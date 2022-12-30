Дед Мороз, вампир и печать Мономаха: что нашли на раскопках в минувшем году

22:32 01.01.2023

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости, Николай Гурьянов. Гробница святого Николая, печать Владимира Мономаха, отлитые в бронзе божества, шедевры античных художников - ушедший год принес немало ярких археологических открытий. О самых интересных находках ученых - в материале РИА Новости.



Необычный "вампир"



С подачи Брэма Стокера вампиров в фильмах и книгах изображают худыми и бледными аристократами. Ничего общего с фольклорными упырями: те, согласно народным представлениям, были румяные и упитанные, а происхождение имели низкое.



Способность восставать из мертвых приписывали людям, которые вели общественно порицаемый образ жизни. Либо умершим "нехорошей" смертью, например насильственной, или от непонятной болезни.



Обнаруженная в Польше могила вызвала много вопросов у фольклористов и археологов. Напротив горла молодой женщины, жившей в XVII веке, поместили серп, а на ногу прикрепили замок - на случай если усопшая решит воскреснуть.



Похожие захоронения уже встречались ученым. Однако странным показалось то, что у покойницы, судя по дорогому погребальному одеянию, был высокий социальный статус.



По какой причине современники подозревали, что женщина может превратиться в вампира, неизвестно. Не исключено, что таким необычным способом ее предали земле во время какого-то бедствия, например эпидемии.



Загадочный сюжет из Турции



Барельеф возрастом 11 тысяч лет с эффектной сценой обнаружили турецкие археологи на раскопках неолитического памятника Сайбурч - в 32 километрах от сирийской границы. Вырезанное в скале изображение размером 0,7-0,9 метра в высоту и 3,7 метра в длину разбивается на два сюжета. Причем неясно, есть ли между ними связь. Слева - бык, перед которым стоит человек на полусогнутых ногах. На одной руке у него шесть пальцев, в другой он держит то ли погремушку, то ли змею.



Вторая часть "диптиха" более драматична: мужчина, к которому с двух сторон подходят оскалившиеся леопарды, сжимает в руке свои гениталии. Голова человека повреждена, но какие-то черты сохранились: круглое лицо, большие уши, выпученные глаза, полные губы. На шее - то ли ожерелье, то ли платок. Остается только догадываться, о чем хотел рассказать древний скульптор.



Специалисты отмечают, что этот артефакт - самый древний "повествовательный" барельеф из известных.



Гробница Николая Чудотворца



Еще одна громкая находка из Турции: местные археологи утверждают, что обнаружили место захоронения святого Николая. Архиепископ Мир Ликийских, живший в III-IV веках, - один из самых почитаемых христианских святых. Именно он послужил прообразом для Санта-Клауса и в какой-то мере - для Деда Мороза.



В VI веке над могилой Чудотворца построили базилику, а в начале IX - церковь Святого Николая, которая сохранилась до сих пор и остается главной туристической достопримечательностью города Демре (ранее - Миры). Считается, что до 1087-го там хранились мощи святого, которые затем похитили и вывезли в итальянские города Бари и Венецию. Правда, теперь турецкая сторона утверждает, что в Европе якобы оказались останки другого священника. Именно в подземельях этого храма и нашли "новую" гробницу.



К исследованию самого захоронения археологи еще не приступили: сперва собираются тщательно изучить мозаику у входа в гробницу.



Владимир Мономах под Калининградом



На раскопках средневекового поселения Привольное-1 на Калининградском полуострове обнаружили свинцовую актовую вислую печать великого князя киевского Владимира Мономаха.



"За весь период археологического исследования ареала расселения древних пруссов это первая находка такого рода, подтверждающая былое значение и перспективность дальнейшего масштабного и всестороннего изучения селища Привольное-1 и его окрестностей", - подчеркивают в Институте археологии РАН.



На лицевой стороне печати - погрудное изображение святого Василия Кесарийского, небесного покровителя Владимира Мономаха. На оборотной - надпись "Господи помоги рабу твоему Василию".



Несколько лет назад там же нашли печать внука Мономаха - новгородского и псковского святого князя Всеволода Мстиславовича.



Неукрепленное городище в те годы населяли пруссы - балтская народность, давшая историческое название территории. Другие археологические открытия в Привольном-1 служат подтверждением активных экономических связей региона с Древней Русью.



"Самая значительная находка за 50 лет"



Во время раскопок в Сан-Кашано-деи-Баньи - недалеко от итальянской Сиены - обнаружили "исключительную" коллекцию бронзовых статуй возрастом 2300 лет. Скульпторы отлили в металле богов и богинь, императоров и эфебов (мальчиков-подростков), благородных матрон с детьми.



По словам экспертов, это самая значительная находка такого рода за последние полвека. Скульптуры превосходно сохранились из-за уникальных условий здешней почвы, созданных благодаря горячим источникам.



Еще этруски обустроили здесь целую сеть бань, которая с приходом римлян активно развивалась. Ее посещали правители империи, в том числе Октавиан Август. В источники бросали деньги - и теперь археологи обнаружили тысячи монет с этрусскими и латинскими надписями.



По словам ученых, на примере этого археологического памятника можно проследить переход от этрусской культуры к римской. Загадочная древняя цивилизация, чей язык до сих пор не расшифровали, оказала значительное влияние на латинян. Считается, что именно этруски придумали гладиаторские бои и гонки на колесницах, а также изобрели многие строительные технологии.



Бани в V веке закрыли, но не уничтожили. И теперь ученые "распечатали" древнее хранилище произведений искусства. Сейчас в Сан-Кашано-деи-Баньи также располагается популярный курорт.



Портреты мумий



Античное изобразительное искусство известно главным образом по скульптурам и мозаикам. Живопись почти не сохранилась, хотя известно, что она была прекрасно развита. Немногие примеры дошли до нас на фресках Помпеев и Геркуланума.



Еще один источник наших знаний о возможностях античных живописцев - фаюмские погребальные портреты, найденные в Египте в конце XIX - начале XX века. С тех пор подобных открытий не было - вплоть до 2022-го, когда в деревне Гарза (в 120 километрах от Каира) обнаружили два целых портрета и еще несколько фрагментов.



Картины выполняли ту же функцию, что и погребальная маска на мумии: традиция в Египте того времени видоизменилась под римским влиянием.



Среди других археологических находок, сделанных в 2022-м, можно отметить: мумии с татуировками; туннель, якобы ведущий к гробнице Клеопатры; свидетельства самого раннего в истории человечества хирургического вмешательства и древнейшую в мире косметику, сохранившуюся до наших дней.