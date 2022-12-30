Израиль атаковал Сирию: ракеты летят в Дамаск

14:30 02.01.2023

Лина Дорофеева



Удар пришелся по международному аэропорту Дамаска



Израиль сегодня ночью с истребителей атаковал Сирию. В частности, удар был нанесен по международному аэропорту столицы страны – Сирии.



