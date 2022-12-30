Кучеряво девки пляшут... Тина Канделаки дослужилась до гендиректора одного из рос-ТВ-каналов

22:48 02.01.2023

Смена гендиректоров на двух крупнейших развлекательных ресурсах



Весной руководителем ТНТ вместо Романа Петренко стала Тина Канделаки, а осенью руководителем СТС вместо Вячеслава Муругова – Александр Акопов

В телевидении не новички, в руководстве – тоже. Новые гендиректора СТС и ТНТ Тина Канделаки и Александр Акопов. Фото агентства "Москва"

В обоих случаях в официальных пресс-релизах было написано "принял решение покинуть компанию", хотя всем понятно, что подобные решения принимаются не самолично, а акционерами за закрытыми дверьми. Что послужило причиной для данных решений – можно только гадать.



На момент ухода Вячеслав Муругов был генеральным директором телеканала СТС и холдинга "СТС Медиа", а также заместителем генерального директора Национальной медиагруппы" (НМГ) по развлекательному вещанию. Он не только с 2005 года возглавлял СТС, но и был продюсером и автором идеи суперуспешных сериалов "Кадетство", "Кремлевские курсанты", "Ранетки", "Папины дочки", "Молодежка", "Лондонград", "Воронины", "Кухня" (и такой веселой просветительской программы, как "Галилео"). И все вокруг радовались, потому что когда руководитель не чиновник, а творец – это здорово.



Ставший новым гендиректором СТС (и замгендиректора НМГ по развлекательному вещанию) Александр Акопов, начинавший в свое время с КВН, – не менее творец: тоже продюсер (в том числе выходивших на СТС суперуспешных сериалов "Моя прекрасная няня", "Не родись красивой", "Закрытая школа", да и культовой "Бригады") и основатель компании "Амедиа". Наверное, СТС в надежных руках, и, наверное, заданный Муруговым вектор развития останется жить.



Роман Петренко стал гендиректором телеканала "ТНТ-Телесеть" (в те поры канала-аутсайдера) в 2002-м. Начав с формирования команды и создания нового образа канала, положил в его основу комедийный жанр. Появилась популярная программа Comedy Club, затем еще более популярная "Наша Раша", потом визитной карточкой канала стали комедийные сериалы "Универ", "СашаТаня", "Физрук", "Реальные пацаны", "Ольга", "Полицейский с Рублевки", "Домашний арест"... За время работы Петренко в должности гендиректора доля аудитории ТНТ выросла в шесть раз.



С февраля этого года исполняющей обязанности, а затем и директором ТНТ стала Тина Канделаки – в прошлом совладелица медиакомпании "Апостол", ведущая программы СТС "Самый умный", лицо Oriflame в России и странах СНГ и генеральный продюсер спортивного телеканала "Матч ТВ".



С ее приходом на канал ожидались перемены, и они грянули: были закрыты программы "Импровизация", "Импровизация-команды", "Студия Союз", "Где Логика?", "Двое на миллион".



После того как о закрытии "Импровизации" в своем видеоролике 5 декабря объявили участники шоу, фанаты проекта атаковали гневными комментариями аккаунты ТНТ с требованием вернуть шоу.



Видимо, и впрямь можно говорить об изменении стратегии канала. В декабре ТНТ сменил слоган с "Почувствуй нашу любовь" (просуществовавший всего полгода) на "Все звезды наши". Отсылка к передачам со звездным составом? Или намек на готовящийся фильм-пародию с Бузовой и Киркоровым "СамоИрония судьбы".