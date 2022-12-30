"Кыргызский каганат был сверхдержавой того времени...", - Виктор Козодой

18:08 01.01.2023 Виктор Козодой: "Кыргызский каганат был сверхдержавой того времени..."



Видный российский историк Виктор Козодой завершает свою книгу под названием "История Сибири. Краткий курс, 1 том", которая посвящена енисейским кыргызам, жизнь которых, по словам ученого, насчитывает 19 веков.



- Добрый день, уважаемый Виктор Иванович! Почему вы выбрали тему енисейских кыргызов?



- Я продолжительное время занимаюсь изучением истории Сибири и в нынешнее время заканчиваю первый том по этой теме, посвященной периоду с древнейших времен до 1206 года, когда началось правление Чингисхана. Всего я планирую выпустить 7 томов. Одну из больших частей в истории Сибири я назвал "Великая Восточная триада: взаимодействие Сибирь – Великая Степь – Китай". Дело в том, что невозможно без понимания ситуации Великой Степи, которая была в тесном взаимодействии с Китаем, понять и изучить то, что происходило в Сибири в то время. Поэтому эти процессы исторически были взаимосвязаны. Это было единое геополитическое и геоисторическое явление, которое я рассматриваю в единстве и которое так и называется "Великая восточная триада". Там я рассматриваю в проблемно-хронологическом порядке взаимодействие людей, историю тех государственных образований, которые были на территории Сибири. Это империя гуннов, Жужаньский каганат, Тюркский каганат, Уйгурский каганат, Кыргызский каганат, кимаки и кипчаки. У меня будет отдельная глава в истории Сибири, посвященная кыргызскому каганату, точнее периоду, говоря словами академика Василия Бартольда, Кыргызского великодержавия.



Когда выстраивал всю эту хронологическую линейку, меня очень сильно заинтересовала история енисейских, а точнее, как я считаю, сибирских кыргызов. Чем больше я работал, тем больше возрастал интерес. Сибирские кыргызы выбивались из общего ряда кочевников, второе то, что сибирские кыргызы - это тема чисто сибирская. Если другие народы без государства приходили, завоевывали юг Сибири, то сибирские кыргызы - местные коренные сибиряки. Третье - меня поразила длительность истории сибирских кыргызов. Это конец 3-го века до нашей эры (201 год до новой эры) по 1703 год. В итоге получается 19 веков истории. Если мы сравним с другими государствами, например, Древний Рим просуществовал 13 веков, Византийская империя - 11 веков, а здесь целых 19 веков. Есть чему удивиться и восхититься. Это вызвало еще больший интерес, чтобы углубиться в этот процесс, так как это не только одно из первых и древнейших государств в Сибири и Центральной Азии, но и государство, сумевшее достигнуть в своем развитии пика великодержавия. Если перевести на современный политологический язык, то этот каганат был сверхдержавой того времени. Это было сильное государство, с которым все считались. Тогда я понял, что историю сибирских кыргызов нужно рассматривать не просто как историю народа, государства, а с точки зрения локальной цивилизации.



История сибирских кыргызов - это чисто сибирская тематика. Разумеется, мне и другим коллегам довольно интересно, что здесь, на территории Сибири, просуществовало такое мощное государство с длинной историей, и это находится практически рядом. Я сам живу в Новосибирске, но сейчас нахожусь в Томске, где занимаюсь сбором информации по истории сибирских кыргызов.



- Будете ли вы опираться в своих трудах на генетические исследования?



- Здесь нужно исходить из того, что генетические исследования для историков - всего лишь один дополнительный инструмент в работе, и не более того. Он далеко не самый главный. История - это наука социальная, изучает прошлое человечества, государственных образований, опираясь на исследования письменных источников. Здесь письменная история начинается фактически с 201 года до новой эры. Верхнюю планку я обозначил как 1703 год, вот из этого мы и будем исходить. Конечно, генетические исследования будем учитывать, но, например, с точки зрения истории самого государства, политических процессов здесь генетическое исследование слабый помощник.



-Труды каких ученых или исследования будут включены в вашу книгу?



- В исторической науке есть требование, что, прежде чем написать свою книгу, монографию, нужно изучить все, что наработало человечество до тебя. Нужно хорошо изучить историографию, по крайней мере, знать и понимать основные работы, написанные по данной тематике, чем я, собственно говоря, давно занимаюсь. Естественно, в своей работе я буду активно использовать работы Герарда Миллера "История Сибири", как и его коллеги Иоганна Фишера, затем работы Никиты Бичурина, Чокана Валиханова, Василия Радлова, Николая Аристова, Василия Бартольда, Виктора Бутанаева и других исследователей. Важно наблюдать за эволюцией взглядов, подходов, какие были изначально мнения, как они и почему менялись и к чему все это пришло. И только уяснив все это, можно будет сказать свое новое, еще неописанное в других работах.



- Нынешние граждане Кыргызстана являются ли потомками енисейских кыргызов, так как есть обратное мнение?



- Исходя из того, что изучил я, то лично у меня нет никаких сомнений в том, что Тянь-Шанские кыргызы и сибирские кыргызы (енисейские) - это ветви одного народа. Поэтому, разумеется, нынешние кыргызы во многом являются потомками сибирских кыргызов. Как и когда это произошло, переселение и прочее, - это отдельная дискуссионная тема, окончательного ответа нет до сих пор. Что касается точки зрения, что тяньшанские и енисейские кыргызы - это абсолютно разные народы и не имеют отношения к друг другу, то нужно понимать, что, когда ученые высказывают такую точку зрения, необходимо понимать, что общественно-политическая ситуация в стране была иная. Тогда их работы были политизированы и были под довольно серьезным прессом. Сейчас эти времена прошли, такого давления нет, и поэтому можно заниматься изучением свободно, вернуть в историографию те работы, которые были, так сказать, вытеснены из научного оборота, и определить, что и как было на самом деле.



- У вас интересная фамилия Козодой, можете рассказать о ее происхождении?



- Я сибиряк в четвертом поколении. Мои предки прибыли в Сибирь в начале ХХ века, когда происходило масштабное переселение. Насколько я разобрался в этом вопросе, Козодой - это название птицы. Я подозреваю, что моим предкам дали фамилию где-то в ХIХ веке. В местах, где проживали мои предки, было много этих птиц. Эта была распространенная фамилия на территории Северной Украины и Южной Беларуси и близ городов, граничащих с Россией. Одна из российских деревень называется Козодой. Как я изучил, мои предки выходцы с территории Северной Украины. Там были найдены документы (перепись населения) середины ХIХ века и там больше половины жителей местности носили фамилию Козодой.



- Если бы у вас была возможность стать соавтором книги по истории Кыргызстана, на каких исторических датах и личностях вы бы сделали акцент?



- Откровенно говоря, я не представляю себя соавтором по написанию истории Кыргызстана хотя бы потому, что это очень большая и глубокая тема, и поэтому я бы не рискнул. Я ограничился бы только историей Сибирских кыргызов, и потому, что тема мне близка и понятна. Что касается дат, разумеется, это начало и конец 3-го века до новой эры. Очень сложно выбрать дату, потому что чем больше погружаешься в историю, тем больше она становится более интересной и насыщенной и узнаешь много нового. 7-8 века связанны с образованием кыргызского каганата во главе с каганом Барсбеком, выдающимся деятелем того времени. Затем 9-10 век - эпоха кыргызского сверхдержавия. Как правило, историю Сибири в школах и вузах нам преподавали с конца XIV века, о походах Ермака в Сибирь. Нередко приводят слова Герарда Миллера о том, что Сибирь земля неисторическая. Что до Ермака в Сибири была тундра, тайга, что там обитали племена охотников, рыболовов, что ничего серьезного там не было. Я с этим не согласен, здесь просуществовали мощные государства с богатой и насыщенной историей. И многие мировые процессы зарождались именно на территории Сибири и Центральной Азии, которые оказывали влияние на другие континенты, в частности на Европу. Интересна эпоха Монгольской империи в XVII веке в плане взаимодействия с московским государством, которая требует тщательного изучения. Князь Иренек был яркой выдающейся исторической личностью.



- С какими историками вы сотрудничаете и с кем бы еще вам хотелось поработать?



- Если речь о кыргызских историках, то на данный момент я познакомился с таким историком, как Табалды Акеров, автором целого ряда книг. Мне нравится его работа, позиция и, конечно, с некоторыми тезисами я не согласен, но это нормально. В науке это закономерный процесс. Я благодарен ему за предоставленные работы, которые с удовольствием читаю. В силу своего характера я человек прямой и открытый и готов сотрудничать со всеми историками. Я не собираюсь кого-то учить, воспитывать, переделывать. Это было бы некорректно и неправильно с моей стороны, я себе такого никогда не позволю. У меня нет желания с кем-либо конкурировать, у меня нет личных политических или финансовых интересов в Кыргызстане. У меня сугубо научный интерес к истории Сибирских кыргызов. Я буду рад познакомиться с другими историками. Я готов к тому, что кто-то будет согласен с моими взглядами и доводами, будет критиковать. Потому что здоровая критика никому не мешает и не вредит. Взгляд на историю Сибирских кыргызов как на часть общей истории кыргызского народа и взгляд со стороны имеет место быть. Считаю, что у меня есть определенные преимущества, так как не состою в каких-либо научных группах и у меня нет какой-либо ангажированности. Меня интересует лишь научная проблематика. Среди современных историков монографий на данную тему мало, и считаю, что это незаслуженно, так как история кыргызского народа достойна большего изучения. Я благодарен всем тем, кто мне оказал поддержку, смог организовать поездку в Бишкек, где я поработал в библиотеках, с архивными документами и получил доступ к ценной информации. И все это благодаря бишкекским коллегам.



- После того как вы завершите книгу "История Сибири. Краткий курс, 1 том", над каким следующим проектом вы будете работать?



- Я чувствую творческое вдохновение, поймал кураж и позитивные эмоции. В настоящее время я нахожусь в Томске, где в библиотеках добываю по теме сибирских кыргызов много интересных материалов для себя. Дальше, в зависимости от ситуации, возможностей, состояния, хотел бы продолжить работу по истории сибирских кыргызов. Мне бы хотелось сделать ее увлекательной для широких масс, например, как история древней Греции, Древнего Рима, чтобы это было познавательно, интересно и для широкого круга. Хотя нам долгое время твердили, что Сибирь земля неисторическая, мы находим следы древнейшей цивилизации. Как Колумб в свое время открыл Америку для европейцев, здесь есть шанс открыть древнюю цивилизацию, и для любого историка это очень заманчиво.



Беседовала Назгуль Абдыразакова.



Источник – "Вечерний Бишкек" (vb.kg) Источник - ia-centr.ru

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