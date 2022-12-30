От новогоднего удара в Макеевке погибло разом 63 российских солдата

13:35 02.01.2023

В заявлении ведомства сказано, что ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS, при этом два снаряда были сбиты. Минобороны подтверждает гибель 63 человек.



"В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих", - сказано в заявлении.



Семьям погибших в Макеевке военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь, добавили в Минобороны.