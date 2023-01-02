В Турции опять аресты - 33 террориста (половина - курды, половина - игиловцы)

23:37 02.01.2023

В Турции задержали 33 подозреваемых в терроризме



2 января 2023,

Полиция провинции Хатай, расположенной на юго-востоке Турции, задержала 33 человека по подозрению в терроризме. Об этом сообщила газета Sabah в воскресенье, 1 января.



В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли у задержанных два пистолета, один дробовик, боеприпасы и наркотики.



По информации газеты, 16 человек из задержанных, предположительно, члены организации "Рабочая партия Курдистана", которая признана террористической в Турции. Также 17 человек подозреваются в причастности к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ).



Ранее, 28 декабря, полиция Турции задержала пятерых злоумышленников, планировавших устроить теракт в стране. Как сообщается, задержанные получали инструкции из другого государства для подготовки теракта.