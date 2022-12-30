Умер первый и единственный председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко

22:40 01.01.2023

Хинштейн сообщил, что экс-председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко умер на 76-м году жизни



Первый и единственный председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко скончался на 76-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале уведомил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.



Выразив соболезнования родным и близким Иваненко, депутат отметил его заслуги.



Он упомянул, что генерал-майор Иваненко стал главой республиканского КГБ сразу после его создания в мае 1991 года и активно участвовал в борьбе с Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП).



"Несмотря на демократические взгляды, Иваненко делал все возможное, чтобы сохранить на стыке эпох отечественные спецслужбы и не дать их окончательно развалить", - отметил Хинштейн, указав, что при жизни Иваненко рассказывал ему о том, как осенью 1991 года он "едва не упал на колени" перед бывшим президентом России Борисом Ельциным, когда узнал о том, что тот дал западным партнерам обещание упразднить систему госбезопасности. По словам депутата, этот поступок Иваненко "не простили" - в 1992 году его отправили в отставку.



В августе 2022 года сообщалось, что в Москве умер 84-летний последний председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Вадим Бакатин. Уточнялось, что при Бакатине КГБ разделили на несколько самостоятельных спецслужб, однако сам председатель был против этого.