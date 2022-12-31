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Ковид и экономика в Китае, - В.Пироженко
00:34 02.01.2023

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 31.12.2022 |

Огромное внимание, уделяемое сейчас в КНР зеленой экономике, определяется стремлением радикально ослабить зависимость от импорта энергоресурсов

В Китае разрабатывается комплекс мер по ускорению экономического роста в 2023 году в сочетании с новой, более щадящей для экономики стратегией сдерживания эпидемии коронавируса. От строгой профилактики и жестких ограничений в повседневной жизни Китай переходит к предотвращению тяжелых случаев заболевания. Разрешен домашний карантин для бессимптомных и легких случаев, прекращено массовое взятие ПЦР-проб, отменены связанные с этим ограничения при пользовании общественным транспортом и при посещении большинства общественных мест; прекращена практика блокировки городских районов из-за появления там инфицированных.

Ву Цзунью, главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, говорит, что уровень тяжелых случаев заболевания в Китае постепенно снижался с первоначальных 16,47 % в 2020 году до нынешних 0,18 % от "омикрона". Впредь упор в Китае будет делаться на вакцинацию ключевых групп риска (особенно, пожилых людей), гарантирование надлежащего медицинского лечения тяжелых случаев и изменение основной методологии выявления инфекции.

В связи с возвращением населения к нормальной жизнедеятельности наблюдатели в Китае ожидают постепенного оживления деловой активности в широком спектре секторов, включая потребительские расходы, инвестиции и внешнюю торговлю, что должно привести к расширению производства.

Основным источником экономического роста рассматривается активизация потребления. Ставится задача высвободить отложенный за три года антиковидных ограничений спрос. Потребление стало основной движущей силой экономики Китая в 2021 году; на его долю пришлось более 60% ВВП. Такая же ситуация сохранилась, по всей видимости, и в 2022 году.

В последнее время местные органы власти Китая начали раздавать потребительские ваучеры, чтобы стимулировать внутренний спрос на фоне существенного ослабления антиковидных ограничений. Ваучеры могут использоваться для покупки автомобилей, и в первую очередь электромобилей, бытовой техники, ювелирных изделий; в общественном питании, туризме, развлечениях и спорте. С момента весенне-летней вспышки COVID-19 населенные пункты по всему Китаю выдали потребительские ваучеры на сумму более 16 миллиардов юаней. Эта мера поддержала потребление, и она, видимо, будет расширена в 2023 году.

Национальная комиссия по развитию и реформам (НКРР) – ведущая организация в КНР по определению экономической стратегии, недавно опубликовала план действий по стимулированию внутреннего спроса в течение 14-го пятилетнего периода (2021-25), где утверждается необходимость провести дополнительную работу по увеличению доходов жителей, чтобы стимулировать желание потребителей тратить.

Оживлению потребления подчинены большинство мер экономической политики на 2023 год, выдвинутые Народным банком Китая (НБК) и Комиссией КНР по регулированию ценных бумаг (КРЦБ), которые конкретизируют решения Центральной экономической рабочей конференции, состоявшейся в середине декабря.

Планируется усиление финансовой поддержки для расширения внутреннего спроса и предложения, обеспечение равного отношения к государственным и частным предприятиям с точки зрения выхода на рынок, раскрытия информации и постоянного надзора, придание устойчивости рынку недвижимости. Дополнительная финансовая поддержка будет направлена в сельское хозяйство, технологические инновации и в уход за пожилыми людьми. Обещано дальнейшее решение финансовых трудностей частных мелких предприятий путем поощрения использования ими облигационного финансирования. Декларируется поддержание устойчивости рынка капитала путем привлечения большего числа средне- и долгосрочных капиталовкладчиков.

НБК обещает поддерживать в 2023 г. достаточную ликвидность в финансовой системе с помощью множества инструментов денежно-кредитной политики, таких как операции на открытом рынке. Будет также рассматриваться возможность дальнейшего снижения процентных ставок.

Будет оказано дальнейшее содействие открытию рынка облигаций для иностранных структур и иностранным капиталовложениям. По сообщениям Минторга КНР, в январе-ноябре 2022 года прямые иностранные вложения в экономику материковой части Китая увеличились на 9,9% (в долларовом выражении на 12,2%) в годовом исчислении, до 1,16 трлн. юаней.

Следует обратить внимание, что потребление планируется активизировать в значительной мере за счет создания нового спроса на инновационные и высококачественные продукты, прежде всего в зеленых отраслях, увеличивая спрос на продукцию низкоуглеродного производства. Интересны выводы аналитиков ведущего китайского инвестиционного банка CICC, согласно которым экономический рост Китая в 2023 году переходит от "доковидной" модели, сильно зависившей от недвижимости и инфраструктуры, к модели, в которой определяющую роль будут играть цифровая и зеленая экономики. Речь идет об опережающем росте отраслей, связанных с производством коммуникационного оборудования, передачей информации и программным обеспечением, а также о росте капиталовложений в сокращение выбросов углерода в электроэнергетике, металлургии, химической промышленности и пр.

По данным CICC, капиталовложения в недвижимость в 2022 г. упали примерно на 22% по сравнению с 2021 годом, в то время как вложения в цифровой и зеленый секторы выросли на 24% и 14% соответственно. На наш взгляд, такую тенденцию на рынке недвижимости в КНР не стоит переоценивать, так как она связана с жесткими мерами 2020 года по снижению зависимости застройщиков от долгового финансирования. Это привело к дефолтам, падению вложений и продаж жилья. Сейчас власти ослабили многие из этих финансовых ограничений так, что в 2023 г. рынок недвижимости и смежные отрасли, видимо, будут расти.

Основная тенденция экономического развития КНР в ближайший период – формирование основной доли ВВП в высокотехнологичных отраслях, в том числе связанных с низкоуглеродным производством. По оценкам CICC, в течение следующих пяти лет совокупные инвестиции в цифровую экономику, как ожидается, вырастут в КНР более чем в семь раз и достигнут 77,9 трлн. юаней (11,13 трлн. долл.).

Что касается огромного внимания, уделяемого сейчас в КНР зеленой экономике, то оно определяется стремлением радикально ослабить зависимость от импорта энергоресурсов.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672608840


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