила жизни и морали, нормы справедливости, которые выработаны человечеством для выживания в самых сложных условиях и для развития общества. Так вот Россия самой историей своей является территорией такой духовности. За счет этого Россия выросла из маленьких княжеств в огромную Державу, где есть место всем. И именно это понимание духовности, это понимание справедливости, заставило Азию начать процессы объединения с Россией как на уровне торговом, так и на уровне военном. И этот процесс уже остановить нельзя, единого глобального мира по правилам Запада больше нет. О таком положении дел предупреждали давно и специалисты, и пророки, и святые, и просто люди здравого смысла. Сатанизму всегда противостояла Любовь, любовь всеобъемлющая, искренняя, как любовь к человеку, так и любовь к Богу, так и любовь к Родине. Как говорят ученые, к моему ужасу, часть людей на земле не способны любить вообще. Они готовы брать для себя, только брать, но не готовы давать, делиться с другими, в том числе со страной. Поэтому, когда говорят, что патриотизму надо учить в школах , то я смеюсь, патриотизм- это Любовь, в одной из своих ипостасей, а Любви учить невозможно, это то, что в сердце с рожденья, то, что вынесено из семьи, то, что передалось с генами, любовь- она или есть, или ее нет. А реальная сущность человека становится ясной только во время больших испытаний. А жители России прошли за всю свою историю множество испытаний, поэтому мы другие, отличные от соседей по континенту, самопожертвование здесь в порядке вещей, и это тоже проявление Любви.



Были знаки, и были пророки,

Все нам сказано было не раз,

Чем искать вновь последние сроки

Помни, срок-этот миг, или час.



На костяшках, как прежде считает

Казначей не спеша суету,

Когда ветер устало вздыхает,

Заблудившись в огромном лесу.



Льют узор на любой бересте-

Белизну, окрапленную черным,

Тот, кто может судить о грехе,

свою власть не считает зазорной.



За сезоном сезон у судьбы

Шелуху с душ срывают исправно,

Ничего от людей ты не жди,

Мир по вере принять будет главным.



Учит жизнь, да все мордой об стол,

И у сердца в крови вся изнанка ,

Отодвинь ты туманы крамол,

Чтобы жить здесь - Любовь есть приманка



За пределами размышлений о любви, находятся деньги, торгаши и торговля.



Даже полностью подконтрольная Америке Япония начала сливать американские казначейские облигации и не вводить в полной мере санкции против России, как того хотели в США.



А после того, как Сенат США принял оборонный бюджет, в котором есть поправка о конфискации российских частных активов в американской юрисдикции, рухнуло само понятие священного права частной собственности. Ранее такое же положение приняла Канада. Деньги, полученные в результате этой конфискации будут направлены на помощь Украине. Мир, в котором больше нет никаких правил - это мир хаоса и время больших перемен. А судя по признанию крупнейших биржевиков, мир вошел в рецессию, т.е. начался Мировой экономический кризис, причина которого в том, что печатный станок в США и других странах, можно сказать, сломался, и счастье по старым рецептам не выдают, а новых рецептов нет. Среди рецептов есть и Третья Мировая война, и строжайшая диктатура, и переход к социалистическим основам распределения благ и продукции. Короче говоря, прежний капитализм сломался, подавайте новый строй.



Взаимосвязь событий



Самыми интересными по последствиям в ноябре-декабре стали следующие события, которые казалось бы никак не связаны друг с другом:



- сильно возросшая медийная активность папы Римского Франциска,



- возвращение Виктора Бута из американской тюрьмы домой в результате обмена его на баскетболистку из США Бриттни Грайнер



- возможный арест в ноябре бывшего Председателя КНР Цзян Цзэминя и его смерть на 97 –м году жизни



- визит китайского лидера Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию и снятие всех антиковидных ограничений в Китае.



- безудержный рост инфляции во всем мире и падение роста потребления по планете и ожидания обрушения рынков.



Так что общего у всех этих событий?



Похоже, что механизм глобалистов создать райские условия для 500 миллионов западных обывателей за счет всех остальных миллиардов жители земли, сломался.



1) Папа Римский выступает глашатаем не только различных глобальных структур, но и представителем интересов старой континентальной Европы. Как мы помним, почти до середины XIX века вся внутренняя и внешняя политика Европы строилась с оглядкой на Церковь, на основе моральных ориентиров, данных ею, в том числе для ведения бизнеса. Так что умалять роль Церкви не стоит, кроме того, вспомним, что т.н. банк Ватикана – есть неотъемлемая часть европейского банковского мира, да еще этот банк не имеет права проверить ни одна структура без личного указания Папы. Чем хуже идут дела ВСУ на фронте, тем громче ряд важных мировых политиков выступают за скорейшие переговоры с Москвой, пока есть еще о чем договариваться. Так вот, Папа Римский говорит о переговорах громче всех. Европе нужны как прежде дешевые ресурсы для сытой жизни, иначе загрустят. Чем позже договорятся с Россией, тем дороже будет себестоимость европейской жизни и больше грусти.



2) Виктора Бута в США называли оружейным бароном, человеком Путина, даже эмиссаром Путина, но тем не менее, в тюрьме его не убили и даже вернули в Россию, обменяв на свою баскетболистку. Это означает, что Виктор Бут владеет настолько важной информацией, что его даже убить нельзя было, а отпустили потому, что эта информация поможет в срочном порядке переформатировать мир. Мир, который по прежним правилам жить и функционировать не может. Мир в котором госдолг всех стран превышает 350% мирового ВВП , мир в котором все должны всем , нежизнеспособен. Следовательно, переформатирование мира уже близко, и кто-то очень много потеряет денег, а кто-то приобретет.



3) Как только стало известно о смерти бывшего Председателя КНР Цзян Цзэминя, как в Китае немедленно начались перестановки на всех этажах власти, а главное стали срочно снимать все антиковидные ограничения, т.е. можно сделать вывод, что именно Цзян Цзэминь возглавлял филиал глобалистов в Китае.



Напомним, что нам известно из открытых источников о своих целях представителями различных глобалистских структур. Им надо уменьшить население земли , либо же обеспечить дальнейшее выкачивание задешево ресурсов из всех стран в пользу избранных стран Запада, им нужна большая война для финансовой перезагрузки мира, им нужно отменить наличные деньги и ввести исключительно цифровые валюты, и им нужен полный контроль за перемещениями и жизнью своих граждан через электронный концлагерь. И большая часть антиковидных ограничений как раз и были направлены на создание нового мира в интересах малой кучки людей. И главным испытательным полигоном для этих процессов электронного концлагеря были территория Европы и Китая. После смерти бывшего Председателя КНР вся система электронного концлагеря в Китае начала схлопываться, это означает, что в Китае глобалисты проиграли. Кроме того, в декабре лидер КНР Си Цзиньпин совершил официальный визит в Саудовскую Аравию. Исходя из общих фраз по результатам визита, можно предположить, что стороны обсуждали переход в двухсторонней торговли с доллара на юань и дальнейшее проникновение Китая в район Персидского залива, в том числе создание военной базы. Иначе говоря, американцев и англичан собираются потеснить. Что поделаешь, перевозки нефти и газа из этого района следует охранять как на суше, так и на море. Это влечет за собой усиление роли Китая в регионе вообще, а, если учесть те вложения, которые начал делать Китай в иранскую экономику, то времени для начала войны с Ираном у тех, кто об этом мечтал в США и Израиле, почти не осталось. Т.е. либо срочно, либо никогда.



Выводы:



Западный глобализм вошел в противоречие с потребностями всей остальной Планеты, началось яростные сопротивление со стороны новых выросших в Азии экономик мира. И от исхода российской СВО зависит весь дальнейший ход истории.



Ждите рукотворный голод



Однако глобализм не сдается, и теперь у глобалистов надежды только на поражение России в СВО и на наступление мирового голода. Голод готовится уже не один день, и, судя по всему, не один год. Как только они смогут погрузить мир в голод, они смогут вернуть управление Планетой себе, ибо кто управляет едой - тот управляет миром.



Теперь посмотрим, а есть ли основания для голода.



Из этой карты мы видим, что у таких развитых и богатых стран, как Норвегия, Япония и Королевство Саудовская Аравия имеется ярко выраженный недостаток собственного продовольствия, и без импорта еды там наступит катастрофа. При этом такие страны как Россия, Украина, Казахстан, Канада, Аргентина и Австралия имеют переизбыток продовольствия, и, разумеется, могут его продавать другим странам. А вот Китай, который является одним из лидеров по наличию пахотных земель, постоянно вынужден закупать продовольствие за границей, т.к. численность населения и его аппетиты превышает возможности сельского хозяйства страны. Результатом спроса растущего населения Земли на еду, стал рост пахотных земель на планете и интенсификация сельского хозяйства, в том числе за счет массового применения удобрений.



Судя по всем, у в ближайшее время увеличить количество пахотной земли в мире уже невозможно, так как все упирается в наличие пресной воды. 70% пресной воды в мире идет именно на сельское хозяйство. Из-за климатических особенностей все страны специализируются на каких-либо конкретных культурах, и нет ни одной страны, которая полностью бы все выращивала на своей территории. Например, каждый 3 гектар пашни в США работает исключительно на экспорт, в США переизбыток продовольствия. При этом, ряд овощей Америка импортирует. Т.е. в глобальном мире произошло международное разделение труда и в сельском хозяйстве. Однако после введения антиковидных самоизоляций, а потом после введения антироссийских санкций, нарушены были как маршруты и сроки поставок продовольствия, а из-за срыва поставок удобрений и дизельного топлива в следующем году проблемы с урожаем будут реальными, и старыми запасами проблем не закрыть. Проблемы реально придут во многие дома на планете. Хотя проблемы есть и сейчас. Смотрим ниже.



Кроме того, в разное время в разных странах потребление, в том числе калорийность пищи разнятся. Давайте посмотрим, как питались граждане США, СССР и сейчас россияне.



Россияне так и не дошли до уровня потребления, который был у советских людей. Т.е. средний россиянин меньше кушает, чем кушал средний советский гражданин. Т.е. мы не вернулись к прежним нормам, и при нынешнем раскладе уже не вернемся. Как вы уже поняли, те, кто хотят безграничной власти над миром, уже приготовили мировой голод из-за отсутствия удобрений, из-за дефицита и высокой цены на дизельное топливо, а также из-за разрушенных цепочек поставок. И все это делается умышленно, чтобы Запад смог сохранить свою власть над остальным миром. Для сохранения своей власти нужны контроль над продовольствием, энергоносителями и технологиями.



Как видим, потребление энергии человечеством растет много быстрее увеличения самого человечества, и быстрее, чем открываются новые месторождения углеводородов и угля. Зеленая энергетика не оправдала ожиданий от землян при первых же климатических аномалиях. Тем не менее, выросло целое поколение экоактивистов, которые готовы ради безумной зеленой идеи уничтожать существующую энергетику.



По всей территории США кто-то проводит атаки на электростанциях как на восточном, так и на западном побережьях, - сообщает End of the аmerican dream. За первые восемь месяцев этого года в Америке было совершено в общей сложности 106 нападений на электрическую инфраструктуру. Это самый высокий показатель, когда-либо зафиксированный за один год. Вряд ли можно считать серию нападений делом рук одного маньяка, душевнобольного человека или "случайным совпадением". Федеральные власти расследуют эту очень тревожную тенденцию. Правоохранительные органы начали свою работу после того, как в Северной Каролине пулями были изрешечены подстанции, в результате чего более 40000 абонентов на несколько дней остались без электричества.



Пока же лучше всех обеспечены энергоресурсами и необходимой для жизни и производства энергоструктурой две страны - США и Россия. У всех остальных проблем в энергетике больше, чем у нас и американцев. И именно Россия и США лучше всех обеспечены какими-либо ресурсами. И это ключ к пониманию всех событий в мире. К американцам за ресурсами просто так не придешь, надо океан переплыть, поэтому во все времена ходили к нам.Вот и сейчас все упирается в то, кто на себя перетянет одеяло мирового потребления и попытается взять под контроль российские ресурсы. И как всегда, на полях сражений все решит простой солдат Иван. Любите нашего солдата, помогайте ему, помогайте семьям погибших, так победим!...



Согласно нашей традиции, читаем стихи поэта, рожденного в декабре. Мой выбор пал на Федора Ивановича Тютчева (1803-1872 г.)



Из переполненной господним гневом чаши

Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.

Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши!-

Славянский мир, сомкнись тесней…



"Единство, - возвестил оракул наших дней, -

Быть может спаяно железом лишь и кровью…"

Но мы попробуем спаять его любовью, -

А там увидим, что прочней…



Что особенно актуально в момент, когда Польша может скоро официально вступить в войну на стороне Украины, либо же против Украины, ради поглощения ее земель. Сейчас славянский мир разделен как никогда.



Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать-

В Россию можно только верить.



Лично я Верю и в Россию, и в Любовь, и надеюсь, что я в этой вере не одинок! Источник - Завтра

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