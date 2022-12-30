Ким Чен Ын приказал увеличить ядерный потенциал в геометрической прогрессии, - МК

16:25 02.01.2023

Западные эксперты озадачены действиями лидера Северной Кореи



Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился о расширении северокорейского ядерного арсенала "в в геометрической прогрессии". А СМИ распространили новое фото северокорейского вождя с дочерью во время осмотра межконтинентальных баллистических ракет.



Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын приказал "в геометрической прогрессии" расширить ядерный арсенал своей страны и разработать более мощную межконтинентальную баллистическую ракету после того, как он вступил в 2023 год с еще одним запуском оружия после рекордного количества испытаний в прошлом году.



Выступая 31 декабря 2022 года на церемонии представления сверхкрупных реактивных орудий 600-милиметрового калибра, Ким Чен Ын заявил: "Я не могу сдерживать чувство благодарности за горячее чувство патриотической верности наших рабочих военной промышленности, посвятивших весь год делу для партии и революции, и восхищаюсь этим в глубине моей души. А в соответствующем объединении, как мы видим сегодня, даже до последнего дня уходящего года, проливая пот верности и выявляя чистую совесть, присоединив к своим чувствам и душу всех рабочих военной промышленности, преподнесли нашей партии 30 сверхкрупных реактивных орудий 600-миллиметрового калибра – главное ударное вооружение, которого больше всего пожелала наша партия, ждала наша армия".



Как пишет Politico со ссылкой на Associated Press, действия Ким Чен Ына соответствуют общему направлению его ядерной программы. Он неоднократно клялся повысить как качество, так и количество своего арсенала, чтобы справиться с враждебностью США. Некоторые эксперты говорят, что стремление Кима производить больше ядерного и другого оружия сигнализирует о его намерении продолжить серию испытаний оружия и в конечном итоге укрепить свою будущую переговорную позицию и добиться больших уступок извне.



"Теперь они стремятся изолировать и удушить (Северную Корею), что беспрецедентно в истории человечества, - заявил Ким Чен Ын на недавно завершившемся расширенном заседании VI Пленума ЦК Трудовой партии Кореи восьмого созыва, сообщает официальное информационное агентство ЦТАК. – "Сложившаяся ситуация требует удвоения усилий, чтобы подавляющим большинством нарастить военную мощь".



Во время шестидневной встречи, призванной определить новые государственные цели, Ким Чен Ын призвал к "экспоненциальному увеличению ядерного арсенала страны" для массового производства тактического ядерного оружия на поле боя, нацеленного на Южную Корею. Он также представил задачу по разработке новой межконтинентальной баллистической ракеты с возможностью "быстрого ядерного контрудара" - оружия, которое ему необходимо для нанесения удара по материковой части США. Он сказал, что первый военный разведывательный спутник Севера будет запущен "в кратчайшие сроки", сообщило ЦТАК. .



"Комментарии Кима на партийном собрании читаются как амбициозный - но, возможно, достижимый - список новогодних решений, - комментирует Су Ким, аналитик по безопасности из базирующегося в Калифорнии аналитического центра RAND Corporation. – Это амбициозно, поскольку Ким сознательно решил изложить, чего он надеется достичь, когда мы приближаемся к 2023 году, но это также предполагает некоторую уверенность со стороны Кима".



В прошлом месяце Пхеньян заявил, что провел важные испытания, необходимые для разработки нового стратегического оружия, вероятно, имея в виду твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету и спутник-шпион.



Идентификация Кимо Чен Ыном Южной Кореи как врага и упоминание враждебной политики Вашингтона и Сеула служит "надежным предлогом для режима, чтобы произвести больше ракет и оружия, чтобы укрепить позицию Кима на переговорах и конкретизировать статус Северной Кореи как державы, обладающей ядерным оружием", - утверждает Су Ким.



Позже в воскресенье министерство обороны Южной Кореи повторило предупреждение о том, что любая попытка Северной Кореи применить ядерное оружие "приведет к падению правительства Ким Чен Ына". Американские военные ранее делали Пхеньяну аналогичные предупреждения.



"Новый год начался, но наша ситуация с безопасностью все еще очень серьезная, - заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель во время видеоконференции. – Наши военные должны решительно наказать любую провокацию противника с твердой решимостью, что мы осмелимся рискнуть вступить в бой".



Высокопоставленные дипломаты из Южной Кореи, США и Японии поговорили по телефону и согласились, что действия Северной Кореи только усугубят ее международную изоляцию и побудят их к трехстороннему сотрудничеству в области безопасности. По данным МИД Южной Кореи, они по-прежнему подтвердили, что дверь для диалога с Пхеньяном остается открытой.



После того как в 2019 году встреча на высшем уровне с тогдашним президентом Дональдом Трампом с высокими ставками провалилась из-за споров о санкциях под руководством США, Ким Чен Ын отказался вернуться к переговорам с Вашингтоном и предпринял шаги по расширению своего арсенала. Некоторые наблюдатели говорят, что Ким в конечном итоге захочет сделать Северную Корею законной ядерной державой, чтобы добиться отмены международных санкций и прекращения регулярных американо-южнокорейских военных учений, которые он считает серьезной угрозой безопасности для КНДР.



"Именно во время своей новогодней речи в 2018 году (Ким) впервые приказал начать массовое производство боеголовок и баллистических ракет, и он удвоит эту цель количественного расширения в наступающем году", - напоминает эксперт Анкит Панда. По его словам, ссылка на новую межконтинентальную баллистическую ракету, по-видимому, касается твердотопливной системы, которую вскоре можно будет испытать. Он сказал, что запуск спутника может состояться в апреле.



Беспокойство по поводу ядерной программы Северной Кореи возросло после того, как в прошлом году КНДР одобрила новый закон, разрешающий упреждающее применение ядерного оружия в широком диапазоне ситуаций и открыто угрожающий первым применить свое ядерное оружие. На партийном собрании на прошлой неделе Ким повторил эту угрозу.



Ранее в воскресенье военные Южной Кореи обнаружили баллистическую ракету малой дальности, запущенную из столичного региона Северной Кореи. В нем говорится, что ракета преодолела около 400 километров, прежде чем упала в воду между Корейским полуостровом и Японией. Американское командование в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что обязательства США по защите Южной Кореи и Японии "остаются нерушимыми".



В прошлом году Северная Корея испытала более 70 ракет, в том числе три баллистические ракеты малой дальности, обнаруженные Южной Кореей в субботу. Массовые испытания указывают на то, что страна, вероятно, воодушевлена своей ядерной программой. Наблюдатели говорят, что Пхеньян также смог продолжить свои запрещенные ракетные испытания, потому что Китай и Россия заблокировали инициативы США и их союзников по ужесточению санкций ООН в Совете Безопасности.



ЦТАК подтвердило в воскресенье, что КНДР провела испытательные пуски своей сверхбольшой реактивной системы залпового огня в субботу и воскресенье. Ким Чен Ын сказал, что ракетная установка помещает всю Южную Корею в зону поражения и способна нести тактическую ядерную боеголовку, сообщает ЦТАК.



"Его недавние запуски ракет технически не впечатляли. Вместо этого большой объем испытаний в необычное время и из разных мест демонстрирует, что Северная Корея может проводить различные типы атак в любое время и с разных направлений", - говорит Лейф-Эрик Исли, профессор Университета Ихва в Сеуле.



Враждебность между двумя корейскими государствами еще больше обострилась с начала прошлой недели, когда Южная Корея впервые за пять лет обвинила Северную Корею в том, что Пхеньян запускает беспилотники через их сильно укрепленную границу, и в ответ отправила свои собственные беспилотники в сторону Севера.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ