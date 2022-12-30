Стоимость гардероба Садыра Жапарова в 2,5 раза превышает его доход

21:59 02.01.2023

2 января 2023, Бишкек - , Айгуль КУВАТОВА

#Простофакты. Стоимость гардероба Садыра Жапарова в 2,5 раза превышает его доход



Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в 2021 году заработал чуть меньше миллиона сомов. Такие сведения он указал в своей декларации, которую Налоговая служба КР опубликовала в декабре 2022-го.



Согласно данным о заработках и имуществе главы государства, его доходы в 2021-м составили 997 тысяч 803 сома. Это значит, что месячный заработок президента - 83 тысячи 100 сомов.



В собственности у него есть только земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 0,6 гектара и гараж.



Никаких данных о недвижимом имуществе или автомобилях не представлено. Нет и информации о доходах и имуществе ближайших родственников главы государства.



Стоит отметить, что стоимость одной только куртки, в которой глава государства пришел на закладку капсулы на месте строительства Куланакской ГЭС, превышает его годовой доход. Она стоит 1 миллион 264 тысячи сомов, или 15 зарплат Садыра Жапарова.



Напомним, фактчекеры выяснили, что Садыр Жапаров был в октябре на мероприятии в куртке итальянского бренда Loro Piano с внутренней отделкой и воротником из меха нутрии стоимостью $15,3 тысячи. И это не единственная дорогостоящая одежда в гардеробе президента.



Недавно на итоговом заседании Высшего Евразийского экономического совета Садыр Жапаров щеголял в туфлях с красной подошвой французского бренда Christian Louboutin за 72 тысячи рублей, или 86,5 тысячи сомов, - выше его месячной зарплаты. А до этого прогулялся по рынкам Бишкека в куртке итальянского бренда Stefano Ricci, стоимость которой в шесть раз превышает его ежемесячный доход - за $5 тысяч 900 (почти 500 тысяч сомов, или шесть зарплат главы государства).



В августе 2022 года предметом обсуждения пользователей соцсетей стал кардиган главы государства от бренда Ermenegildo Zegna за 299 тысяч 500 рублей (около $5 тысяч, или больше 400 тысяч сомов), что почти в пять раз превышает ежемесячную зарплату Садыра Жапарова.



В январе 2022 года Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова отдыхали на горнолыжной базе в Караколе, где на супругах также были дорогостоящие костюмы: на главе государства куртка от Lynn стоимостью 1 тысяча 99 евро (примерно 105 тысяч сомов, что в 1,5 раз превышает его месячный доход), а на первой леди - от Toni Sailer за 124 тысячи рублей (около 140 тысяч сомов - две зарплаты президента).



Только за минувший год в гардеробе Садыра Жапарова заметили одежды почти на 2 миллиона 500 тысяч сомов. Это в 2,5 раза превышает его годовой доход.



Поскольку имущество и доход ближайших родственников президента не указаны, остается неясным, откуда у главы государства такие деньги.