Астана. Канцелярию премьер-министра преобразовали в аппарат правительства

09:52 02.01.2023

Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления постановляю:



Преобразовать государственное учреждение "Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан" в государственное учреждение "Аппарат Правительства Республики Казахстан" (далее – Аппарат Правительства).



Установить, что Аппарат Правительства является государственным органом, осуществляющим:



1) координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов;



2) организационно-правовое, экспертно-аналитическое, кадровое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Премьер-Министра и Правительства Республики Казахстан.



2. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 "О структуре Правительства Республики Казахстан" следующее изменение:



в пункте 1 строку "Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан;" изложить в следующей редакции:



"Аппарат Правительства Республики Казахстан;".



3. Правительству Республики Казахстан обеспечить внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты в целях реализации настоящего Указа.



4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.



5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.



Елена Беляева