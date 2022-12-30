Итоги 2022-го. Очередной акт буржуазного спектакля, - Сергей Кожемякин

00:28 02.01.2023 Итоги 2022-го. Очередной акт буржуазного спектакля



Углублением кризиса капитализма ознаменовался 2022 год. Размывание западной гегемонии и протесты, однако, не привели к власти трудящихся. Буржуазия поддерживает господство с помощью войн и возрождения фашизма.



Роскошь за счет голода



Известно, что относительно спокойные периоды в геологической истории планеты сменяются катастрофическими событиями. Спрессованные в короткий период времени катаклизмы меняют облик Земли.



Нечто подобное, только в жизни общества, происходит сегодня. Избавившись от врага в лице СССР, капитализм вступил в пору "накопления жира". Казалось, ничто не может поколебать его беззаботного и безнаказанного существования. Но противоречия, заложенные в фундамент частнособственнической системы, никуда не делись. Ярко проявившись во время кризиса 2008 года, они наслаиваются одно на другое.



На последнем этапе мир столкнулся с пандемией коронавируса, китайско-американским соперничеством и военными конфликтами, самым масштабным из которых стал украинский. Это в свою очередь обернулось продовольственным и энергетическим кризисами, приводящими к банкротству целые государства.



Бремя проблем несут на себе трудящиеся. В этом году человечество по своей численности перешагнуло 8-миллиардный рубеж, но "количественные" достижения не сопровождаются "качественными". "Кривая голода" достигла показателей двадцатилетней давности, уровень острого недоедания только за первую половину года вырос с 282 до 345 млн человек. Куда большее число жителей - 2,3 млрд - страдают от отсутствия продовольственной безопасности. Тяжелое истощение испытывают 45 млн детей, каждый день 10 тыс. из них умирают.



Как признал глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли, "все признаки указывают на то, что худшее впереди". Действительно, поставленная ООН цель искоренить крайнюю бедность к 2030 году выполнена не будет. Самые оптимистичные сценарии признают, что к концу десятилетия на Земле будут голодать 670 млн человек.



Каждые 30 часов дополнительно миллион жителей планеты оказывается в нищете. И ровно такой же промежуток нужен для появления на свет нового долларового миллиардера. Для "сливок общества" продолжается пора фантастического обогащения. За последнее время число миллиардеров выросло на треть, а их совокупное состояние - почти на 4 трлн долл. Если 20 лет назад они контролировали 4,4 процента мирового ВВП, то теперь им принадлежит уже 14 процентов. Всего десять богатейших людей владеют состоянием большим, чем 40 процентов человечества - более 3 млрд жителей. Несложные вычисления показывают, что американскому гражданину со средней зарплатой понадобится 3 млн лет, чтобы накопить состояние Илона Маска - богатейшего человека США. Для индийцев задача еще сложнее: чтобы приблизиться к Мукешу Амбани, им нужно "вкалывать" 17 млн лет.



Как справедливо замечает Габриела Бухер - исполнительный директор изучающей проблемы неравенства организации "Оксфам", "состояния миллиардеров увеличиваются не потому, что они стали умнее или больше работают. Это рабочие работают усерднее, за меньшую плату и в худших условиях". Углублению неравенства, добавляет она, способствуют приватизация, налоговые убежища - офшоры и урезание трудовых прав. Прямыми соучастниками этого выступают буржуазные правительства.



Рокот протеста



Достаточно ознакомиться с положением рабочего класса, как все байки о "талантах богачей" оказываются манипулятивной трухой. Реальные зарплаты в этом году сократились впервые за 20 лет. С января по июнь они снизились в среднем на 0,9 процента. Сильнее всего падение в Северной Америке, Европе, Латинской Америке, Африке. Единственное исключение - Азиатско-Тихоокеанский регион.



Картину усиливающейся эксплуатации дает "Глобальный индекс прав" - ежегодный доклад Международной конфедерации профсоюзов. В последнем выпуске зафиксировано рекордное ущемление прав трудящихся. Число стран, в которых серьезно ограничены права профсоюзов, выросло за год со 106 до 113. В 87 процентах государств отмечены аресты и другие формы преследований рабочих активистов, в 13 странах произошли убийства профсоюзных работников.



Еще один признак невыносимых условий - растущее сопротивление. Отличием уходящего года стало присоединение к нему Европы и Северной Америки, которые прежде находились в относительно привилегированном положении. Бьющая многолетние рекорды инфляция и увеличение нагрузок заставляют рабочих бороться. Например, в Великобритании протестная активность стала максимальной с 1990 года. Серию забастовок провела более чем 40-тысячная армия железнодорожников. Бастовали почтовые и таможенные служащие, учителя, медицинские работники.



Всеобщие забастовки прошли во Франции, Бельгии, Греции. Их участники требовали повышения зарплат и заморозки цен. Многие европейские страны, включая Венгрию, Португалию, Сербию, охватили протесты учителей. В Мадриде 600 тыс. человек протестовали в ноябре против планов ликвидации государственного здравоохранения.



В США, по предварительным данным, с начала года прошло 20 крупных забастовок, а общее число рабочих выступлений превысило 1,6 тыс. С мая бастуют заводы строительной и сельхозтехники в штатах Айова и Висконсин. Их владелец Скотт Вайн получил за прошлый год премии на 21 млн долл., в то время как и без того низкая зарплата рабочих съедается ростом цен, а отчисления на медицинское и пенсионное страхование сокращаются.



Также за последнее время протестовали рабочие автозавода в Блумсберге (Пенсильвания), фабрики пищевых продуктов в Айове, завода моющих средств в Индиане. На последнем рабочая неделя составляет 60 часов, а повышать зарплату начальство отказывается. Вмешательство властей предотвратило первую за 30 лет общенациональную забастовку железнодорожников: несмотря на несогласие рабочих, конгресс США придал предложенному работодателями контракту силу закона.



Приватизация и меры жесткой экономии провоцируют возмущение в Шри-Ланке. Только в декабре там бастовали работники почтовой службы, телекоммуникационных и страховых компаний. В Бангладеш выступили 150 тыс. работников чайной промышленности, а на Филиппинах недовольство подогревают увольнения в швейной отрасли. На улицу выброшено 10 тыс. человек. Многие из них трудились на западные бренды - "Найк", "Адидас" и т.д., которые таким способом сокращают свои издержки. Так же поступил французский производитель канцелярских товаров BIC, закрывший завод в индийском штате Уттаракханд. Оставшись без работы, 1,5 тыс. человек устроили акции протеста. В Южной Корее больше двух недель бастовали водители грузовых машин, к которым присоединились сотрудники столичного метро, а в Новой Зеландии уважения своих прав требовали учителя и пожарные.



Общемировая волна протестов, однако, не превратилась в шторм, способный поколебать капиталистические устои. Участники подавляющего большинства забастовок и митингов не выходят за рамки экономических требований, ограничиваясь призывами к корректировке буржуазного курса. То же самое касается политических процессов. В 2022 году левые добились ограниченных успехов, среди которых можно выделить победы Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Бразилии и Густаво Петро в Колумбии. Однако ждать от их правительств социалистических преобразований не приходится: пытаясь заручиться поддержкой части крупных собственников, они воздерживаются от решительных шагов. Нельзя не сказать и о неудачах левых партий на выборах разных уровней в Непале, Израиле, Индии, Португалии, Италии и правом перевороте в Перу.



Миражи многополярности



Как же быть с многополярным миром, формирование которого, если верить российскому руководству, необратимо меняет глобальный порядок? Ослабление традиционных капиталистических центров в лице США и Западной Европы действительно происходит. Однако этот процесс, полностью соответствующий законам о неравномерности экономического и политического развития капиталистических стран, а также о переделе мира империалистическими державами, вовсе не означает конца буржуазной системы. Появление на сцене новых "актеров" не отменяет самого "спектакля", тем более что такие смены ролей уже происходили. Например, Первая мировая война положила конец эпохе, которую некоторые исследователи называют первой волной глобализации. Рост взаимосвязанности сменился обособленностью и протекционизмом, а международная торговля вернулась на уровень начала века только в 1970-е годы.



"Молодые" игроки сейчас активно теснят "старых", которые полностью исчерпали ресурс, полученный от вовлечения в глобальный рынок стран бывшего соцлагеря. Это неизбежно приводит к росту конкуренции, а нередко и открытым конфликтам. Профессор Дэни Родрик из Гарвардского университета называет этот процесс "отходом от гиперглобализации", в числе отличительных черт нового периода выделяя курс на самообеспеченность и регионализацию, популистско-державную и блоковую политику. Но, добавляет он, полного сворачивания международной торговли и инвестиций не произойдет.



Не произойдет, добавим мы, и "отмены капитализма". Ни Советского Союза, ни мощного коммунистического движения, заставлявшего дрожать Ротшильдов всех мастей, сейчас нет. Новые хищники - будь то Турция, Индия, Саудовская Аравия и т.д. - это хищники буржуазные, и все их спекуляции на "исконных ценностях" и "защите суверенитета" лишь маскируют притязания капиталистических классов. Даже Китай, провозгласивший строительство социализма, пока во многом вынужден играть по правилам глобального капитала и руководствоваться во внешней политике отнюдь не классовым принципом. Этим вызвано и частичное присоединение к антироссийским санкциям, и недавний визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию. Обещанная королевству помощь в защите национальной безопасности и упоминание в совместной декларации иранских островов, чья принадлежность оспаривается Объединенными Арабскими Эмиратами, вызвали протест Тегерана.



Кроме того, США и их союзники не собираются добровольно отказываться от руководящих полномочий. Введенный Белым домом запрет на поставку Китаю современных полупроводников и подготовка аналогичных мер в отношении биотехнологий, искусственного интеллекта и т.п. британская газета "Файнэншл таймс" назвала началом полномасштабной экономической войны. "Решение Байдена, вероятно, останется в истории как момент, когда соперничество между США и Китаем приобрело открытый характер", - написало издание. В этом же ряду находится внесенный в американский конгресс законопроект о регулировании зарубежных инвестиций. Он обязывает компании раскрывать информацию о сотрудничестве с противниками Вашингтона.



Вражда носит не только экономический характер. В ответ на "дестабилизирующие действия КНР" США и Австралия договорились увеличить в регионе присутствие американских войск. О планах модернизировать аэродромы и порты на ближайших к Китаю островах Мияки, Исигаки и Йонагуни для принятия американских самолетов и кораблей объявила Япония. В непосредственной близости от территории КНР прошли американо-индийские учения. Вскоре после этого явно науськиваемые Вашингтоном власти Индии обвинили Китай в попытке вторжения.



Для удержания господства элиты прибегают к проверенным способам - во-первых, стравливая народы и страны. Если в 2020 году, по данным Уппсальского университета (Швеция), в конфликтах погибли 82 тыс. человек, то в 2021 году - более 120 тыс. Итоги нынешнего года не подведены, но уже сейчас известно, что с октября 2021 по октябрь 2022 года жертвами военных действий стали 140 тыс. человек.



Во-вторых, выпускается на волю демон фашизма. За последний год ультраправые силы пришли к власти либо серьезно упрочили свои позиции в Италии, Швеции, Израиле, Непале, Перу. В следующем году коалиции с участием реакционных партий могут победить в Испании и Аргентине. Их задача - разжиганием ксенофобии и паразитированием на национальной исключительности отвлечь трудящихся от классовой борьбы. На пьедестал поднимаются темные фигуры прошлого. В парламенте Венгрии, например, установлен бюст Миклоша Хорти. Любимец российских провластных СМИ Виктор Орбан называет этого союзника Гитлера "выдающимся государственным деятелем, восстановившим страну".



Капитализм по-прежнему несет миру вражду и деградацию. Остановить его может только сплочение трудящихся под знаменем коммунизма.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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