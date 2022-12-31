Сергей Удальцов: Союз олигархов и чиновников для России - страшнее любых бандеровцев

08:11 03.01.2023

Сергей Удальцов: Олигархи и чиновники не спешат "затягивать пояса"

Основные тяготы кризиса власти, как всегда, хотят переложить на простых россиян



Заканчивается 2022 год, пошел одиннадцатый месяц специальной военной операции. Несмотря на беспрецедентные трудности и проблемы, наш народ, как и всегда в драматические моменты истории, демонстрирует искренний патриотизм и лучшие человеческие качества.



Тот порыв, с которым большое количество россиян идет сегодня добровольцами на фронт, а также участвует в гуманитарной поддержке участников СВО и членов их семей, вызывает настоящее восхищение. Кстати говоря, многие из этих людей далеко не в восторге от политики российских властей, однако осознают необходимость защиты своей Родины от гибридной агрессии со стороны коллективного Запада. Тем не менее, надо понимать, что сплочение народа в условиях внешнего давления на Россию не означает бесконечную индульгенцию для обитателей Кремля. Параллельно с ростом гражданского патриотизма наблюдается и рост критического восприятия многих действий руководства страны. И это важный сигнал, который необходимо вовремя услышать.



Однако пока мы продолжаем наблюдать ситуацию, когда власти действуют в интересах крупной буржуазии и пытаются, как это не раз было в нашей недавней истории, основные тяготы нынешнего кризиса переложить на плечи простых граждан, что абсолютно неприемлемо. Отметим, что представители левой оппозиции еще в марте уходящего года заявили о том, что преодоление кризиса напрямую связано с необходимостью серьезных инвестиций в отечественное производство, а также с параллельным увеличением доходов российских граждан, что позволит максимально оживить и поддержать нашу экономику в условиях санкций и прекращения многих зарубежных поставок. Тем не менее, до сих пор кремлевские власти не предприняли существенных мер, направленных на рост доходов населения. Картина, к сожалению, прямо противоположная.



Вот лишь несколько примеров. Как известно, с 1 декабря уже во второй раз в 2022 году были повышены тарифы ЖКХ. Как было объявлено, повышение запланировано в пределах 9%. Но вот на днях я получил новую платежку за декабрь и увидел, что реальный рост составил вовсе не 9%, а все 15 процентов! Скажем откровенно, это крайне значительная дополнительная нагрузка для семейного бюджета подавляющего большинства россиян. При этом надо отметить, что данное повышение накладывается на постоянный (пусть и не резкий) рост цен на продукты питания и товары первой необходимости. Для понимания, просто сравните стоимость среднего чека при покупках в магазине в начале года и сейчас. Разница, прямо скажем, будет существенная!



А вот что сообщают нам эксперты из исследовательского центра Ромир: "Рост цен на лекарства в России продолжает ускоряться, в ноябре 2022 года потребительская корзина, собранная из 67 наименований лекарств, которые реально закупают люди, подорожала на 29,4% год к году. Лекарства дорожают по мере того, как их становится все меньше. Согласно подсчетам RNC Pharma, поставки импортных препаратов в Россию в октябре рухнули на 20% в физическом выражении. Накопленным итогом за 10 месяцев ввоз готовых лекарств сократился на 8,6%, а нерасфасованных препаратов - обвалился на 30%". Если честно, на мой взгляд, рост цен на лекарства даже еще больше. Сегодня после каждого похода в аптеку многие граждане, особенно страдающие серьезными заболеваниями, испытывают сильный стресс от стоимости лекарств.



Есть и другие "приятные" новости. "Стоимость перелетов по России вырастет. Этого не избежать. Минимум на уровень инфляции (5,5%). Причина - растущие расходы перевозчиков", - заявил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский. Также уже со 2 января 2023 года повысится стоимость проезда в общественном транспорте в большинстве регионов страны. Так, в московском метро цена одной поездки вырастет до 61 рубля, а в Санкт-Петербурге - до 65 рублей (рост сразу на 5 рублей!). Выросли недавно и тарифы за парковку автомобилей в Москве и ряде других городов. В целом, примеры роста цен и тарифов наблюдаются практически повсеместно, что неудивительно в текущих экономических и военно-политических условиях.



Но при этом, по оценкам экспертов, реальная заработная плата с середины 2022 года стала целенаправленно снижаться. За период с января по сентябрь 2022 года по отношению к соответствующему периоду годом ранее реальная заработная плата снизилась на 1,5%. Не будем забывать о том, что и два предыдущих года были негативными в плане роста доходов граждан. По сути, мы наблюдаем длительное и непрерывное снижение доходов населения при параллельном росте цен и тарифов. Ситуация очень тревожная, без поддержки государства тут никак не обойтись.



Но вот с этим как раз большая проблема. Наше государство явно больше озабочено поддержкой большого бизнеса, в том числе, явно непатриотичного, при этом граждане во многом брошены на произвол судьбы. Вот вам конкретный пример. Недавно депутат Госдумы от КПРФ и Левого Фронта Анастасия Удальцова направила в Правительство РФ предложение об осуществлении перед новогодними праздниками единовременной выплаты семьям с детьми в размере 10 000 рублей на каждого ребенка до 18 лет, чтобы поддержать наших граждан на фоне экономических проблем и снижения уровня доходов. Однако, по мнению Министерства труда и социальной защиты, которое ответило на обращение Удальцовой, семьи с детьми до 17 лет уже охвачены необходимой поддержкой, так как получают различные ежемесячные пособия. Поэтому, как считают правительственные чиновники, в дополнительных единовременных выплатах нет необходимости. Характерно, что в своем ответе представители Правительства умолчали о весьма скромном размере ежемесячных пособий для семей с детьми и о том факте, что данные пособия по новым правилам, которые начнут действовать с 1 января 2023 года, будут выплачиваться далеко не всем семьям с детьми. Все это демонстрирует истинную сущность проводимой в России социально-экономической политики. По факту, гражданам предлагается терпеть и не надеяться на дополнительную помощь от государства в условиях кризиса и падения доходов.



Параллельно, на многих предприятиях и в организациях нарастает эксплуатация работников, которая направлена на компенсацию выпадающих доходов собственников. Все это вызывает усиливающееся недовольство рабочих и служащих. Так, в начале декабря этого года более 1.5 тысяч работников на Киринском газоконденсатном месторождении на Сахалине устроили забастовку из-за невыплат зарплат. Не утихает скандал в Бирском районе Башкирии, где водителей "скорой помощи", которые протестуют из-за низких зарплат, нагло пытаются уволить.



Ну а совсем недавно пятидневную забастовку по всей России проводили курьеры "Яндекс. Еды", добивающиеся увеличения оплаты и улучшения условия труда. Безусловно, пока это отдельные примеры рабочих протестов, но тенденция показательная. При этом не будем забывать о том, что в обществе постоянно усиливается непонимание ситуации, когда обеспечение мобилизованных государством на СВО граждан во многом ложится на плечи их родных, друзей или волонтеров.



В целом, надо четко зафиксировать тот факт, что при всем патриотизме и терпении нашего народа отсутствие реальной смены курса развития страны в интересах большинства простых граждан и справедливых перемен в социально-экономической политике властей, а также продолжение роскошной жизни наших олигархов (многие из которых не оказывают никакой поддержки армии и народу, а, напротив, держат национал-предательскую "фигу в кармане") и высокопоставленных чиновников, которые цинично выписывают себе немалые новогодние премии, - неизбежно приведет в 2023 году к росту протестных настроений, особенно на фоне перманентного роста цен, падения уровня жизни и усиления эксплуатации на рабочем месте.



Убежден, что именно левые и патриотические силы России должны сегодня самым активным образом выступать с требованием социалистических перемен, новой индустриализации и роста доходов граждан, поддерживать все активные проявления борьбы трудящихся за свои права. Сегодня истинный патриотизм заключается не в молчаливой и безоговорочной поддержке властей, а в исправлении тех многочисленных ошибок руководства страны, которые мешают России побеждать и развиваться!