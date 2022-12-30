Бишкек. Арест врачей. В милиции сообщили подробности дела

08:51 02.01.2023

2 января 2023, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА



В пресс-службе УВД Ленинского района Бишкека спустя несколько дней после ареста врачей НЦОМиД и детской больницы получили сведения о возбуждении дела.



По информации ведомства, 14 ноября 2022 года в 09.13 на пульт 102 пришел вызов из центрального городского морга, о том, что к ним поступил труп малолетнего ребенка.



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"В ходе доследственной проверки установлено, что ребенок поступил в одну из больниц столицы 13 ноября примерно в 07.00 с жалобами на боли в желудке. В 12.30 его перевели в реанимацию другой больницы, где ребенок, не приходя в сознание, скончался. Возбуждено дело по статье "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником" УК КР. В рамках рассмотрения дела были проведены экспертизы, по результатам которых задержаны М.Ж. (60 лет), И.Р. (67 лет), К.Б. (28 лет), Э.А. (32 года), М.К. (41 год), А.Г. (27 лет). Их доставили в следственную службу УВД, а затем водворили в ИВС. Ленинский районный суд Бишкека постановил пятерых задержанных водворить в СИЗО-1 столицы до 10 января 2023 года. В отношении И.Р. избрана мера пресечения в виде домашнего задержания. Расследование продолжается", - сообщили в ведомстве.



Отметим, в пресс-службе УВД не уточняют, сколько среди задержанных мужчин и женщин.



Напомним, в Бишкеке задержаны врачи Центра охраны материнства и детства и городской детской больницы. Предположительно, причина задержания - смерть ребенка в НЦОМиД. Их водворили в СИЗО-1 Бишкека.