При посадке в Алматы едва не разбился пассажирский борт из Ташкента. Есть раненые

21:53 02.01.2023

О состоянии пострадавших пассажиров рейса Ташкент - Алматы рассказали в КГА



По предварительной информации, в результате инцидента на борту рейса КС128 авиакомпании "Эйр Астана" пострадали 5 человек, сообщает Zakon.kz.

Из них от госпитализации отказались 4 пассажира с различными ушибами и ожогами. Им оказана первоначальная медицинская помощь.



Авиалайнер приземлился в Алматы в 16:45. Экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам. Пилоты проинформировали о произошедшем службы аэропорта. В аэропорту пассажиров приняли машины скорой помощи для оказания помощи.



Гражданка Узбекистана с подозрением на закрытый перелом шейного позвонка госпитализирована бригадой скорой помощи.



В КГА заявили, что пассажирам рейса будет оказана всяческая помощь. По факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами, о результатах которой будет сообщено дополнительно.



2 января 2022 года при выполнении по маршруту Ташкент - Алматы произошла сильная турбулентность на борту воздушного судна.



Самолет вылетел в 14:35 по времени Астаны. Во время полета авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности. Пять пассажиров пострадали, четверо из которых отказались от госпитализации и в настоящее время один пассажир находится в больнице на осмотре.



Ранее пресс-служба авиакомпании Air Astana информировала СМИ о 7 пострадавших в инциденте.



Конст. Вноровский