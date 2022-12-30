Сто небесных душ: российские знаменитости, которые умерли в 2022 году

14:41 02.01.2023 Альберт Корса



Люди, которых не будет хватать нашей стране



В 2022 году Россия потеряла многих знаменитостей, которые были актерами, музыкантами, спортсменами, художниками, писателями, поэтами. Readovka собрала список из 100 известных людей, которых больше нет с нами.



Анастасия Вознесенская



Она была советской и российской актрисой театра, кино, народной артисткой РФ и супругой известного актера Андрея Мягкова. Анастасия Валентиновна получила образование в Школе-студии МХАТ. Однокурсниками Вознесенкой были известные актеры: Вера Алентова, Владимир Меньшов, Ирина Мирошниченко и ее будущий супруг Мягков, за которого она вышла замуж в 1963 году.



На протяжении своей жизни актриса сыграла 27 ролей, лучшие из них: "Гараж", "Вокзал для двоих", "Садись рядом, Мишка". Детей у Вознесенкой и Мягкова не было, они не оставили наследников. Анастасия Валентиновна страдала от сахарного диабета, в 2013 году перенесла инсульт. 14 января актриса умерла от остановки сердца на 79-м году жизни. Ее похоронили на Троекуровском кладбище рядом с мужем.



Иван Рудаков



Он был не только актером, но также певцом и спортсменом. Наибольшую известность Иван получил благодаря сериалам "Медиум", "Ланцет", "Кухня". Рудаков с первого раза поступил на режиссерский факультет ВГИКа, потом переучился на актера.



Иван был устремленным человеком, уже в 17 лет заработал на свою первую машину, подрабатывая в ресторане. Актер женился только один раз в жизни, его супругой была актриса театра и кино Лаура Кеосаян, родила дочь Серафиму. Несмотря на то, что знаменитости развелись, они поддерживали дружеские отношения.



На протяжении кинокарьеры Рудаков успел сыграть 34 роли, его можно увидеть в сериалах "Чужая стая", "Янычар", "СССР". Иван умер на 44-м году жизни 16 января от осложнений после коронавируса. Его похоронили на Троекуровском кладбище.



Анатолий Басин



Российский актер театра и кино был наиболее известен по сериалу "Моя прекрасная няня" и "Солдаты". Басин в 1971-м году окончил Иркутское театральное училище, играл в драматическом театре имени Охлопкова с 1979 по 2006 год.



Потом он переехал в столицу России и продолжил работать уже в Москве. Актер играл в драмах, комедиях, мелодрамах, на протяжении кинокарьеры сыграл 10 ролей. Анатолий Владимирович был заслуженным артистом Российской Федерации. Басин скончался 17 января на 73-м году жизни.



Виктор Мережко



Известный драматург, сценарист, кинорежиссер, актер, писатель-прозаик и телеведущий. Проекты, к которым Мережко приложил руку, раскрывали зрителям яркую палитру человеческих взаимоотношений, а также заставляли задуматься над уязвимостью и хрупкостью души.



Виктор Иванович родился в немецкой колонии Ольгенфельд, которая находилась в Александровском районе Ростовской области. Мережко много лет прожил на Украине, выучил язык и окончил школу в Черкассах. Получив образование в полиграфическом институте, попал по распределению в Ростовскую область, там работал в издательстве "Молот" инженером-технологом.



Творческое образование Виктор Иванович получил во ВГИКе. На протяжении карьеры сыграл 13 ролей, был режиссером 11 кинолент, продюсером сериалов, написал 73 сценария, занимал пророссийскую позицию. Мережко скончался 30 января на 85-м году жизни в Санкт-Петербурге от последствий коронавирусной инфекции. Сценариста похоронили на Троекуровском кладбище рядом с супругой Тамарой Вадимовной, которая родила в браке дочь Марию и сына Ивана.



Леонид Куравлев



Он был очень известным российским киноактером, телеведущим, народным артистов РСФСР. Куравлев появился на свет в Москве, в школе учился неважно, с первого раза поступить во ВГИК не ему удалось. Леонид Вячеславович после неудачной попытки отправился работать в московскую артель Мосгорхимпромсоюза, а через год смог поступить во ВГИК, который окончил в 1960 году.



Куравлев получил большую известность во времена Советского Союза. Его лучшие роли были исполнены в фильмах: "Иван Васильевич меняет профессию", "Золотой теленок", "Афоня", "Начало" и т.д.



На протяжении кинокарьеры Леонид Вячеславович сыграл 211 ролей, снимался в фильмах и сериалах до 2016 года. С лета 2021 года Куравлев жил в доме-пансионате для пожилых людей, в начале января его госпитализировали в больницу в Коммунарке, поставив диагноз "вирусная пневмония". Актер скончался 30 января на 86-м году жизни от остановки сердца.



Владимир Дерябкин



Он был известным цирковым артистом, клоуном, дрессировщиком, создателем Медвежьего театра миниатюр, музеев граммофонов и казачьей культуры. Владимир Игнатьевич, окончив лишь пять классов, устроился в Ленинграде работать ночным конюхом в цирке. В свободное от работы время Дерябкин учился в школе народного цирка, потом стал выступать на сцене в образе клоуна.



Владимир Игнатьевич решил завершить цирковую карьеру в 1996-м году, однако его дело продолжил сын Владимир Дерябкин-младший. Он гастролирует по всей стране, показывая людям свое шоу.



Владимир Дерябкин-старший занимался восстановлением казачьей культуры в хуторе Хоботок. Цирковой артист скончался 6 февраля в Санкт-Петербурге от онкологического заболевания. Его похоронили на городском кладбище Каменска-Шахтинского.



Евгения Брик



Актриса театра и кино, наиболее известная по съемкам в таких фильмах и сериалах, как "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Оттепель", "Одесса". В возрасте пяти лет была отобрана манекенщицей в Общесоюзном Доме моды и одежды, училась в гимназии с углубленным изучением английского языка, но со временем перевелась в театральное училище имени Щепкина.



Брик окончила музыкальную школу по классу фортепиано, прошла курсы психологии, получила дополнительное актерское образование в ГИТИСе. На протяжении кинокарьеры Евгения сыграла 46 ролей, ее можно увидеть в сериалах "Бомба", "Фантом", "Никто не узнает".



В последние годы проживала в Лос-Анджелесе вместе со своим мужем Валерием Тодоровским и дочерью Зоей. Актриса не рассказывала никому, кроме близких людей о состоянии своего здоровья, поэтому новость о смерти Евгении повергла всех ее поклонников в шок. Брик скончалась 10 февраля на 41-м году жизни от онкологии. Актриса запомнилась яркой и профессиональной игрой.



Геннадий Юхтин



Он был великолепным советским и российским актером, народным артистом РФ. Его стержневая натура помогала создавать неподражаемые образы в кино, он оставался гуманным человеком с высокой нравственностью.



Геннадий Гаврилович воспитывался в детском доме в бывшем барском доме, но через время сбежал. После школы Юхтин собирался поступать в военное училище, однако воспитательница из другого детского дома в Поволжье посоветовала ему получить образование во ВГИКе. Актер смог поступить с первого раза и получить высшее образование.



Юхтин запомнился зрителям благодаря фильмам: "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Неуловимые мстители" и т.д. На протяжении кинокарьеры актер сыграл 150 ролей. 27 января Геннадий Гаврилович заболел COVID-9, спустя 2 недели его госпитализировали в тяжелом состоянии. Юхтин умер 18 февраля на 90-м году жизни от осложнений, которые вызвала коронавирусная инфекция.



Борис Невзоров



Российский актер не любил кино, считал его обманом, ему всегда больше нравился театр. Впрочем, он все равно старался работать на два фронта: был как кинорежиссером, так и театральным педагогом.



Борис Георгиевич два года проработал в Астраханском ТЮЗе, потом поступил в театральное училище имени Щепкина, но проучился только два курса. В 1975 году он смог окончить Школу-студию МХАТ.



Невзоров был заслуженным и народным артистом Российской Федерации. На протяжении карьеры сыграл 119 ролей в кино и снял 2 фильма, актера можно увидеть в сериалах "Последний министр", "Близнец", "Кунгур". Бориса Георгиевича не стало 18 февраля, он скончался 73-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.



Олег Вавилов



Он всегда оставался простым и скромным человеком, лишенным артистических капризов. Олег Михайлович снимался в кино, исполнял роли в театральных спектаклях. В 1967 году Вавилов стал получать образование в ГИТИСе, через некоторое время начал получать роли в театрах.



На протяжении своей жизни актер успел сыграть 44 роли, его можно увидеть в фильме "Роковое влечение", сериалах "Пушкин", "Дорога домой". Вавилова госпитализировали в Боткинскую больницу еще весной 2021 года, по сообщениям врачей, у актера были проблемы с кровообращением в головном мозге.



Артист скончался 22 февраля на 73-м году жизни в Москве, у него был рак. Прощание с Вавиловым состоялось в фойе Театра Сатиры. Он был похоронен 28 февраля на Троекуровском кладбище.



Борис Соколов



Советский и российский актер театра, кино, народный артист РСФСР Борис Михайлович родился в Уфе, в 1965 году окончил ГИТИС, получил наибольшую известность, сыграв роль в спектакле "Святая святых".



Помимо игры в театре, Соколов снимался в кино и сериалах. На протяжении жизни актер внес в свой послужной список 55 ролей и 5 работ в дубляже, снимался в кино до 2012 года. Борис Михайлович скончался 26 февраля на 78-м году жизни. Церемония прощания состоялась 2 марта, тело актера было кремировано.



Андрей Нагорнов



Он был актером театра и кино, наиболее известен по съемкам в "Бригаде", "Антикиллере", "Северном ветре". Артист входил в труппу "Эрмитажа", на протяжении жизни сыграл 19 ролей в кино.



Нагорнов ушел из жизни 2 марта 2022 года на 57-м году жизни. У Андрея были проблемы с сердцем, актер сделал операцию, потом снова начала выходить на сцену театра. Нагорнов был любящим отцом, у него осталось восемь детей.



Сергей Дьячков



Российский актер театра, кино, дубляжа, участвовал в озвучке многих мультфильмов от компании Disney. Сергей родился в Молдове, был мастером эпизодических ролей, наиболее известен по съемкам в сериалах "Бандитский Петербург" и "Тайны следствия".



Дьячков скончался 2 марта на 51-м году жизни. У актера остановилось сердце, по официальным данным, Сергея мучали осложнения от коронавирусной инфекцией.



Нина Веселовская



Актриса начала карьеру в 20 лет, когда ее пригласили сняться в трилогии "Хождение по мукам". Веселовская, исполнив роль Даши Булавиной, стала настоящей суперзвездой Советского Союза.



После школы Нина Валентиновна поступила на лингвистический факультет, но вскоре языковедение ей надоело, она отправилась в Школу-студию МХАТ, которую успешно окончила.



Карьера в кино у нее не сложилась, на протяжении жизни Веселовская сыграла только 24 роли, но она постоянно выходила на сцену театра. Нина Валентиновна скончалась 6 марта на 90-м году жизни, не дожив до своего юбилейного дня рождения всего 1 день. Актриса была похоронена на Ваганьковском кладбище.



Наталья Назарова



Жизнь актрисы била ключом: ее приглашали сниматься в кино и играть в театрах, пока не произошел один случай. В 1989 году на нее напал неизвестный и сильно ударил по голове. Назаровой пришлось год провести в больнице, со временем у нее развилась шизофрения.



Заслуженную артистку РСФСР перестали приглашать сниматься в кино, ее уволили из театра МХТ имени Чехова. Наталья Ивановна стала жить в забвении, она больше никому не была нужна.



Назарова скоропостижно скончалась 17 марта на 73-м году жизни. Была проведена закрытая церемония прощания, тело кремировали и развеяли на одном из московских кладбищ.



Виталий Мельников



Он был советским и российским кинорежиссером, сценаристом, народным артистом РСФСР. Свое детство Мельников провел в селе Мазаново, в 30-х годах его родители попали под репрессию и сосланы, школу маленькому Виталию пришлось окончить в ссылке в Сибири.



В 1952 году Мельников окончил ВГИК, снял много документальных фильмов. На протяжении кинокарьеры режиссер написал 9 сценариев, снял 23 полноценных киноленты. Виталий Вячеславович скончался 21 марта в 93 года. Артиста похоронили на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге.



Юз Алешковский



Он был русским писателем, поэтом, сценаристом, автором и исполнителем песен. Его настоящее имя – Иосиф, он решил сменить его, поскольку в 1979 году перебрался на постоянное место жительства в США.



На протяжении жизни Алешковский написал много песен и проз, а также сценариев для советских кинолент. Юз Ефимович скончался 21 марта на 93-м году жизни в Тампе, штат Флорида, США.



Николай Федорцов



Актер театра и кино родился в Брянской области, потом вместе с родителями переехал в Крым под Евпаторию. Там он окончил школу и Симферопольское культпросветучилище. Затем Николай Павлович хотел поступить в Школу-студию МХАТ, однако его не взяли из-за сильного украинского акцента. Через год Федорцов стал получать образование во ВГИКе, который успешно окончил.



На протяжении жизни Николай Павлович очень много работал, внес в послужной список 64 роли в кино и сериалах, 90 работ в дубляже. Федорцов скончался 27 марта 2022 года на 82-м году жизни.



Александра Яковлева



Она была советской и российской актрисой, кинорежиссером, общественным деятелем. В титрах некоторых фильмов Яковлева была записана как Александра Аасмаэ, а ее настоящей фамилией была Иванес.



В детстве Александра Евгеньевна занималась танцами, окончила музыкальную школу по классу скрипки. Яковлева получила актерское образование в ЛГИТМИКе, на протяжении карьеры сыграла 33 роли, озвучила 4 фильма, сняла фильм "Паром "Анна Каренина"".



В мае 2019 года Александра Евгеньевна выступила с заявлением, сообщив, что уже как 2 года у нее онкологическое заболевание – рак молочной железы в последней стадии. В январе 2022 года актрисе удалили опухоль, 1 апреля Яковлева скончалась на 65-м году жизни. Актрису похоронили в родном Калининграде на кладбище на проспекте Мира.



Владимир Жириновский



Он был одним из самых известных политиков не только в России, но и во всем мире. Его фамилия при рождении – Эйдельштейн, Жириновский – досталась от матери. Владимир Вольфович основал партию ЛДПР, неоднократно баллотировался в президенты Российской Федерации.



Жириновский в свободное время от политической деятельности снимался на ТВ-передачах, был участником шоу "Последний герой". Как актер внес в свой послужной список пять ролей, его можно увидеть в сериале "Девяностые" и мини-сериале "Репортеры".



Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Политик был похоронен с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище.



Борис Заволокин



Актер театра и кино родился в Туле, был заслуженным и народным артистом РСФСР, а также почетным жителем родного города. Заволокин стал играть в местном театре драмы, потом путешествовал по странам и городам Советского Союза.



Борис Федорович сыграл только 7 ролей в кино и сериалах, однако часто выходил на сцену театра, участвуя во многих спектаклях. Заволокин скончался 15 апреля после продолжительной болезни в Туле, ему было 82 года.



Виктор Минкин



Советский и российский живописец, народный художник РФ. Минкин окончил семь лет школы, потом с отличием Рязанское художественное училище. На протяжении жизни Виктор Алексеевич получил много различных наград, среди которых золотая медаль имени В. И. Сурикова "За выдающийся вклад в изобразительное искусство России".



Художник Минкин скончался 25 апреля на 75-м году жизни. Прощание со знаменитостью прошло в выставочном зале Рязанского художественного училища, был похоронен на местном кладбище.



Сергей Карякин



Российский актер театра и кино, наиболее известный по многосерийному фильму "В круге первом" и сериалу "Высший пилотаж". Сергей впервые вышел на профессиональную сцену, получая образование в Томском училище культуры. Потом он окончил Школу-студию МХАТ.



На протяжении жизни Карякин сыграл 36 ролей в кино и сериалах, работал в Московском новом драматическом театре и Московском театра имени Н. В. Гоголя. В мае 2021 года врачи поставили Сергею диагноз – "рак языка в последней стадии". Денег на лечение у него почти не было, он собирал их "с миру по нитке". Карякин скончался 28 апреля на 51-м году жизни.



Валерий Гришко



Театральный режиссер, педагог и актер родился в Донецке. В 1972 году Гришко окончил Ленинградский институт культуры, затем ЛГИТМИК. Сначала Валерий Викторович работал в Санкт-Петербургской академии театрального искусства, потом был главным режиссером Новосибирского театра "Факел".



Гришко поздно начал карьеру в кино и сериалах. За 20 с небольшим лет внес в послужной список 51 роль, актера можно увидеть в сериалах "Женское дело", "Летчик", "Знахарь 2". Валерий Викторович скончался 12 мая на 71-м году жизни в Санкт-Петербурге после тяжелой и продолжительной болезни. Гришко, по его желанию, был похоронен рядом с матерью на Северском (Парголовском) кладбище.



Виктор Самохин



Он был советским и российским футболистом. Виктор Сергеевич начал карьеру в 1973 году в московском "Спартаке", выступал за клуб 8 лет. Потом Самохин играл в "ЦСКА" и "ЦСКА 2", еще до распада СССР успел поиграть в Венгрии. После возвращения на родину, в России был игроком "Сокола" из Саратова, выступал в ФК "ТРАСКО".



После завершения игровой карьеры Виктор Сергеевич начал заниматься тренерской деятельностью, возглавлял многие российские клубы. Футболист выигрывал чемпионат СССР, был мастером спорта международного класса.



В ноябре 2020 году Виктор Сергеевич признался, что у него был выявлен рак в пищеводе и желудка. В конце 2021 года Самохин перенес инсульт. Футболист скончался 13 мая на 67-м году жизни. Он был похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.



Ренат Ибрагимов



Советский и эстрадный певец, актер, композитор, продюсер, кинорежиссер. Ибрагимов родился во Львове в семье военнослужащего. Ренат Исламович получил среднее образование в Казани, одновременно с этим окончил музыкальную школу. Также певец получил образование в Казанской государственной консерватории.



Артист скончался 14 мая в 2022 году на 75-м году жизни в Москве, у него оторвался тромб. Ибрагимов был похоронен на мусульманском участке Волковского кладбища в Мытищах.



Владимир Янко



Советский хоккеист с мячом, тренер, заслуженный мастер спорта Советского Союза. Владимир Владимирович становился многократным чемпионом СССР, четыре раза выигрывал чемпионат мира.



Янко принадлежит рекорд: он единственный тренер, который приводил к победам в чемпионате страны сразу четыре разные команды – "Водник", "Енисей", "Динамо-Казань" и "Динамо-Москва". Владимир Владимирович скончался 16 мая на 74-м году жизни от осложнений после перенесенного коронавируса.



Наталья Величко



Она была талантливой актрисой и режиссером, ее успех пришелся на 60-70-е года. Сначала Наталья Яковлевна получила образование в Московском дирижерско-хоровом училище, потом во ВГИКе.



На протяжении жизни народная артистка РСФСР сыграла 34 роли, сняла фильм "Ураган приходит неожиданно". Работ у Величко могло быть и больше, однако сначала она нашла счастье в семье, а позже – в религии.



Актриса скончалась 21 мая на 82-м году жизни в собственной столичной квартире после тяжелой и продолжительной болезни. Наталью Величко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.



Александр Беркетов



Он был российским футболистом и тренером, выступал на позиции защитника. В своей карьере Александр играл в "Текстильщике", "Роторе", "ЦСКА". Беркетов тренировал "Ротор", "Химки", минское "Динамо", "Луч-Энергию" и "Зенит-2".



Александр Николаевич умер прямо во время телефонного звонка, его не стало 1 июня. Футболист скончался в возрасте 46 лет от оторвавшегося тромба.



Игорь Дудинский



Советский и российский журналист, писатель, арт-критик, художник, редактор, издатель. Дудинский родился в Москве, получил 7 классов образования. Бросив среднюю школу, Игорь Ильич работал в наборном цехе издательства "Правда".



В середине 60-х годов журналист получил образование в МГУ, скрывался от армии и бродяжничал. Уже в начале 70-х годов его лишили диплома за "поступки, несовместимые со званием советского журналиста". Дудинского отправили в Магадан, где он работал на местном телевидении.



Игорь Ильич работал в различных изданиях, в 2007 году стал заместителем главного редактора газеты "Московский корреспондент". В июне 2022 году Дудинского госпитализировали в одну из московских клиник, ему поставили диагноз "инфекционно-токсический шок". Журналист скончался 11 июня на 76-м году жизни.



Станислав Войнич



Российский актер, наиболее известный благодаря озвучке и дубляжу. Среди его работ культовые сериалы и голливудские блокбастеры. На протяжении своей жизни Войнич озвучил 76 проектов, сыграл в 3 сериалах.



Начиная с 2021 года, супруга Станислава начала публиковать посты в соцсетях, рассказывая поклонникам, что актер борется с тяжелой болезнью, у него был рак. 12 июня актер скончался у себя дома в возрасте 49 лет. Его похоронили на Шафировском кладбище в Санкт-Петербурге.



Пьер Нарцисс



Он был российским певцом и актером Камерунского происхождения. Пьер приобрел известность благодаря проекту "Фабрика звезд" и песни "Шоколадный заяц", позже стал заслуженным артистом республики Ингушетия.



Также Нарцисс снимался в кино и сериалах, на протяжении карьеру внес в свой послужной список 10 ролей, его можно увидеть в "1703", "Звездной любви", "Новых приключениях Алладина". артист скончался 21 июня в возрасте 45 лет от остановки сердца из-за неудачной операции на почке. Был вывезен родственниками в Камерун и там похоронен.



Юрий Шатунов



Он был российским певцом, музыкантом, поэтом и композитором. Ему пришлось нелегко, ведь он воспитывался в детском доме. Свою популярность Юрий обрел тогда, когда начал выступать в группе "Ласковый май".



Потом он начал сольную карьеру, Шатунов постоянно судился с продюсером Андреем Разиным, который считал, что все авторские права на песни группы принадлежат ему. Юрий скончался 23 июня в возрасте 48 лет от остановки сердца. Он отдыхал с друзьями, которые привезли его в больницу в тяжелом состоянии. Тело Шатунова было кремировано, одна часть праха была похоронена на Троекуровском кладбище, другая развеяна над озером в Мюнхене.



Алексей Плотников



Российский композитор и рок-музыкант, лидер группы Mechanical Poet. Плотников также был художником, создавал музыку к различным видеоиграм.



В школьном возрасте ему пришлось переехать в Нигерию, где он продолжил получать образование при консульстве СССР. Алексей умел играть сразу на трех инструментах: гитаре, бас-гитаре и клавишных. Плотников скончался 26 июня в возрасте 45 лет от повторного инсульта.



Юрий Горобец



Советский и российский актер театра, кино, народный артист РФ, лауреат государственной премии СССР. Горобец родился во Владикавказе, после службы в армии в 1955 году получил образование в ГИТИСе.



На протяжении жизни Юрий Васильевич сыграл 92 роли, его можно увидеть в сериалах "Любовь как любовь", "Аэропорт", "МУР есть МУР". Горобец скончался 26 июня в возрасте 90 лет, актер был похоронен на Троекуровском кладбище.



Анатолий Полянкин



Театральный деятель был больше 20-ти лет единомышленником известного артиста Константина Райкина. Они вместе развивали театр "Сатирикон", основали благотворительный фонд и школу сценических искусств.



В 70-х годах Полянкин трудился актером и режиссером в региональных театрах СССР. В 90-х годах перебрался в Москву, уже в 1996 году был основан известный театр "Сатирикон". В 2019 году между Райкиным и Полянкиным произошел скандал, после чего Анатолий покинул руководящий состав "Сатирикона", оставшись только ректором театральной школы.



В мае 2022 года Полянкину стало плохо, его госпитализировали. Последнюю неделю жизни он провел в реанимации федерального научно-клинического центра ФМБА России. Театральный деятель скончался 29 июня в возрасте 70 лет.



Лариса Леонова



Актриса театра и кино родилась 20 января в Ленинграде, окончила студию при БДТ в 1965 году, пройдя курс Товстоногова. В дальнейшем артистка стала играть в труппе театра БДТ.



Леонова была заслуженной артисткой РСФСР, на протяжении кинокарьеры сыграла 41 роль. Лучшие сериалы, где можно увидеть потрясающую игру актрисы: "Юркины рассветы", "Мастер и Маргарита", "Жить сначала".



Лариса Владимировна скончалась 30 июня на 82-м году жизни. Об этом сообщили в театре имени Ленсовета, в котором актриса сыграла много ролей.



Леонид Шварцман



Советский и российский режиссер-мультипликатор, а также художник мультипликационного кино. Шварцман родился в Белоруссии, в 1941 году окончил школу при институте живописи, скульптуры и архитектуры, потом был призван в армию.



Леонид Аронович участвовал в создании таких мультфильмов, как "Котенок по имени Гав", серии про маленьких обезьянок, был художником "Доверчивого дракона", "Чебурашка" идет в школу. На протяжении жизни он нарисовал 46 мультипликационных фильмов, был режиссером 13 мультфильмов.



Шварцман скончался 2 июля на 102-м году жизни от остановки сердца. Отпевание художника прошло в церкви Николая Чудотворца в Новой Слободе. Он был похоронен в селе Заречье, Владимирская область.



Сергей Сосновский



Актер театра и кино начал сниматься в фильмах только после 50-ти лет, тем самым доказав, что никогда не поздно изменить свою жизнь и достигнуть высот. Сосновский окончил Саратовское театральное училище, является народным артистом Российской Федерации.



Сергей Валентинович за свою 17-летнюю карьеру в кино сыграл целых 87 ролей. Его можно увидеть в сериалах "Инсомния", "Клиника счастья", "Коса", фильме "Голем". В 2017 году актеру ампутировали левую руку из-за остеомиелита, однако он смог вернуться в профессию. Сосновский скончался 3 июля на 68-м году жизни после тяжелой болезни. Актер был похоронен на Троекуровском кладбище.



Алан Кубатиев



Он был российским писателем, публицистом, переводчиком, литературоведом, журналистом, кандидатом филологических наук. Алан Кайсанбекович окончил государственный институт имени 50-летия СССР в Киргизии, факультет иностранных языков. Затем Кубатиев получил образование в МГУ, филологический факультет. В 1980 году написал докторскую на соискание кандидата наук по теме "Британская фантастика 50-70 годов".



Алан Кайсанбекович написал такие книги, как "История США", "Конец света с вариациями", "Фрэнсис Скотт Фицджеральд". Кубатиев скончался 4 июля на 70-м году жизни в Кронштадте.



Алла Богуславская



Советская балерина, артистка балета Большого театра, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Алла Георгиевна окончила Московскую академию хореографии и Российский институт театрального искусства (ГИТИС).



В середине 50-х годов Богуславская стала членом союза театральных деятелей РФ. В конце 70-х снялась в эпизодической роли в фильме "Жил-был настройщик". В 2014 году балерина выпустила учебное пособие по модерн-джаз танцу. Алла Георгиевна скончалась 5 июля в возрасте 89 лет после продолжительной болезни.



Леонид Сергеев



Советский и российский автор-исполнитель, радиожурналист, журналист, писатель. Тематика большинства песен Сергеева была юмористической, в тоже время он исполнил немало лирических произведений о войне.



Леонид Александрович окончил музыкальную школу по классу фортепиано, превосходно играл на гитаре. В середине 70-х годов Сергеев окончил историко-филологический факультет в Казанском государственном университете. Он был автором более 300 песен. Леонид Александрович скончался 5 июля на 70-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. Тело актера было кремировано и захоронено на армянском участке Ваганьковском кладбище в Москве.



Михаил Каплан



Советский и российский драматический актер, а также театральный педагог, народный артист РФ. Каплан родился в Белоруссии, а вырос в Свердловске. В 1954 году окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского.



На протяжении жизни Михаил Яковлевич сыграл только одну роль в кино. Он сыграл Фиму в фильме 2006 года "Потерпевший". В кино у Каплана не получилось построить карьеру, однако он сыграл много ролей в театрах. Последние годы Михаил Яковлевич проживал в Израиле, там он проходил длительный курс лечения. Актер скончался 7 июля на 90-м году жизни в Израиле. Каплана похоронили там же на следующий день.



Александр Гриценко



Он был русским писателем, драматургом, прозаиком, журналистом, литературным продюсером и театральным режиссером. После школы Александр стал получать образование в Литературном институте имени Горького.



Гриценко работал в газете "Комсомольская правда", занимал должность заведующего отделом публицистики в еженедельнике "Литературная Россия". Он написал такие книги, как "Избранное", повесть "Сон о Ховринской больнице", сборник рассказов "Сны" и т. д. Александр умер 8 июля в возрасте 42 лет в Ступино.



Владимир Зимянин



Советский и российский дипломат, писатель, лауреат Государственной премии СССР. Зимянин написал книги о "Джавахарлале Неру и Поле Робсоне", выпустил книгу об отце под названием "Непобежденный".



Владимир Михайлович пробовал себя в кино, является автором документальных фильмов "Индира Ганди", "Раджив Ганди". Зимянин скончался 11 июля в возрасте 75 лет.



Георгий Ярцев



Советский футболист, который во время СССР успел побывать тренером, потом возглавлял российские команды. Ярцев выступал на позиции нападающего, играл за Костромской "Спартак", Смоленскую "Искру", Московские "Спартак" и "Локомотив" и другие команды.



Георгий Александрович тренировал Московские "Динамо" и "Спартак", сборную России и т.д. Ярцев становился чемпионом СССР будучи игроком "Спартака", в 90-х привел команду к золотым медалям в качестве тренера.



Футболист скончался 15 июля на 75-м году жизни в Москве. Церемония прощания с тренером прошла в Московской академии "Спартака" в Сокольниках. Ярцев был похоронен на Преображенском кладбище, там же, где и его младший сын Александр.



Александр Козлов



Российский футболист, выступал на позиции нападающего, в юные годы был одним из самых талантливых игроков. Александр показывал просто невероятное голевое чутье в молодежных сборных России: в 45 матчах забил 36 голов. К сожалению, на взрослом уровне он так и не смог заиграть.



Козлов выступал за "Спартак", "Химки", "Окжетпес", "Тосно", перед смертью играл в премьер-лиге Крымского футбольного союза за "Фаворит-ВД-Кафа". Александр умер 15 июля, у него оторвался тромб, футболисту было всего 29 лет.



Игорь Малиновский



Российский биатлонист, участник Кубка мира, неоднократный чемпион мира и Европы среди юниоров. Игорь был мастером спорта России.



Малиновский увлекался полетами на вертолете, занимался в летном училище. Спортсмен погиб 16 июля в результате крушения вертолета на Камчатке. С Игорем летело 2 пассажира, никто не выжил. Биатлонисту было всего 25 лет.



Вадим Голутвин



Советский и российский гитарист, автор песен, участник многих ВИА и рок-групп. Вадим был независимым продюсером, композитором и аранжировщиком.



Голутвин выступал в группах "Веселые ребята", "Добры Молодцы", "Аракс", "Аэробус", "СВ". Музыкант сотрудничал со многими знаменитыми артистами, среди которых Алла Пугачева, Алена Апина, Алена Свиридова, Игорь Крутой и другие. Голутвин скончался 16 июля на 70-м году жизни.



Алексей Вдовин



Советский и российский ватерполист, чемпион мира 1982 года. В своей карьере вместе с объединенной сборной командой выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр в Барселоне.



На клубном уровне Алексей выступал за Московское "Динамо" и "ЦСК ВМФ". После завершения игровой карьеры был тренером "Москвы", "ЦСП и ЦОП" Москомспорта. Вдовин скончался 21 июля в 2022 году, ему было 59 лет.



Татьяна Москвина



Российская писательница, кинокритик, публицист, актриса, являлась одной из создательниц объединения журналистов "Петербургская линия". Москвина была главным редактором журнала "Время культуры. Петербург".



Меткие, острые высказывания, прекрасное чувство юмора, и высокий интеллект позволили Татьяне Владимировне быстро обрести внушительную армию поклонников. Талант Москвиной отмечали не только читатели, но и литературные критики.



Она написала книги: "Похвала плохому шоколаду", "Люблю и ненавижу", "Всем стоять", "Позор и чистота", "Жизнь советской девушки". На протяжении жизни Татьяна Владимировна вела различные передачи на радио и телевидении. Москвина скончалась 25 июля в возрасте 63 лет.



Мира Кольцова



Советская и российская танцовщица, балетмейстер, хореограф, педагог. Кольцова была художественным руководителем и главным балетмейстером Государственного академического хореографического ансамбля "Березка".



Всю свою жизнь Мира Михайловна посвятила русскому танцу. На протяжении двух десятилетий она была ведущей солисткой танцевального коллектива. Кольцова скончалась 1 августа на 84-м году жизни. Она была похоронена на Новодевичьем кладбище.



Александр Бачило



Он был русским писателем-фантастом, сценаристом телевизионных программ и фильмов, членом Союза писателей России. Александр Геннадьевич окончил факультет автоматики и вычислительной техники в Новосибирском электротехническом институте, работал программистом в Институте ядерной физики СО РАН.



Бачило на протяжении жизни написал много интересных книг. Ему принадлежат такие произведения: "Незаменимый вор", "Настоящик", "Помочь можно живым" и т.д. По сценариям Александра Геннадьевича на телевидении появились передачи "О.С.П – студия", "Хорошие шутки", сериалы "Простые истины", "33 квадратных метра" и т.д. Писатель скончался 2 августа в возрасте 62 лет от разрыва аневризмы аорты.



Анатолий Филипченко



Летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Филипченко родился в поселке Давыдовка, Воронежская губерния. Окончил спецшколу ВВС в Липецке, в 1950 году получил образование в Чугуевском военном авиационном училище летчиков.



В 1969 году Анатолий Васильевич совершил свой первый полет в космос на корабле "Союз-7", общая продолжительность составила 4 дня 22 часа 40 минут и 33 секунды. Второй полет Филипченко совершил в 1974 году на космическом корабле "Союз-16", общая продолжительность составила 5 дней, 22 часа 23 минуты и 35 секунд. Космонавт умер 7 августа в возрасте 94 лет, был похоронен с воинскими почестями на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества".



Герман Витке



Советский и российский поэт, автор песен и продюсер. Витке родился в Москве, проходил военную службу в Вооруженных силах СССР и РФ. Попал в шоу-бизнес в 1989 году, спустя 2 года дебютировал как поэт-песенник.



Согласно опросу музыкальных критиков, Герман входит в десятку лучших авторов песен в России. Песни на стихи Витке в разное время исполняли Юлия Началова, Кристина Орбакайте, Анжелика Варум, Ирина Понаровская, Татьяна Овсиенко, Борис Моисеев, Николай Басков и другие.



Герман Витке скончался 12 августа на 54-м году жизни, у него случился сердечный приступ. Поэт был похоронен на Николо-Архангельском кладбище.



Валерий Мищук



Он был известным певцом, выступал вместе с родным братом Вадимом в дуэте. Музыканты исполняли такие известные песни, как "Уплывает пароход", "Рижский вокзал", "Застолье".



Братья гастролировали по всей России, а также в городах зарубежья. Валерий Мищук скончался 14 августа на 72-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. Его брат Вадим продолжает музыкальную деятельность.



Виктор Зозулин



Советский и российский актер театра, кино, народный артист РФ. Он родился в Москве, с отличием окончил театральное училище имени Щукина. Зозулин часто работал на радио, участвовал в различных передачах.



На протяжении жизни Виктор Викторович озвучил 2 фильма, сыграл 37 ролей, его можно увидеть в сериалах "Домик у реки", "Кукловоды", "Такова жизнь". Зозулин скончался 16 августа на 78-м году жизни, был похоронен на Хованском кладбище.



Сергей Григорьев



Советский и российский актер-кукловод, музыкант, сценарист. Григорьев наиболее известен по работе в детской передаче "Спокойной ночи, малыши", где исполнял роль кукловода и говорил голосом пса Фили.



Сергей Юрьевич получил образование в государственном музыкальном училище имени Гнесиных, учился на факультете театрального искусства. В ГИТИСе артист окончил режиссерское отделение факультета эстрады и массовых представлений. Григорьев скончался 19 августа в возрасте 64 лет в Текоа, Израиль. Там он был похоронен через 2 дня на кладбище общины.



Николай Лебедев



Советский и российский актер театра, кино, был участником Великой Отечественной войны и народным артистом РФ. После окончания ВОВ, Лебедев играл в театре юного зрителя, совмещая работу и учебу смог поступить, а потом окончить школу-студию МХАТ.



Николай Сергеевич сыграл много спектаклей в театре, принимал участие в телеспектаклях. Его фильмография насчитывает более 30 ролей, актера можно увидеть в фильмах "Антифауст", "Экипаж", "Выбор цели" и т.д. Лебедев скончался 21 августа в возрасте 100 лет в Москве. Он был похоронен на 16 участке Ваганьковского кладбища.



Марина Адашевская



Советская и российская актриса театра, кино, заслуженная артистка РФ. Адашевская родилась в Санкт-Петербурге, три года прожила в эвакуации во время Великой Отечественной войны.



В 1947 году Марина Константиновна окончила студию при БДТ имени М. Горького, потом была принята в труппу вспомогательного состава. Всю свою жизнь она прослужила в театре, в кино у актрисы было всего 9 ролей.



Адашевскую можно увидеть в сериалах "Эра Стрельца", "Дюжина правосудия", "Как в старом детективе". Артистка скончалась 21 августа в Санкт-Петербурге в возрасте 95 лет.



Максим Пинскер



Советский и российский киноактер и актер дубляжа, в 1992 году окончил Школу-студию МХАТ. Пинскер играл в комедиях, драмах и мелодрамах.



На протяжении своей жизни актер внес в послужной список 23 работы в дубляже и 65 ролей в кино и сериалах. Его можно увидеть в сериалах "Тетя Марта", "Удаленка", "Мисс Полиция", фильме "Родные".



Пинскер скончался 24 августа в возрасте 58 лет, эта новость была настоящим шоком для поклонников. Незадолго до смерти актер жаловался на боли в ноге, Максима доставили в больницу, после анализов стало ясно, что в спинной мозг попала инфекция, началось заражение крови. Пинскер впал в кому, врачи не смогли его спасти.



Кирилл Стержнев



Театральный режиссер, народный артист Российской Федерации. Он родился в Санкт-Петербурге, окончил ЛГИТМИК в 1977 году.



На протяжении жизни Кирилл Савельевич получил множество различных наград. Благодаря его руководству в театрах были поставлены спектакли "Мертвые души", "Свадьба Кречинского", "Влюбленные обманщики", "Парк советского периода" и т.д. Стержнев скончался 27 августа в возрасте 68 лет в Екатеринбурге.



Клара Кисенкова



Советская и российская театральная актриса, режиссер, народная артистка РСФСР. Кисенкова окончила педагогическое училище в Южно-Сахалинске, в 1966 году получила дополнительное образование в Дальневосточном педагогическом институте искусств во Владивостоке по специальности "Артисты драмы и кино".



Клара Константиновна с 1965 года играла в Сахалинском областном драматическом театре имени А. П. Чехова, была режиссером-постановщиком детских спектаклей, на протяжении жизни актриса сыграла более 300 ролей. Кисенкова скончалась 28 августа на 79-м году жизни.



Александр Измоденов



Советский хоккеист с мячом, заслуженный мастер спорта СССР. Измоденов выступал на позиции нападающего, провел 19 лет в "СКА" из Свердловска.



Александр Георгиевич в составе сборной Советского Союза принял участие в 40 матчах и забил 21 гол. На протяжении карьеры спортсмен стал 7-ми кратным чемпионом мира в хоккее с мячом. Измоденов скончался 30 августа в возрасте 84 лет.



Лев Котюков



Российский поэт, эссеист, критик, автор более 40 книг поэзии и прозы. Котюков родился в Орле, получил образование в Литературном институте имени А. М. Горького. Во время обучения публиковался в "Правде", "Комсомольской правде", областных газетах и т.д.



Льву Константиновичу принадлежат книги " Встречные поезда", "В одинокой толпе", "Смерть двойника", "Крест и пламя", "Невозможное". Поэт был награжден за вклад в мировую культуру орденом ЮНЕСКО "Крылатый лев". Котюков скончался 2 сентября в возрасте 75 лет.



Валерий Поляков



Советский и российский летчик-космонавт, герой СССР и герой России. Поляков родился в Туле, получал образование в первом Московском медицинском институте и проходил обучение в клинической ординатуре института медицинской паразитологии и тропической медицины.



В течение двух орбитальных полетов провел в космосе в общей сложности 678 дней 16 часов и 34 минуты. В 1999 году получил доктора медицинских наук и профессора, был специалистом по космической медицине. Поляков скончался 7 сентября в возрасте 80 лет.



Нина Меновщикова



Артистка балета, балетный педагог, народная артистка Советского Союза. Меновщикова родилась в Екатеринбурге, по другим источникам – в Перми. Окончила хореографическое училище по классу педагога.



Нина Ивановна выступала в Пермском театре оперы и балета, была солисткой Свердловского театра оперы и балеты. Меновщикова скончалась 7 сентября на 89-м году жизни в Екатеринбурге.



Петр Чаплыгин



Советский и российский художник, график, скульптор. Чаплыгин родился в Ставропольском крае, получил образование в Московском государственном высшем художественно-промышленном училище.



С 1970 по 2005 год Петр Иванович был постоянным участником республиканских, всесоюзных и международных выставок. В 1974 году он стал членом союза художников России. Чаплыгин скончался 10 сентября в возрасте 82 лет.



Владимир Бояринов



Советский и российский поэт, редактор и литературный функционер. Бояринов родился на Алтае, получил образование сначала в Томском политехническом институте, затем в Литературном институте имени Горького. Как поэт дебютировал в 1968 году.



Владимир Георгиевич автор поэтических книг "Веселая сила", "Уже за холмами", "Родня" и т.д. Сборники поэта выходили в крупных издательствах "Современник", "Советский писатель", "Молодая гвардия", "Советская Россия" и т.д.



Он поддержал спецоперацию на Украине. Бояринов скончался 13 сентября в возрасте 74 лет.



Марк Белодубровский



Советский и российский композитор, скрипач, педагог, искусствовед. Белодубровский является создателем и был руководителем Фестиваля современного искусства имени Николая Рославца и Наума Габо.



Марк Ефимович родился в Брянске, на следующий день после начала Великой Отечественной войны. Обучался на игре на скрипке у своей матери, в 1960 году окончил специальную музыкальную школу-десятилетку при Ленинградской консерватории.



Композитор был заслуженным работником культуры РСФСР. Его основные сочинения: "Скрипичный концерт", "Камерная опера "Николай"", "Две сонаты для скрипки и фортепиано" и т.д. Белодубровский скончался 13 сентября на 82-м году жизни в Москве.



Владимир Голубев



Советский футболист тренер, мастер спорта СССР. Голубев родился в Санкт-Петербурге, всю жизнь выступал за "Зенит", считается одним из лучших защитников в истории команды.



На протяжении клубной карьеры Владимир Евгеньевич принял участие в 335 матчах и забил 7 голов. Также на счету футболиста матч за олимпийскую сборную и 3 встречи в составе основной сборной Советского Союза. После завершения карьеры работал тренером. Голубев скончался 19 сентября на 73-м году жизни.



Сергей Пускепалис



Советский и российский актер, режиссер театра и кино, педагогический деятель. Пускепалис родился в Курске, в подростковом возрасте вместе с семьей переехал жить в Саратов. Сергей Витауто получил образование в Саратовском театральном училище, прошел срочную службу в Североморске.



На протяжении кинокарьеры актер сыграл 73 роли, снял фильм "Клинч" и написал к нему сценарий. Сергея Витауто можно увидеть в фильмах "Доктор", "Хронос", сериалах "Через прицел", "Напарники", "Трейдер".



Пускепалис поддерживал спецоперацию на Украине и помогал гуманитарной помощью. Он подготовил броневой микроавтобус Ford Transit и перевозил его из Ярославской области в Москву, чтобы передать военным Донбасса. Во время движения автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль. Сергей Витауто и его личный водитель Александр Синицын погибли на месте. Пускепалис скончался 20 сентября на 57-м году жизни, был похоронен на городском кладбище в в Железноводске рядом с родителями.



Виктор Владющенков



Советский и российский футболист, игрок в мини-футбол на позиции вратаря. На протяжении карьеры выступал за различные команды – "Волга", "Торпедо", "Спартак Москва" и "Спартак Нальчик", "Ротор". Провел более 500 матчей.



После завершения карьеры работал футбольным тренером в мини-футболе. Как игрок и тренер выигрывал чемпионат Советского Союза. Владющенков умер 19 сентября, ему было 70 лет.



Владимир Краснопольский



Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер. Краснопольский родился в Екатеринбурге, в середине 50-х окончил историко-филологический факультет УрГУ, в 60-х годах получил образование на режиссерском факультете ВГИКа.



На протяжении кинокарьеры Владимир Аркадьевич сыграл 2 роли, написал 4 сценария, был продюсером 2-х мини-сериалов, снял 35 кинолент. Краснопольский был режиссером фильмов "Экспроприатор", "Выйти замуж за Пушкина", "Смешная жизнь" и т.д.



Он скончался 23 сентября на 90-м году жизни в Москве. Церемония прощания с Краснопольским состоялась в Московском Доме кино, режиссер был похоронен на Троекуровском кладбище.



Игорь Варламов



Советский и российский футболист, выступал на позиции защитника. Во время Советского Союза выступал за "Торпедо" из Владимира, в России играл в составе московского "Динамо", "Черноморца", "Тюмени", "Локомотива" из Нижнего Новгорода, "Анжи" и "Спартака Нальчика".



На клубном уровне Варламов отыграл 353 матча и забил 3 гола. Также он был в составе сборной СНГ и молодежной сборной России до 21 года. Игорь Валентинович умер 25 сентября в возрасте 51 года. Он был похоронен на кладбище "Улыбышево".



Борис Моисеев



Советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф, киноактер. Моисеев родился в Могилеве в женской исправительной колонии, окончил Минское хореографическое училище, работал в Харьковском театре оперы и балета.



Борис Михайлович был одним из самых знаменитых артистов в России. На протяжении жизни сыграл 22 роли в кино и сериалах. Его можно увидеть в фильме "Пришелец", сериалах "Yesterday LIVE", "Зайцев, жги! История шоумена".



Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни в Москве. Несколько лет назад артист перенес два инсульта, третий не смог. Бориса Михайловича похоронили на Троекуровском кладбище рядом с могилами Бориса Клюева и Сергея Сосновского.



Валерий Кульшетов



Марийский композитор, член Союза композиторов СССР. Кульшетов родился в поселке городского типа Мари-Турек, окончил детскую музыкальную школу имени П. И. Чайковского.



Творчество Валерия Дмитриевича охватывает многие жанры. Он создавал симфонические произведения, вокально-инструментальные, Композитора критиковали за его открытость, при жизни он не скрывал, что марийская музыкальная сфера находится в застое.



Валерий Дмитриевич написал более 200 песен, создал около 400 аранжировок. Кульшетов скончался 2 октября на 70-м году жизни в Йошкар-Оле.



Тамара Юфа



Российский художник, при жизни получила множество наград. Она родилась в деревне Колодезная в Липецкой области, детство прошло в Ельце. Юфа получила образование в Липецком художественно-педагогическом училище.



Тамаре Григорьевне принадлежат работы "Сюоятар", "Лоухи и дочь", "Невеста Похъелы", "Плач невесты", "За лебедем смерти". Юфа скончалась 6 октября в возрасте 85 лет в Петрозаводске. Она был похоронена на Сулажгорском кладбище, 5-й участок.



Иван Ромашко



Советский и российский артист оперетты, либреттист, народный артист РСФСР. Ромашко родился в селе Малиновка, окончив школу получил образование в Новосибирском авиационном техникуме, параллельно занимался пением в Доме Офицеров.



Иван Андреевич получил дополнительное образование в музыкальном училище при Ленинградской государственной консерватории, отслужил в армии на Балтийском флоте. На протяжении жизни артист сыграл две роли в кино – фильмы "Овен", "Сват", часто выходил на сцену театров. Ромашко скончался 6 октября в Новосибирске на 93-м году жизни, его похоронили на Заельцовском кладбище.



Андрей Купцов



Российский писатель, публицист, автор книг об альтернативной истории России, в основном на оружейную тематику. Его часто критиковали за высказывания, при жизни Купцов говорил: "Земля плоская – представляет собой плоский болид", "причина уничтожения СССР – метеорит Луны", ему не нравился автомат Калашникова.



В конце января Андрей Георгиевич заболел коронавирусом, его госпитализировали в больницу только в феврале, потом выписали. В сентябре писатель снова попал в больницу, скончался 6 октября в возрасте 72 лет, причиной смерти стали осложнения после укуса таракана, Купцов в последнее время вел маргинальный образ жизни.



Давид Кеосаян



Советский и российский киноактер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он родился в Москве, в 80-х годах получил журналистское образование в МГУ. На протяжении кинокарьеры Давид Эдмондович сыграл 2 роли, написал 2 сценария, снял 3 мини-сериала, был продюсером 46 кинолент.



В роли актера его можно увидеть в советских фильмах "Солнечный берег", "Где-то плачет иволга". Кеосаян скончался 19 октября на 62-м году жизни в Москве.



Николай Шахмагонов



Русский писатель, автор серии художественно-исторических биографий, ряда художественных произведений. В 1966 году Шахмагонов окончил Калининское суворовское военное училище, затем Московское высшее общевойсковое командное училище.



Николай Федорович написал целую серию биографических книг, он издал такие произведения, как "Екатерина Великая", "Светлейший князь Потемкин-Таврический", "Кутузов" и т.д. Шахмагонов скончался 23 октября в возрасте 74 лет.



Галина Писаренко



Советская и российская оперная и камерная певица, вокальный педагог. Писаренко родилась в Санкт-Петербурге, окончила экономический факультет МГУ, а также Московский государственный институт иностранных языков имени М. Тореза.



В 60-х годах Галина Алексеевна окончила музыкальное училище и Московскую консерваторию. На протяжении жизни певица сотрудничала с многими отечественными и зарядными дирижерами. Писаренко скончалась 23 октября в возрасте 88 лет, была похоронена на 21 участке Троекуровского кладбища.



Владимир Костров



Советский и российский поэт, переводчик, драматург. Костров родился в деревне Власиха, Костромская область. После школы Владимир Андреевич получил образование на химическом факультете МГУ, работал инженером в отделе главного технолога на Загорском оптико-механическом заводе.



В 60-х годах Костров окончил высшие литературные курсы, работал в журналах "Техника – молодежи", "Смена", поэт был профессором Литературного института имени А. М. Горького. Владимиру Андреевичу принадлежат произведения "Общежитие", "Первый снег", "Весны и осени" и т.д. Костров скончался 26 октября в возрасте 87 лет.



Андрей Мартьянов



Российский писатель, блогер, переводчик фантастических и исторических произведений. Мартьянов родился в Санкт-Петербурге, в 90-х годах работал на скорой помощи и в госпитале МЧС. Основными жанрами писателя были исторические романы, фэнтези и фантастика.



Андрей Леонидович был активным участником ролевого движения в России, создал серию игр "Волки Одина". К проблеме авторских прав относился скептически, публиковал свои новые романы в личном блоге. Мартьянов скончался 30 октября в возрасте 49 лет в Санкт-Петербурге от сердечного приступа.



Сергей Кузнецов



Советский и российский композитор, автор песен, поэт, основатель легендарной группы "Ласковый май". Также Кузнецов создал такие коллективы, как "Мама", "Чернила для пятого класса", "Чернильное небо", "Стекловата".



В 12 лет Сергей Борисович перенес клиническую смерть, он нашел детонатор и в результате произошел взрыв. Был поклонником групп "Space", "Modern Talking". При жизни за свои песни композитор получал авторские отчисления – 2 000 рублей и пенсию в размере 8 000 рублей.



Кузнецов скончался 7 ноября в возрасте 58 лет у себя дома в Оренбурге, у него оторвался тромб. Посмертно удостоен премии за вклад в развитие поп-музыки на фестивале "Песня года" вместе с певцом Юрием Шатуновым.



Николай Поляков



Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ. Николай Александрович окончил ЛГИТМИК, с 1975 по 2022 год был актером Государственного академического драматического театра Вахтангова.



На протяжении кинокарьеры сыграл только одну роль, появившись в фильме "Буйный Терек". Актер играл в спектаклях "Герцог", "Гордей Торцов", "Камилло", "Портупея", "Потапов" и т.д. Поляков скончался 12 ноября в возрасте 82 лет.



Тимофей Спивак



Советский и российский актер театра, кино, дубляжа, кинорежиссер и сценарист. Спивак родился в Херсоне, учился в музыкальной школе, получив травму руки продолжил обучение в отделении оперетты.



В 70-х годах Тимофей Иванович учился в ГИТИСе, потом начал играть в театрах. На протяжении кинокарьеры Спивак озвучил 140 ролей, сыграл 35 ролей, снял 3 фильма и написал 2 сценария. Актер скончался 30 ноября в возрасте 75 лет, его похоронили на Хованском кладбище в Москве.



Илья Штемлер



Советский и российский прозаик, драматург, автор произведений в жанре "городского делового романа". Штемлер родился в Баку, был участником Великой Отечественной войны, получил образование в Бакинском индустриальном институте.



Романы писатели инсценировали в театре и телевидении. На основе романа "Таксопарк" был снят фильм "Плата за проезд". Штемлер умен 3 декабря в возрасте 89 лет в Санкт-Петербурге. Он не смог перенести последствия после коронавируса.



Валерий Шадрин



Известный продюсер, на протяжении жизни получил много значимых наград. Шадрин был генеральным директором Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова, президентом Международной конфедерации театральных союзов.



Валерий Иванович был членом Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Является заслуженным деятелем искусств РФ. Шадрин скончался 3 декабря в возрасте 83 лет в Москве.



Юрий Дубровин



Советский и российский киноактер, заслуженный артист РФ. Он родился в городе Ряжск, Рязанская область, окончил ВГИК в 1962 году. На протяжении жизни Юрий Дмитриевич играл в разных театрах и снимался в фильмах.



За всю карьеру актер внес в послужной список 112 ролей, озвучил киноленту под названием "Три". Его можно увидеть в фильме "Барин", сериале "Есенин". Дубровин скончался 4 декабря на 84-м году жизни.



Эльга Лындина



Советский и российский сценарист, кинодраматург, киновед, прозаик, кинокритик. Лындина получила образование во ВГИКе, на протяжении жизни написал 9 сценариев для фильмов и сериалов.



По сценариям Эльги Михайловны сняли сериал "Таня", фильмы "Искупление", "Элизиум", "Инвант", "Многоточие". Лындина скончалась 6 декабря в возрасте 88 лет.



Армен Медведев



Советский и российский кинокритик, киновед, кинопродюсер, педагог, заслуженный деятель искусств Армянской ССР. Медведев родился в Москве, начал получать образование на режиссерском факультете ВГИКа, спустя время перевелся на киноведческий факультет, окончил его в 1960 году.



На протяжении жизни Армен Николаевич как актер сыграл 7 ролей, был продюсером 8 кинолент. Его можно увидеть в сериалах "Псевдоним "Албанец"", "Богатство", "Красная площадь", "Женская логика". Медведев скончался в Москве 13 декабря на 85-м году жизни.



Людмила Аграновская



Советская и российская альпинистка, тренер. Аграновская была первой женщиной в Советском Союзе, которая получил почетное звание "Снежный Барс".



Людмила Семеновна родилась на Сахалине, занималась акробатикой и гимнастикой, танцами, парусным спортом, горными лыжами. С 14 лет работала на авиационном заводе, окончила школу инструкторов альпинизма, первой из женщин поднялась на высшую точку Советского Союза "пик Коммунизма", покорила "пик Ленина", "пик Карла Маркса" и т.д. Аграновская скончалась 18 декабря на 91-м году жизни.



Петр Боярский



Советский и российский физик, географ, историк науки, писатель. Боярский был создателем и начальником, а также научным руководителем морской арктической комплексной экспедиции (МАКЭ).



При жизни Петр Владимирович рассказывал, что он происходит из терских казаков. Он был членом Союза писателей России, почетным полярником. Боярский скончался 21 декабря в возрасте 79 лет.



Александр Пономаренко



Известный юморист, пародист, музыкант, гитарист, участник дуэта "Братья". Он родился в Новочеркасске вместе со своим братом-близнецом Валерием, с которым они постоянно выходили на сцену.



Артист с детства любил пародировать знакомых, начинали свою карьеру под руководством юмориста Евгения Петросяна в передаче "Кривое зеркало". Пономаренко долго боролся с онкологическим заболеванием, у него был рак желудка в последней стадии. Александр скончался 24 декабря на 56-м году жизни в Ростове-на-Дону, был похоронен в родном Новочеркасске.



Владимир Кубасов



Российский архитектор, профессор МАРХИ, народный архитектор РФ. Кубасов родился в Алматы, в детстве вместе с семьей переехал в Москву. Окончив школу экстерном Владимир Степанович поступил в МАРХИ, там он получил образование.



Он известен тем, что спроектировал новое здание театра МХАТ имени М. Горького на Тверском бульваре в Москве. Он своими руками помогал в строительстве здания: красил, штукатурил, резал по дереву, лепил изделия для отливки фигур из бронзы на главные входные двери в здание. Кубасов скончался 25 декабря в возрасте 92 лет.



Аля Никулина



Советская и российская актриса. В 1960 году окончила высшее театральное училище имени Щепкина. В 1973 году стала играть в Московском областном театре драмы, в 1992 году стала актрисой театра "Эрмитаж".



На протяжении кинокарьеры Аля Федоровна озвучила 5 фильмов, сыграла 36 ролей в кино и сериалах. Актрису можно увидеть в фильмах "Ида", "Любовь", "Море волнуется". Никулина скончалась 25 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни.



Эдуард Артемьев



Советский и российский композитор, народный артист РФ, герой труда. Артемьев родился в Новосибирске, первое образование получил в музыкальном хоровом училище, потом окончил Московскую консерваторию по классу композиции Ю. А. Шапорина.



Было выпущено свыше 20 дисков с композициями Артемьева, он писал музыку для оперы, ораторий, кантатов. Мелодии Артемьева сопровождали кинокартины таких режиссеров, как Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского и Андрея Тарковского. Классическая музыка в авторстве Эдуарда Артемьева обрела новое звучание, легендарные произведения великого композитора полюбились миллионам слушателей в России и за рубежом.



Одной из самых известных мелодий Артемьева стала композиция, написанная для фильма Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих", которую каждый узнает с первых секунд. Великий композитор скончался 29 декабря в Москве на 85-м году жизни от осложнений, вызванных пневмонией. Источник - Readovka

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