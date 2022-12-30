Израиль атаковал Сирию: ракеты летят в Дамаск

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14:30 02.01.2023
Лина Дорофеева
Удар пришелся по международному аэропорту Дамаска
Израиль сегодня ночью с истребителей атаковал Сирию. В частности, удар был нанесен по международному аэропорту столицы страны – Сирии.
Сообщается о нескольких погибших и раненых, а удар, по данным местных СМИ, был нанесен по складам с оружием. Сейчас аэропорт не работает, а пожар пытаются потушить местные спасатели.
Официально информация не комментируется, а о том, будет ли ответный удар, пока не сообщается. О сроках возобновления работы аэропорта пока тоже неизвестно.
Ранее Readovka писала о том, что в Ливане жители Бейрута обстреляли два самолета во время празднования Нового года.