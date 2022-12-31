 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что означает принятое Си Цзиньпином приглашение приехать в Россию
11:11 03.01.2023

Владимир Павленко

Разговор в режиме видеоконференции лидеров России и Китая вскрыл необоснованность мнения, что в Пекине будто бы не хотят сближаться с Москвой.

Переговоры по видеосвязи между лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином - неотъемлемый и неизменный атрибут предновогодних дней. Они проводятся каждый год. В этот раз разговор глав государств, знакомых с 2010 года, когда один занимал пост премьер-министра России, а другой - заместителя председателя КНР, нанес ощутимый удар по целому спектру западных спекуляций. Прежде всего о якобы "поддержке Китаем западных санкций".

Тон переговоров заложил глава МИД Китая Ван И, заявивший на днях на симпозиуме по международной дипломатии КНР, что отношения двух стран "прочны как скала". Китайский министр как минимум в третий раз использует эту аллегорию, которая уже звучала в сентябре 2020-го и в марте 2022 года. Это высказывание особенно контрастирует с очередным всплеском ожесточенной полемики между Пекином и Вашингтоном, возникшей в ходе телефонного разговора Ван И с американским коллегой Энтони Блинкеном, о которой рассказывало ИА REGNUM.

Первый итог переговоров, на который обратили внимание наблюдатели, - принятое китайским лидером приглашение Путина посетить Россию в 2023 году с государственным визитом. Визит с таким статусом проводится один раз за каждую легислатуру, сколько легислатур - столько и госвизитов. Меньше можно, больше - нет. Предыдущий такой визит председатель КНР совершил в июне 2019 года, и он тогда завершился триумфальным подписанием целого ряда документов, прежде всего Совместного заявления о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху (5 июня). По заявлению Путина, новый визит китайского лидера, девятый по счету в общей сложности, включая рабочие и официальные, "продемонстрирует всему миру прочность российско-китайской связи по ключевым вопросам".

Сроки визита пока не согласованы, но можно спрогнозировать, что, скорее всего, он состоится в конце марта - начале апреля. Формально новая легислатура Си начнется с его переизбрания председателем КНР, которое ожидается на сессии ВСНП, традиционно собирающейся в начале марта. Если так, Россия станет первой страной, которую посетит обновивший свои полномочия китайский лидер.

Вопрос о визите Си Цзиньпина обсуждался на фоне продолжающегося конфликта на Украине, якобы "недовольство" которым с китайской стороны неоднократно муссировалось в СМИ. Старый-новый председатель КНР особо отметил, что Россия "не отказывается от урегулирования ситуации на Украине при помощи переговоров" и это означает, что ответственность за продолжение конфликта Пекин возлагает на Киев и стоящий за ним Запад, а не на Москву. Страсти вокруг телефонных переговоров Си с немецким канцлером Олафом Шольцем потому и возникли, что США заподозрили Берлин в игре в посредничество с Китаем, в котором американские власти никак не заинтересованы. Ибо такое посредничество в случае успеха, во-первых, ставит под сомнение лидерство США в западном альянсе; во-вторых, по сути, выводит из-под их влияния киевские власти; в-третьих, резко увеличивает международный авторитет Китая, что в привычной западной логике "игры с нулевой суммой" означает ослабление позиций Вашингтона. В-четвертых, это еще и чревато внутриполитическими издержками лично для размышляющего о втором президентском сроке Джо Байдена.

Запланированный визит означает, что либо Си Цзиньпина абсолютно не смущает его возможное пребывание в России на фоне военных действий. И об это разбиваются спекуляции вокруг подписи китайского лидера под "осуждающим" Россию итоговым документом саммита "двадцатки" на Бали. Либо расчет делается на то, что к весне в конфликте наступит перелом. Либо свою роль сыграют усилия по урегулированию, которые прежде всего связываются с посредниками из зоны Персидского залива, и этот список заинтересованных сторон может быть результативно пополнен китайско-европейской посреднической смычкой.

Тот факт, что в самом разговоре Путин и Си ни словом не обмолвились об Украине, показывает, что эта тема не является "камнем преткновения" для развития двусторонних отношений, как силились убедить в этом общественность критики СВО.

Есть еще и третий аспект. Один из акцентов в разговоре с Си Цзиньпином Владимир Путин сделал на военном и военно-техническом сотрудничестве. Си эту тему педалировать не стал, но дал понять, что кое-что в этом направлении уже делается. А вот США со своей стороны как раз в эти дни обнародовали "закон о расходах на национальную оборону", предусмотрев в нем ежегодное выделение двух миллиардов долларов на военную помощь сепаратистским властям Тайваня (при условии, что Тайбэй и сам нарастит военные расходы). И кроме этого, согласились дополнительно поставлять островной армии морально устаревшие, списанные с учета на складах вооруженных сил США, вооружения и боевую технику. Именно по этой логике развивались американские поставки киевскому режиму.

По словам Путина, стратегическое партнерство двух стран является "стабилизирующим фактором" в условиях "растущей геополитической напряженности". "Перед лицом непростой и далеко неоднозначной международной обстановки, - отозвался Си Цзиньпин, - мы готовы с Россией наращивать стратегическое взаимодействие, предоставлять друг другу возможность быть практичными, глобальными партнерами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире".

Как бы случайно к переговорам двух лидеров приурочена активная фаза крупных совместных морских учений кораблей ВМФ России и ВМС НОАК "Морское взаимодействие". Проходят они вблизи Тайваньского пролива, и это обстоятельство ясно показывает, что Москва не стоит в стороне от американских угроз, с которыми сталкивается Пекин.

В свою очередь и Китай, который в отличие от Дальнего Востока не имеет с нашей страной общего театра военных действий в Восточной Европе, предстоящим госвизитом Си Цзиньпина демонстрирует готовность совместно реагировать на военные вызовы с Запада. Весьма недвусмысленный сигнал тем западным элитам, которые имеют доступ к стратегическому планированию и принятию соответствующих решений. "Мы с вами одинаково видим причины, ход и логику трансформации глобального геополитического ландшафта, в условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада отстаиваем принципиальные позиции и защищаем не только свои интересы, но и всех тех, кто выступает за подлинно демократическое мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу". Это заявление российского лидера, сделанное в ходе переговоров, можно назвать квинтэссенцией глобального баланса, который обеспечивается российско-китайским сближением.

Источник - REGNUM
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