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Восточная военная цепь на границах с Россией и Белоруссией, - А.Игнатьев
00:06 03.01.2023

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 02.01.2023 |

Британия готовится к континентальной сухопутной войне

Великобритания, за спиной которой маячат США, формирует "восточную военную цепь" на границах с Россией и Белоруссией, состоящую из Польши, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и других государств востока Европы. Аналогичные процессы, направленные против Сербии, идут на юге Европы.

На восточном и южном флангах НАТО с начала 2022 года побывало более 8000 военных из Британии: в Польше – 1300 военных из 1-го Валлийского батальона и 1200 королевских гусар Королевского бронетанкового корпуса Британской армии; в Эстонии – 900 танкистов танкового полка Британии; в Литве – четыре вертолетных группы по 120 военных каждая; в Северной Македонии – 2150 десантников и т.д.

Наиболее отчетливо активность Лондона и ее результаты видны на территории бывшей УССР. Лондон предоставил Киеву военную помощь в объеме около 7 миллиардов долларов – по данному показателю Соединенное Королевство является следующим после США и абсолютным лидером в Европе. Летом новый глава британского Генштаба заявил, что вооруженные силы Туманного Альбиона должны быть в состоянии вести континентальную сухопутную войну. Дополнительно на эти цели будет потрачено 80 млрд фунтов ($95,2 млрд.) за 4 года: ударные дроны, модернизация бронетанкового парка и авиации, увеличение количества ядерных боеголовок на боевом дежурстве.

В декабре высокопоставленный представитель британского генералитета впервые официально признал отправку Британией сотен бойцов Королевской морской пехоты на Украину.

Генерал-комендант (генерал-лейтенант) Королевской морской пехоты Роберт Магован заявил на страницах британской The Times, что морпехи поддерживали на Украине "тайные операции" в "крайне деликатных условиях", и все это было сопряжено "с высоким уровнем военно-политического риска".

В апреле, после вывода российских войск из-под Киева, когда Лондон стал восстанавливать свое дипломатическое представительство, британские спецназовцы переместились из Львова в украинскую столицу. По меньшей мере с апреля британский спецназ, по словам Р.Магована, принимал участие в other discreet operations in a hugely sensitive environment and with a high level of political and military risk, то есть, убивал русских солдат, помогал топить крейсер "Москва", взрывать Крымский мост, наносить удары по объектам в Крыму и других приграничных областях РФ.

В апреле на страницах Times признавали, что военнослужащие британской Специальной авиадесантной службы вернулись в Киев, чтобы обучать украинские расчеты ПТРК. А в мае сообщалось о британских военных советниках в окружении губернатора Запорожья Александра Старуха. Публиковалась информация о подготовке под руководством британских спецов украинских ДРГ в Харьковской области для проведения диверсий на территории РФ.

18 июня премьер-министр Британии заявил, что Лондон готов обеспечивать каждые 4 месяца подготовку до 10000 личного состава вооруженных сил Украины. Последняя серия таких тренировок, которую проводили с середины лета инструкторы вооруженных сил Канады в тесной координации с британцами, завершилась в декабре. А в сентябре на Украине появились инструкторы из британской ЧВК Elite Global Response, которую создал уроженец Лондона, бывший наемник Французского иностранного легиона, наркоторговец и уголовник Морхид Салливан.

В контексте связи британских военных с диверсиями на объектах российской энергоструктуры следует напомнить: британскими и американскими специалистами активно используется 73-й центр сил специальных операций ВМС Украины; при проведении морских операций особое внимание уделяется подводным беспилотникам; о намерении Лондона передать Киеву 6 подводных беспилотных систем под предлогом "разминирования Черноморской зоны" сообщалось почти одновременно с информацией о подрывах газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

В начале декабря на Украину вернулся британский наемник Шон Пиннер. Ранее он был захвачен в Мариуполе, приговорен Верховным судом ДНР к смертной казни, но отпущен на свободу в рамках обмена. В 2015-2016 годах он участвовал в вооруженном конфликте Сирии на стороне курдов, воевал в Донбассе. 2 декабря Зеленский наградил его украинским орденом "За мужество" III степени…

В первой половине декабря министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ходе выступления в палате общин допустил, что страны НАТО передадут Украине ракеты ATACMS с дальностью применения до 310 км и иные средства поражения большей дальности.

Одновременно в Великобритании начали обучать украинских судей, чтобы они могли "вершить правосудие" над "российскими военнослужащими, обвиняемыми в военных преступлениях". Руководит курсами британский судья Говард Моррисон, который работал в Международном уголовном суде, в Международных трибуналах по Руанде и бывшей Югославии. Издание Sky News отмечает, чт Зеленский и его супруга Елена (в апреле прошла информация о получении ею британского гражданства) призывают к созданию специального международного трибунала для российских военнослужащих по аналогии с Нюрнбергским трибуналом.

Сегодня в мире существует больше 200 стран, Британия не вторгалась только в 22 из них.

Мир еженедельно получает новые подтверждения прямого военного вмешательства Великобритании в происходящее на востоке Европы и Балканах. Сегодня на планете существует больше 200 стран, и Британия не вторгалась только в 22 из них. Все остальные, включая США, Россию, Китай и ведущие державы ЕС, этой участи не избежали.

Идея-проект "Глобальной Британии" основана на представлении об "избранности" англосаксов и стремлении к доминированию Британской империи. Британцы строят свой "мировой порядок" по лекалам гитлеровцев, но ухитряются перекладывать ответственность на тех, против кого этот четвертый Рейх строится – русских и сербов.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672693560


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