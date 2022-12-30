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Звездные войны: НАСА обвиняет Китай в претензиях на Луну, - А.Яшлавский
15:32 02.01.2023

Между Вашингтоном и Пекином грозит развернуться лунная гонка

Соперничество между США и Китаем не ограничивается только Тихоокеанским регионом или другими частями нашей планеты, но и выходит в космос. "Полем боя" двух держав может стать Луна. Глава НАСА бьет тревогу по поводу китайских лунных амбиций и предупреждает, что Америке нельзя терять времени.

Между Вашингтоном и Пекином грозит развернуться лунная гонка

Администратор НАСА Билл Нельсон в интервью Politico выразил уверенность, что США могут выиграть лунную гонку. Но, по его словам, схватка за Луну между Соединенными Штатами и Китаем становится все более жесткой, и следующие два года могут определить, кто же одержит верх.

Билл Нельсон предупреждает, что Пекин может закрепиться и попытаться доминировать в самых богатых ресурсами местах на лунной поверхности - или даже не допустить США.

"Это факт: мы участвуем в космической гонке, - сказал в интервью Politico бывший сенатор и астронавт от Флориды. – И правда, нам лучше следить, чтобы они не попали куда-нибудь на Луну под видом научных исследований. И не исключено, что они скажут: "Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория".

Нельсон привел земной пример в Южно-Китайском море, где китайские военные разместили базы на оспариваемых островах: "Если вы в этом сомневаетесь, посмотрите, что они сделали с островами Спратли".

Ястребиные комментарии Нельсона последовали за 26-дневной миссией НАСА "Артемида I", в ходе которой космическая капсула "Орион" без экипажа облетела Луну, пишет Politico. Эта миссия, которую многие считают успешной, стала первым большим шагом к плану НАСА по высадке астронавтов на поверхность Луны, чтобы начать создание более постоянного человеческого присутствия, что может произойти уже в 2025 году.

Это также происходит вслед за принятием Конгрессом годового бюджета НАСА. Агентство не получило всего запрошенного финансирования, но Нельсон настаивает на том, что "необходимые средства" не пострадали. Речь, в частности, идет о ключевых компонентах для следующих двух лунных миссий, Artemis II и Artemis III.

Но агрессивная, как выражается Politico, космическая программа Китая, включающая недавнее открытие новой космической станции, становится все более масштабной. Пекин объявил о своей цели высадить тайкунавтов на Луну к концу этого десятилетия. В декабре правительство Китая изложило свое видение более амбициозных проектов, таких как создание инфраструктуры в космосе и создание системы управления космическим пространством.

Любые значительные задержки или сбои в программе США, которая рассчитывает на ряд новых систем и оборудования, которые все еще находятся в стадии разработки, могут привести к отставанию от Китая. А график высадки на Луну НАСА уже на год сдвинулся при администрации Трампа.

За последние несколько лет Пекин запустил серию автоматических посадочных модулей и марсоходов для сбора лунных образцов, в том числе впервые на обратной стороне Луны, а также орбитальный аппарат, посадочный модуль и марсоход, достигшие Марса.

Американские военные, которые также выражают растущую озабоченность по поводу разработки Пекином космических систем, которые могут угрожать спутникам США, бьют тревогу по поводу последствий для безопасности набегов Пекина в дальний космос.

"Вполне возможно, что они могут догнать и превзойти нас, абсолютно, - заявила генерал-лейтенант космических сил Нина Арманьо в прошлом месяце во время визита в Австралию, когда Китай запускал свой 10-й экипаж на космическую станцию Шэньчжоу. – Прогресс, которого они достигли, оказался ошеломляющим - ошеломляюще быстрым".

В недавнем отчете Пентагона Конгрессу отмечен ряд недавних скачков в китайской космической программе. В нем упоминается новаторская способность Китая не только приземлиться на обратной стороне Луны, но и установить ретранслятор связи с использованием спутника, который был запущен за год до этого между Землей и Луной.

В отчете также говорится, что Китай совершенствует свои возможности по производству космических систем запуска для исследования человека в более дальнем космосе.

Некоторые ветераны НАСА также наблюдают за происходящим с растущим беспокойством.

Терри Виртс, бывший командир Международной космической станции и космического корабля "Шаттл", а также полковник ВВС в отставке, говорит, что конкурс включает в себя политические компоненты и компоненты безопасности.

"С одной стороны, это политическое соревнование, чтобы показать, чья система работает лучше, - сказал он в интервью. – Чего они действительно хотят, так это уважения как лучшей страны мира. Они хотят быть доминирующей силой на Земле, поэтому полет на Луну - это способ показать, что их система работает. Если они вернут нас обратно на Луну, это покажет, что они лучше нас".

Но есть и практические угрозы, которые может представлять китайский плацдарм на Луне, добавил он.

"Китай потенциально может причинить вред Луне", - сказал Виртс. "Если они создадут там инфраструктуру, они потенциально могут, например, запретить связь. Наличие их не облегчает задачу. Китайское вмешательство вызывает реальную обеспокоенность".

Правительство Китая утверждает, что такие опасения по поводу его мотивов необоснованны.

"Некоторые официальные лица США безответственно искажают нормальные и законные космические усилия Китая, - говорится в заявлении пресс-секретаря посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюя. – Китай решительно отвергает такие замечания".

"Космическое пространство - это не поле для борьбы, - говорит Лю. – Исследование и использование космического пространства в мирных целях - это общее дело человечества, и оно должно приносить пользу всем. Китай всегда выступает за мирное использование космического пространства, выступает против вепонизации и гонки вооружений в космическом пространстве и активно работает над созданием сообщества единой судьбы человечества в космической сфере".

Нельсон выразил уверенность, что усилия США по возвращению на Луну первыми идут по графику, отметив финансирование Конгрессом программы Artemis. На этой неделе Конгресс утвердил для НАСА 24,5 миллиарда долларов на 2023 финансовый год, что примерно на полмиллиарда долларов меньше, чем запросил президент Джо Байден.

Но это все еще означает более чем 5-процентное увеличение по сравнению с этим годом. И Нельсон сказал, что работа над Луной дает то, о чем просило НАСА.

"Не смотрите на верхнюю линию, - сказал он. – Посмотрите на главное". Нельсон привел, например, систему приземления человека в форме Starliner от SpaceX и конкурс на второй посадочный модуль, который сейчас идет.

"Это было полностью профинансировано по просьбе президента", - сказал Нельсон.

Он выразил уверенность, что следующая миссия на Луну, Artemis II, может состояться "в течение двух лет", и "надеюсь, мы сможем ускорить ее". Этот план миссии состоит в том, чтобы отправить экипаж на орбиту Луны к 2024 году.

Но он сказал, что космическое агентство находится под сильным давлением, потому что оно было вынуждено в целях экономии повторно использовать всю авионику внутри капсулы Artemis I для Artemis II.

Поскольку для Artemis II не было разработано полностью оборудованного космического корабля, НАСА пришлось снять с только что вернувшейся капсулы все свои космические системы и переустановить их в другой. "Это стоит нам времени", - сказал Нельсон.

По его словам, цель по-прежнему состоит в том, чтобы запустить Artemis II к концу 2024 года, но "они говорят мне, что не могут [ускорить это], что им нужно время, чтобы переделать их, пройти повторную сертификацию и все такое".

Затем следует фирменная цель Artemis III - высадить астронавтов на Луну к концу 2025 года, что уже на год позже плана администрации Трампа.

"Все это будет зависеть от двух вещей", - сказал Нельсон. "Космические скафандры готовы? И готова ли SpaceX? И я каждый день задаю вопрос: "Как дела у SpaceX? И все наши менеджеры говорят мне, что они достигли всех своих целей".

Но он явно обеспокоен тем, что Китай также набирает силу и присматривается к тем же местам для своих посадок на Луну.

"За последнее десятилетие Китай добился огромных успехов и достижений", - сказал он. "Верно и то, что дата их высадки на Луну становится все ближе и ближе", - говорится в заявлениях страны.

"И на южном полюсе Луны есть очень много мест, которые подходят для того, что мы думаем на данный момент, для сбора воды и так далее", - сказал он.

На вопрос, вернутся ли американские астронавты на Луну до прибытия Китая, Нельсон ответил: "На то воля Господа".

Тем не менее, не все убеждены, что Вашингтон и Пекин скатываются к ссоре на Луне.

"Я сомневаюсь", - сказала Виктория Самсон, вашингтонский директор фонда "Безопасный мир", который занимается использованием космического пространства в мирных целях.

Она отметила, что Китай, как и США, является участником Договора о космосе, который запрещает странам предъявлять территориальные претензии к любому небесному телу, включая Луну. По ее словам, любой стране также будет сложно поддерживать долгосрочное присутствие человека в глубоком космосе. "Это кажется нереальным. Это будет очень сложно".

Но она согласилась, что между Вашингтоном и Пекином может возникнуть конкуренция за "ограниченные посадочные площадки и ресурсы" на лунной поверхности. "Именно здесь мы выдвинули аргумент, что необходимо взаимодействовать с Китаем, - говорит Самсон, - из-за возможности приземлиться рядом друг с другом или необходимости оказывать экстренные услуги астронавтам или тайконавтам".

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672662720


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