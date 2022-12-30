"Хлопок - это проклятие". В Ташкенте открылась Paxta - выставка-размышление о белом "золоте", изменившем Узбекистан

17:59 01.01.2023

В середине XX века Узбекистан был превращен в "хлопковую житницу" Советского Союза, обеспечивающую сырьем предприятия легкой промышленности преимущественно в европейской части РСФСР. "Мы давно перестали замечать визуальные коды, которые окружают нас повсеместно - от орнамента на пиалах до решеток на зданиях в форме хлопковой ''коробочки''. Этим кодам, их влиянию на образ города и культурный миф страны посвящена наша новая экспозиция", - так описывают открывшуюся 17 декабря экспозицию ее создатели.



Выставка будет работать в ташкентском 139 Documentary Center до 4 февраля. В ней участвуют: Умида Ахмедова, Вячеслав Ахунов, Диляра Каипова, Олег Карпов, Тимур Карпов, Анна Иванова, Александр Барковский, Заза Захидов, Александр Федоров, Наби Агзамов. Посетители смогут не только посмотреть, но и обсудить с авторами их работы. Подробнее об этом "Фергане" рассказал основатель 139 Documentary Center Тимур Карпов.







"Название Paxta переводится как ''хлопок''. Это слово сегодня уже стало нарицательным. Когда в сезон сбора хлопка люди куда-то уезжают, говорят - ''он на пахту'' или что ''все на пахте''. Это очень распространенное слово, у него много разных коннотаций. Но глобально оно всем понятно - у нас все вокруг этой пахты [крутится]", - объясняет он.



Что же такое хлопок для узбекистанцев? В первую очередь, это - проклятие, уверен Тимур Карпов.



"В какую отрасль ни обратись - экологическую, социальную, экономическую, сельскохозяйственную, - хлопок - это одни сплошные проблемы.



Моя личная позиция, как гражданина Республики Узбекистан, состоит в том, что хлопка просто не должно здесь существовать.



Это колониальное наследие, которое поглотило нашу культуру, быт, искусство, вообще все. Потому что хлопка здесь до прихода Российской империи не было... В таких масштабах уж точно. Мы это расцениваем, как колониальную эксплуатацию", - говорит собеседник "Ферганы".



Выставку готовили достаточно долго - поиск работ занял чуть больше года. Практически все они, за исключением нескольких, сейчас выставляются впервые.



"Авторов мы выбирали по тому принципу, чтобы они так или иначе работали над этой темой в разные годы. Вячеслав Ахунов, например, работал над ней в конце 80-х - начале 90-х. Умида Ахмедова начала работать над своей серией где-то примерно в 2015 году, я - в 2018-м, - рассказывает Тимур. - В рамках проекта предусмотрены медиации (экскурсии с вовлечением посетителя в диалог с куратором для лучшего понимания выставки). Также 29 декабря мы планируем провести лекцию исследователя Николаса Сея "Краткая история хлопководства в Центральной Азии: с конца XIX века по наше время". Нам повезло - так совпало, что сейчас он приехал в Узбекистан.



В январе мы планируем организовать круглый стол, позвать правозащитников. Может, желание проявит кто-то из правительственного сектора, бизнеса и так далее. Пригласить всех, кто так или иначе работает с темой хлопка.



Предварительно мы говорили с Умидой Ниязовой, главой "Узбекского форума по правам человека" (эта организация на протяжении длительного времени фиксировала жалобы от сборщиков хлопка). Хотелось бы, чтобы она тоже участвовала в круглом столе.



Также у нас запланировано несколько показов - два в этом году и два или три в следующем - фильма ''Cotton 100%'' узбекистанского режиссера Михаила Бородина", - рассказывает Тимур Карпов. Сам он был задействован в этом фильме в качестве продюсера, оператора и одного из авторов сценария.



Картину о принудительном труде на хлопковых полях показали в этом году на фестивале документального кино "Артдокфест" в Риге. Также ее демонстрировали на кинофестивале GoEast в немецком Висбадене.



"Этот фильм открыл нам много разных дорог. Мы о себе ярко заявили как о документалистах", - отмечает Карпов. Сейчас "Cotton 100%" можно посмотреть онлайн на сайте "Настоящего времени".