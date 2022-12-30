"В чем успех - в том, что мы не ссым...", - интервью с главредом сайта Readovka Алексеем Костылевым

14:35 02.01.2023 "Медиа - это всегда проверка теорий" - большое интервью с основателем Readovka Алексеем Костылевым



Ирина Белова, Ксения Гайзлер



Главный редактор Readovka Алексей Костылев в большом интервью шеф-редакторам издания – об итогах уходящего года и планах на 2023, а также про СВО и путь развития из маленького издания в серьезное крупное медиа.







Важнейшим событием года стало начало СВО. К слову, редакция Readovka к этому готовилась – дежурства еще за неделю до 24 февраля стали круглосуточными. При этом даже к концу года многие россияне находятся в отрицании происходящего, что в общем-то слегка удивляет. Readovka с самого начала свою позицию в медиа-пространстве обозначила.



- Не сомневались ли вы в своем выборе, когда определяли редакционную политику издания в начале СВО?



- А как можно сомневаться в своем выборе, когда такое происходит? Конфликт - он повышает ставки всегда. Естественно, когда произошел конфликт, по сути, все в редакции вынужденно видоизменялось под задачи, которые стоят перед страной. Вопрос позиционирования для многих медийщиков в принадлежности к государству. Ты за страну или нет? "Нет, мы независимые". Независимые от кого? То есть точка зрения редакции не зависит от интересов страны. Получается, такая у них логика, да? При этом все забывают, что обострение позиции - оно диаметральное. То есть на то, что происходит на Украине, возможны только две точки зрения. Условно, ты за Россию или ты, как ни странно, за Украину. Потому что это воюющие две стороны.



Можно ли на линии огня находиться и кричать: "Я за мир"? Ну, какие-то доли секунды, может, да. А дальше тебя просто убьют. Поэтому ты либо защищаешься, либо тебя убивают. Для них же ситуация выглядит иначе - они отделаются не только от конфликта, но и, получается, от своей страны. В смысле они "за мир"? Это же, как ни странно, тоже про комфорт, потому что, если бы они думали чуть дальше, они бы поняли, что любой конфликт заканчивается капитуляцией одной из сторон. Чтобы был мир, одна из сторон на переговорах должна принять условия другой стороны. По сути, сдаться. Вот американцы, предположим, на переговорах говорят: "Выходите из Донецка с Луганском, сдавайте этих людей, сдавайте назад Мариуполь и все остальное". Это мир? Это унижение. Это не то, что унижение, это катастрофа.



Позиция "лишь бы мир, лишь бы без войны" хороша, когда нет войны. Все эти разговоры - они прекрасны ровно до того момента, пока дело не доходит до горячей стадии. Дело выходит в горячую стадию - все, об этом можно уже не говорить, потому что конфликт заканчивается поражением одной из сторон. В случае капитального поражения, для нас это - развал страны. Это оккупация. Что еще тут может быть? Падение государственного режима. И это не вопрос оценки того, плохой или хороший режим, это вопрос того, что будет здесь. Причем не нужно думать, что будет так, как сейчас на Донбассе - будет хуже. Если придут люди сюда, и это будет власть, которая будет уничтожать любое прорусское мышление - это означает репрессии на жесточайшем уровне. С пытками в подвалах на Лубянке, но это уже будут не чекисты.



- На недавнем нашем стриме Борис Рожин сказал вам, что России не трудно объяснить, против чего она выступает, но ей трудно объяснить - за что она выступает. То же самое можно сказать и про медиа. Какая позиция должна быть у медиа, чтобы донести - за что?



- Позиция должна быть и может быть только одна - за победу своей страны. Мы, безусловно, занимаем прогосударственную позицию, но мы не можем за государство дать какие-то идеологические линии. Кто мы - империя мы или либерально-демократическая конфедерация, построенная по определенному принципу. Суть конфликта на Украине - суть того, по какому пути развития идти. То есть, условно, Киев делает свой выбор, мы делаем свой. Но Киев, делая свой выбор, начинает угрожать нам. Потому что на самом деле никакие не дружелюбные все эти наши соседи. Мы слишком большие и слишком богатые в плане природных ресурсов. И мы очень неудобные в этом смысле. Куда проще, чтобы на этом месте, с точки зрения этих западных товарищей, была не одна большая страна, а 20 маленьких.



- Readovka часто называют "рупором войны", вы сами - "умной пропагандой". Если бы не было Readovka, поменялось бы что-то в освещении и в ходе СВО?



- Readovka много чего привнесла. Особенно в первые недели многие ориентировались на нас, мы выдаем - за нами все повторяют. Те форматы, которые мы предлагали. Пока все смотрели по сторонам, мы действовали без оглядки. Я считаю, что мы очень серьезно повлияли и на СВО, и на медиа-ландшафт страны. Где-то вообще все видоизменили. Как бы все пошло без нас - хрен его знает, говоря откровенно. Как бы все пошло даже в марте, если бы мы не напомнили товарищу Пескову, что он уже, кажись, лишнего говорит. Остались ли бы мы тогда в Херсонщине и Запорожье, или мы бы вышли. Об этом бесполезно говорить сейчас, мы с тем же успехом можем рассуждать, что было бы, если бы мы не вышли из-под Киева. Вероятностей очень много. Что касается историй, связанных с нами, я считаю, что мы стали во многом законодателями определенных процессов. Мы быстрее были, лучше. И, подводя итоги этого года, надо понимать, что сделано очень большое дело. Важное, большое дело.



В редакции Readovka происходило много поворотных моментов, которые могли бы все изменить. 1,5 года назад Алексей Костылев уволил всю редакцию одним днем, оставив лишь троих сотрудников – примерно с этого момента начался стремительный рост компании. Сам Алексей уверен, что перед каждым человеком всегда стоит некий вызов, и важно не сдавать назад: "Судьба такая штука, что, если ты не принимаешь ее вызовы, она все равно догонит и надает по голове так, что мало не покажется. Надо просто принять некоторую неизбежность происходящего вне разреза того, какое у тебя личное отношение к этому". И начало СВО сюда же - все уже произошло, но рано или поздно (скорее, поздно) закончится. Как отмечает Алексей, эта сложная полоса испытаний для нашей страны только началась: "Она длинная будет, и важно, чтобы мы прошли все с высокоподнятой головой".



"Если ты был хорош позавчера, вчера, это не значит, что ты хорош сегодня. Бери сегодня и доказывай"



- Почему Readovka успешна?



- В чем успех - в том, что мы не ссым. Это вообще главная задача. Когда все случилось, мы не стали погружаться в какое-то отрицание, сразу заняли позицию. Я сам лично на 4-й день призвал всех сделать то же самое. Пока все были в оцепенении, мы уже стали действовать. Это, конечно, связано с тем, что мне было понятно, что произошло, какие предпосылки были к этому. Здесь целая совокупность факторов сыграла. Конечно, еще ключевая история, что Readovka - она, скажем так, слишком сама по себе. Она не зависима от мнения "тусовочки" так, как зависят все остальные. Москва - это в принципе более постмодернистская история, чем, наверняка, более традиционные медийные структуры в Европе. Здесь нет мнения ни у кого. Все вертятся вокруг того, как скажет другой, как кто-то посоветует, и я не про кураторов там каких-то фантастических, а именно про то, как поведет себя сосед.



- Оглядываясь назад, когда "Ридовка" еще была смоленской "Рядовкой", что вы чувствуете?



- Не все дается легко, и где-то нам надо пересиливать себя. Где-то надо быть готовым к самопожертвованию, без этого никуда. Мы говорим про идеологию, про государство, точно так же и коллектив медиа держится на каких-то принципах, принципах доверия. К тому же, у нас, как вы прекрасно знаете, раз в три месяца все меняется. Медиа - это всегда проверка теорий. Почему я говорю, что нельзя сдаваться перед вызовами судьбы, потому что если ты перестаешь проверять эти теории, то ты отстаешь, костенеешь, и кто-то появляется быстрее, лучше, моложе. Медиа - это процесс вдобавок ко всему. Важно не забывать, что каждое утро, условно, в 6 утра все отыгрывается с нуля. Если ты был хорош позавчера, вчера, это не значит, что ты хорош сегодня. Вот бери сегодня и доказывай. Это самый здравый принцип медиа - каждый день доказывай, что ты хорош. Если ты плох, то через какое-то время ты потеряешь все свои позиции, и никто не будет помнить, кто ты есть. Как вот все поменялось за этот год, переигралось в мире медиа кардинальным образом. Это хорошая иллюстрация.



- За этот год редакция очень сильно разрослась - появились "Объясняет Readovka", Readovka World, "Суверенная экономика", наши гео-каналы, видео-продакшн и другое. Как вы для себя формулируете - для чего это все?



- Мы развиваемся, идем дальше по пути развития из маленького издания в серьезное крупное медиа. Сейчас это уже отрицать бессмысленно. Этот путь, конечно, будет долгим, мы еще в его начале, но невозможно сразу получить то, что хочешь. Но что конкретно будет дальше - сказать пока трудно. Все меняется, и мы сами меняемся, мы же очень подвижные тоже, стараемся быть современным медиа. И вот это современное медиа - оно у нас строится по современным законам.



- На каких столпах держится редакция?



- Принцип честности, готовности развиваться. У нас, я считаю, хороший, боеспособный коллектив, и, что важно, у нас практически никого нет, кто состоялся или особо долгое время был в каких-то других изданиях. Мы строим редакцию по своим принципам, во многом эти принципы через проверку теорий изобретаем с нуля. У нас очень непохожее на другие издания комьюнити, и мы в принципе очень непохожие. Я постоянно говорю о том, что нужно учиться думать. Все ответы на самом деле часто лежат на поверхности, и важно просто замечать деталь, которую не заметит другой. Это должен делать даже самый потоковый продюсер. И эта ответственность на каждом. Тогда все будет получаться.



- Какие планы на 2023?



- Помимо "Главного в Киеве" и "Главного в Вашингтоне", очень бы хотелось, чтобы все вот эти процессы преобразования обрели какую-то структуру. Важна решимость.



Вес Readovka в медиасреде заметно вырос – все проекты заметны. И здесь важное уточнение от главреда: Readovka всегда была не совсем медиа и не совсем бизнесом, Readovka - это что-то похожее на общественное движение. Здесь в команде ценится, чтобы человек не был с гнильцой, чтобы коллектив формировался такой, который во что-то верит. Именно этот коллектив во главе с Алексеем Костылевым ежедневно пытается помочь людям - Readovka на свои средства закупает пункты обогрева. Это большие деньги, и кто-то будет думать, что Readovka какая-то сильно богатая компания, но это не так. Эти траты очень существенны, но это нужно сделать, потому что это тоже вызов судьбы, считает Алексей.



"Медиа - это стайерские дистанции. Это марафонский бег, по сути"



- Попытка спасти мир иногда приводит к негативным последствиям. Надо очень четко понимать, что ты действительно сейчас можешь, не навредив самому себе, своим близким, окружающим, команде. Надо понимать приоритеты, где-то надо, к сожалению, просто цинично подходить к каким-то вопросам и понимать, что здесь это опасно. Как, например, потенциально я прорабатывал историю о помощи людям в Северодонецке и Донецке. Но я не готов пока брать на себя ответственность за те вещи, которые там происходят. А если вдруг прилетит в пункт обогрева в Северодонецке и поубивает всех? И таких вещей очень много. Если можно помочь - значит, надо помогать. Но нельзя терять голову, и в таких вещах тоже.



- Что вы считаете своей миссией? Фонд "Ридовка помогает!" - это ее часть?



- И фонд, и сама Readovka - это существенная часть моей жизни. В этом году сделано колоссальное количество всего, замучаешься перечислять. Продолжая разговор о моей личной философии, что важно адекватно принимать вызовы, не сдаваться и не сворачивать - если действовать по таким принципам, судьба отблагодарит всегда. Эти все вещи, это дело смелых - тех, кто не сдается. Непонятно, чем это все закончится, но мы сделали свой выбор, сделали свою ставку. Все последствия я очень хорошо понимаю.



- На нас большая ответственность, на вас в первую очередь - и перед редакцией, и перед страной, и перед самим собой. Как во всем этом не потерять себя, бороться со стрессом? Грубо говоря, как вы отдыхаете?



- Я последнюю неделю каждый вечер решил смотреть "Гарри Поттера". Это очень плохая идея, засыпаешь в 2-3 часа ночи. Переключаться же надо, конечно. Не только же работой жить. Война же рано или поздно закончится, но важно в моменте не перегореть и не потерять голову. К сожалению, длинный конфликт он такой. Я люблю повторять, что медиа - это не просто "спорт смелых", медиа - это стайерские дистанции. Здесь недостаточно быть хорошим спринтером, недостаточно быть успешным первые месяцы СВО. Здесь нужно бежать и не сойти с дистанции - это марафонский бег, по сути. В конечном итоге здесь побеждает не тот, кто быстрее, а тот, кто остается и не сходит с дистанции. Потому что на больших величинах ты на самом деле начинаешь соревноваться не с конкурентами, а с самим собой. И когда это соревнование идет, важно найти в себе силы и продолжать бег.



- Вы довольны этим забегом длиной в год?



- Мое корневое преимущество и ответ на вопрос, почему у меня так получается все - в моей жизни все менялось кардинально несчетное количество раз. До 28-30 лет я еще толком не представлял, что буду связан с миром медиа так плотно, как сейчас, у меня была поэтическая карьера, я писал кандидатскую по Тютчеву, все было хорошо, жил в своем питерско-смоленском культурном мирке. Чтобы из маленького, но гордого смоленского издания, которое еще тогда стало рвать всех в Смоленске, добраться до того, что мы делаем в этом году по всей стране, пришлось пройти очень большой путь. Были десятки кризисов, и каждый раз можно было свернуть. Но видите, я не сворачиваю. И при этом я уже совсем не тот человек, которым был 10 лет назад, даже 5... даже 3 года назад. Есть вызовы - и это означает, что ты сам должен меняться, не идти за своим комфортом. Это вопрос личного выбора - перестраиваться надо, вслед за страной, вслед за СВО, и все мы должны сейчас перестроиться.



Я очень глубоко убежден, что наш личный пример показателен, нам не нужно кричать о своих поступках на каждом углу. Мы просто молча делаем свое дело. Просто берем и молча помогаем. Какие-то вещи даже вообще не светим - вы хорошо знаете, что, если к нам обращаются с вопросом в предложку, мы можем решить чью-то проблему вообще даже без публикации. Этот выбор в конечном итоге формирует философское отношение к жизни и происходящему.



Грядущая победа во многом сопряжена с личными действиями. Нужно смотреть на себя, и тогда результат не заставит себя ждать. У всех крайне завышенные ожидания, что у нас сразу с ходу все получится, все изменится, сразу появится идеология. Но это же не фильм про Гарри Поттера. А еще даже год не прошел с начала СВО. Это при том, что мы все не в Хогвартсе, и тут по мановению волшебной палочки танковая дивизия не появится. Поэтому ждем, ждем и верим. И личный пример должен быть важен.



Когда я занимался еще поэзией, я себя всегда вел примерно так же. У нас еще в нулевые было тотальное засилье всего прозападного - стремление к деконструкции, условно, еще тогда пишешь что-то в рифму - значит, ты не актуальный, не модный поэт. Клал я на это болт еще тогда. Наше дело, дело нашего поезда - идти через степь. Источник - re

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