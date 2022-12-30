Когда Донбасс и восточная Новороссия окончательно станут частью России, - М.Мошкин

10:59 02.01.2023 Когда Донбасс и восточная Новороссия окончательно станут частью России

30 декабря 2022

Мих.Мошкин

Ровно через три года четыре новых региона должны полностью адаптироваться к общероссийской правовой, экономической и банковской системе - так предписывают законы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Есть мнение, что образцом должна стать интеграция Крыма. Но подойдет ли опыт полуострова для особых российских территорий?

За три дня до нового года Владимир Путин поставил подпись под законом об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в общероссийскую систему охраны интеллектуальной собственности. То, что было зарегистрировано в новых регионах: патенты на изобретения, марки товаров или, например, защищенные географические указания херсонских вин, отныне признается и в России. Две народные республики и две области, которые всего три месяца назад де-юре стали частью нашей страны, теперь еще на шаг приблизились к принятию правил, общих для России.



Впереди еще много таких шагов. С нового года прекращается хождение гривны. С начала июня в Донецке, Луганске, Мелитополе и Геническе должны заработать федеральные структуры - от управлений МВД и ФСБ до того же Роспатента. В сентябрьский единый день голосования уже по российским законам будут выбирать депутатов народных собраний донбасских республик, а в Херсонской и Запорожской областях законодательную власть придется воссоздавать с нуля.



Очевидно, что при всех этих приметах мирного времени Донбасс и восточная Новороссия будут оставаться особыми территориями вплоть до завершения спецоперации или, по крайней мере, до коренного перелома в ее ходе. Как, впрочем, и граничащие с Украиной "старые" области, Брянская или Белгородская, где прилеты с украинской стороны, увы, перестали быть редкостью. Заметим, что, в отличие, например, от Крыма, курские и белгородские власти воспользовались правом на формирование территориальной обороны. Но все же настолько специфических регионов, как ДНР, Херсонщина или Запорожская область, - частично оккупированных и требующих освобождения - в новейшей истории России еще не было.



Как напомнил глава МИД Сергей Лавров в интервью Первому каналу, абсолютный приоритет СВО - выполнить волю участников сентябрьских референдумов. А значит, освободить и город Запорожье, и Херсон, и Славянск, Краматорск, Красный Лиман, и далее по списку.



Но все же можно сказать, что на свободных территориях к концу года уже был пройден определенный рубеж - и политический, и психологический. Символом этого перехода можно считать решение, о котором 28 декабря сообщил спикер крымского Госсовета Владимир Константинов. Возглавляемая им комиссия Совета законодателей при Госдуме и Совфеде, которая отвечала за интеграцию Крыма и Севастополя в правовую систему России, вскоре переключится на четыре новых региона.



Это значит, что полуостров, который после 2014 года был такой же особой, нетипичной частью страны, как сейчас, к примеру, ЛНР, уже политически окончательно "сросся" с большой Россией. А та же Херсонская область, откуда до февраля 2022-го исходили угрозы Крыму (от водной блокады до проникновения украинских ДРГ), отныне становится для Симферополя подшефным регионом, наряду с Запорожьем и республиками Донбасса. "Дадим свой опыт, потому что опыт у нас уникальный", - цитировало ТАСС спикера крымского заксобрания.



Он пообещал, что в рамках комиссии, которой он руководит, "будем принимать, инициировать те законопроекты, которые будут касаться законотворческой деятельности" в Донбассе и новых областях. Но в первую очередь давать им инструментарий "реагирования на ситуацию". "Чем опасен переходный период? Ты не знаешь, с чем завтра столкнется промышленность, общественная деятельность или отрасль", - говорит Константинов.



По его словам, "уже организовано взаимодействие с Донецком и Луганском". Заметим, впрочем, что большая помощь, очевидно, требуется Херсонской и Запорожской областям. Интеграция свободной части Донбасса с Россией началась задолго и до принятия республик в состав РФ, и до начала спецоперации. В течение всех последних лет ДНР и ЛНР становились ближе как физически (начиная от ввоза донецкого угля в Россию и заканчивая установкой российских вышек мобильной связи в Донбассе), так и в правовом плане. Можно вспомнить снятие барьеров на пути донбасских товаров, признание вузовских дипломов и других документов, рублевую зону, массовый прием в российское гражданство и т.д.



Важно также то, что в Донецкой и Луганской Республиках за восемь лет независимости (пусть и не признанной до 21 февраля 2022 года) успели сложиться собственная государственность, законодательство и управленческий класс. В Херсонской и Запорожской областях - где, к счастью, нет недостатка в тех, кто готов работать в системе российской власти, однако по сути нет самой структуры властных институтов - многое придется выстраивать с нуля. У жителей Бердянска, Энергодара или Новой Каховки, которые с октября получают российские паспорта, автомобильные номера и пенсии через российские банки, должна еще появиться возможность обратиться во властные и муниципальные структуры, как и в любом другом российском регионе.



Решающий шаг в "привязке" вновь создаваемой местной власти к России, впрочем, уже сделан. Напомним, в июле, то есть за несколько месяцев до официального вхождения Херсонской области в состав РФ, главой регионального правительства стал российский управленец. Сергей Елисеев до этого был вице-губернатором Калининградской области (также особого региона, учитывая его эксклавное положение). Чуть позже исполнительную власть Запорожской области возглавил Антон Кольцов - до этого вологодский замглавы администрации, выпускник "губернаторской школы" московской РАНХиГС.



С другой стороны, сами руководители регионов, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий, - выходцы из местных элит, занимавшие сильные позиции в домайданном украинском "политикуме". Недавно назначенный сенатор Дмитрий Ворона, который с декабря представляет в Москве Запорожскую область, до 2014-го занимал высшие посты в украинских МВД и Минюсте. Константин Басюк, который теперь представляет в Совфеде херсонскую исполнительную власть, - россиянин, но с опытом работы в украинских избирательных кампаниях времен Януковича (в том числе на выборах мэра Херсона, где побеждал Сальдо).



Таким образом, в Москву представлять врио губернаторов направлены люди с украинским "бэкграундом", хорошо знакомые с элитами на местах. А собственно на местах ключевыми управленцами стали специалисты с опытом работы в федеральных эшелонах власти и руководстве российскими регионами. "Привязка" оказывается двухсторонней.



Задачи Москвы на кратко- и среднесрочную перспективу сравнительно недавно обрисовал депутат Павел Крашенинников, глава думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству. "Местное самоуправление надо будет выстраивать во всех четырех субъектах РФ, проводить выборы, организовывать территориальные органы, а внутри территорий - региональные и федеральные органы, - сказал он в интервью ТАСС в октябре. - Это все колоссальная работа, наша задача - сделать настройку правил поведения людей, правил поведения власти, чтобы власть, граждане и организации были вместе".



Официально дата завершения переходного периода четко обозначена - ровно через три года, 1 января 2026-го. Это прописано в каждом из федеральных конституционных законов о принятии в Россию новых субъектов (например, в законе о вступлении Херсонской области или о ДНР). За это время предписано решить вопросы интеграции регионов в экономическую, кредитную, финансовую, правовую системы и в структуру органов российской власти.



На практике "подключение" уже идет и будет происходить в несколько этапов. С 3 октября 2022 года в воссоединившихся с Россией регионах начали действовать российские правовые нормы практически в полном объеме (с исключениями, специально оговоренными в переходных положениях законов о приеме новых субъектов). Так, например, введение Уголовного кодекса России автоматически отменило действовавшую в ДНР смертную казнь.



Как уже говорилось выше, с 1 июня начнет решаться вопрос: "кто будет применять российские законы на местах?" - начнут работать региональные управленческие и силовые структуры. И, как также было сказано, во второе воскресенье сентября будут переизбраны по российским законам парламенты ДНР и ЛНР и впервые избраны новые законодатели Херсонщины и Запорожской области. Это что касается интеграции с точки зрения "буквы закона".



Если оглядываться на крымский опыт (к чему призывает глава Госсовета РК Константинов), то законодательную базу для двух новых регионов - Республики Крым и Севастополя - в целом создали уже к 2015-му. В годовщину воссоединения ТАСС приводил слова Валентины Матвиенко о том, что была проделана "колоссальная по своим масштабам работа - организационная, правовая, юридическая, хозяйственная" - по применению законов к реальной жизни.



По прошествии пяти лет Крым вышел на уровень пусть и не самого зажиточного, но обычного российского региона. По данным, которые приводила газета "Коммерсант" в марте 2019-го, по потребительским расходам на душу населения республика занимала место в седьмом десятке субъектов. В рейтинге средних зарплат Республика Крым находилась на 61-м месте (из 85 тогдашних регионов), а Севастополь - на 35-м.



Но на ход адаптации полуострова к российским реалиям в 2014–2019 годах влияли уникальные внешние факторы, как негативные (перебои с водой и энергоснабжением, проблемы с банковским обслуживанием), так и позитивные: мирный характер воссоединения, приток туристов и инвестиций на всероссийский курорт, строительство Крымского моста и федеральной трассы "Таврида".



Донбасс, Херсонская и Запорожская области входят в Россию с принципиально иными и куда худшими стартовыми позициями. С другой стороны, промышленный потенциал Донецка, Луганска, Алчевска, Горловки и Мариуполя, логистический потенциал того же Мариуполя и Бердянска, херсонские черноземы, работающие Каховская ГЭС и Запорожская АЭС создают задел для восстановления четырех новых территорий хотя бы до уровня средневзвешенного российского региона. При одном необходимом условии - ДНР, ЛНР, Херсонщина и Запорожская область должны выйти из статуса прифронтовой зоны Источник - Регнум

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