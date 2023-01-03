 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 03.01.2023
13:08  Токаев подписал правки в закон по сохранению казахских пород собак
12:01  Союз цивилизаций. Что Россия предлагает миру, - Николай Сорокин
11:59  Как американские спецслужбы и военные осуществили переворот в своей стране, - В.Овчинский
11:40  Профессор Катасонов: Что такое "чиповая война", и кто в ней победит
11:37  Ближний Восток стал опорой России в противостоянии с Западом
11:11  Что означает принятое Си Цзиньпином приглашение приехать в Россию
11:09  Турки уходят из Сирии. На очереди американцы

11:04  Умер первый премьер суверенной Эстонии Эдгар Сависаар
09:49  Какие проблемы скрывает Казахстан за красивым фасадом, - Олеся Отрокова
09:06  Самые яркие победы спортсменов из Узбекистана в 2022 году
08:11  Сергей Удальцов: Союз олигархов и чиновников для России - страшнее любых бандеровцев
00:26  Уроки казахстанского взрыва год спустя, - Тимофей Бордачев
00:06  Восточная военная цепь на границах с Россией и Белоруссией, - А.Игнатьев
00:04  Проклятье офшоров и странности санкционной войны, - В.Катасонов
Понедельник, 02.01.2023
23:37  В Турции опять аресты - 33 террориста (половина - курды, половина - игиловцы)
22:48  Кучеряво девки пляшут... Тина Канделаки дослужилась до гендиректора одного из рос-ТВ-каналов
21:59  Стоимость гардероба Садыра Жапарова в 2,5 раза превышает его доход
21:53  При посадке в Алматы едва не разбился пассажирский борт из Ташкента. Есть раненые
16:25  Ким Чен Ын приказал увеличить ядерный потенциал в геометрической прогрессии, - МК
15:32  Звездные войны: НАСА обвиняет Китай в претензиях на Луну, - А.Яшлавский
14:41  Сто небесных душ: российские знаменитости, которые умерли в 2022 году
14:35  "В чем успех - в том, что мы не ссым...", - интервью с главредом сайта Readovka Алексеем Костылевым
14:30  Израиль атаковал Сирию: ракеты летят в Дамаск
13:35  От новогоднего удара в Макеевке погибло разом 63 российских солдата
11:06  Санкции не остановят спецоперацию России на Украине, - Мария Гринберг
10:59  Когда Донбасс и восточная Новороссия окончательно станут частью России, - М.Мошкин
10:54  Токаев разогнал КазМинистерство экологии, геологии и природных ресурсов
09:52  Астана. Канцелярию премьер-министра преобразовали в аппарат правительства
08:51  Бишкек. Арест врачей. В милиции сообщили подробности дела
01:03  Мухаммадшариф Сулаймонов – символ мужества, стойкости, борьбы и победы таджикского спорта. Часть 2
00:34  Ковид и экономика в Китае, - В.Пироженко
00:28  Итоги 2022-го. Очередной акт буржуазного спектакля, - Сергей Кожемякин
Воскресенье, 01.01.2023
22:40  Умер первый и единственный председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко
22:32  Дед Мороз, вампир и печать Мономаха: что нашли на раскопках в минувшем году
18:08  "Кыргызский каганат был сверхдержавой того времени...", - Виктор Козодой
17:59  "Хлопок - это проклятие". В Ташкенте открылась Paxta - выставка-размышление о белом "золоте", изменившем Узбекистан
17:47  Мухаммадшариф Сулаймонов – символ мужества, стойкости, борьбы и победы таджикского спорта. Часть 1
17:11  Битва с сатанизмом, мир хаоса и время больших перемен, - Игорь Нагаев
16:34  2023 год - перспективы для России и Украины, - Ростислав Ищенко
14:37  Российская? компания "Газпром" продолжает качать газ через Украину
12:53  Эрдоган: Более 16 млн тонн агропродукции удалось вывезти с Украины в рамках зерновой сделки
11:53  Бахмутско-Соледарская мясорубка: когда конец? - А.Ситников
10:03  Будущее мира определяется в России: произойдет ли смена энергий, - Андрей Фурсов
02:38  "Сегодняшний неспокойный мир побуждает каждую гордо...", - Э.Рахмон
02:36  "В трудную минуту кыргызский народ в очередной раз показал...", - поздравление С.Жапарова
02:33  "Наша страна выдержала неимоверные испытания", - новогоднее поздравление К.Токаева
00:01  Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам вместе с военнослужащими
Суббота, 31.12.2022
16:05  В Анкаре на улице застрелен лидер пантюркистской экстрим-организации "Серые волки" профессор Синан Атеш
14:14  Скончался 265-й Папа Римский Бенедикт XVI
12:14  Главный "фармацевт" Узбекистана Кариев уволен после смерти детей от индийского "лекарства"
11:50  Ежедневная газета "Вечерний Бишкек" (печатная версия) закрывается с 1 января
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ближний Восток стал опорой России в противостоянии с Западом
11:37 03.01.2023

Ближний Восток стал опорой России в противостоянии с Западом
Отношения между Москвой и Эр-Риядом вышли на новый уровень благодаря сделке ОПЕК+
3 января 2023,
Текст: Дарья Волкова
После начала СВО страны Запада решили изолировать Россию, введя против Москвы рекордный объем санкций. Однако страны Ближнего Востока, несмотря на внутренние противоречия и антагонизм, не только не присоединились к санкциям, но и стали активнее развивать отношения с Россией. Почему Ближний Восток пошел наперекор Западу?

За последний год страны Ближнего Востока неоднократно давали понять, что не поддержат идею изоляции России. Это отображалось не только в интенсификации экономических, но и политических взаимоотношений. Среди прочего, тенденция прослеживалась в таком важном для Москвы и Запада вопросе, как голосование стран-участниц ГА ООН по российским и антироссийским резолюциям, тем самым делая "мировые замеры" общественных настроений.

Развиваются контакты и на высшем уроне. Помимо серии встреч с лидерами региона в рамках саммита ШОС в Самарканде, Владимир Путин провел содержательные переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. В ответ на это в адрес арабов посыпались угрозы со стороны США. Звучали даже требования вывести американские системы ПВО из Эмиратов и Саудовской Аравии.

Но Ближний Восток – это не только арабы и богатейшие монархии Залива. С Ираном отношения России носят стратегический характер, с Турцией происходит развитие во многих сферах экономики, с Израилем, несмотря на политический кризис в этой стране, получилось сохранить нейтральные отношения и сообща обходить санкции.

"Стоит отметить заслугу внешней политики нашей страны в том, что Москве удалось сохранить взаимную заинтересованность и высокий уровень отношений с государствами этого региона", – считает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

Турция

В контексте СВО президент Тайип Эрдоган демонстрирует максимальную гибкость. Турция не вводит санкции, зарабатывая на этом, и критикует Запад за попытки "отменить Россию". С другой стороны, Анкара поставляет оружие в интересах ВСУ и не соглашается с доводами Москвы относительно причин СВО.

При этом в первые месяцы спецоперации Стамбул рассматривался как площадка для мирных переговоров между представителями России и Украины. Но, из-за позиции Британии и США, Киев провалил переговорный процесс. Параллельно с этим Турция становилась важным хабом (в том числе зерновым и энергетическим) для экспорта-импорта товаров в интересах России.

"Турция действительно стала логистическим хабом для обхода антироссийских санкций. Текущие позитивные изменения выглядят особенно ярко на фоне отката в отношениях России со странами Европы. При этом Эрдоган идет на максимальное сотрудничество с Москвой, желая получить дивиденды для переизбрания на выборах. В первую очередь это касается скидок на газ, что позволит сдержать рост цен внутри страны", – поясняет Семенов.

"Важнейшее значение имеет и создание на территории Турции газового хаба.

Что касается иных политических вопросов, которые не связаны с Украиной или Западом, то и здесь все развивается довольно продуктивно. В частности, Эрдоган хочет приурочить к выборам трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Башаром Асадом. Однако, пока есть только принципиальное согласие Анкары и нет ответа Дамаска. С другой стороны, в последнюю неделю 2022 года в Москве состоялась встреча министров обороны и глав разведок Сирии и Турции. Так что скорость проведения переговоров на уровне президентов будет зависеть от Сирии", – отметил Семенов.

"Кроме того, у нас нет противоречий в решении Карабахского вопроса. Сейчас конфликт замкнут в треугольник Москва-Ереван-Баку. Турецкого угла там не видно. Даже в события вокруг Лачинского коридора Турция, скорее всего, не станет вмешиваться, поскольку Баку способен играть самостоятельную политическую роль в этих вопросах", – акцентировал политолог.

"Однако есть перспективы новой военной операции Турции на севере Сирии. Но вряд ли она повлияет на динамику российско-турецких связей. Кроме того, Анкара наверняка будет консультироваться с Москвой, если пойдет на такой шаг. Поэтому в 2023 году мы увидим развитие тех же трендов, которые были заложены в 2022 году лидерами России и Турции", – полагает Семенов.

Израиль

Несмотря на давление Вашингтона, Израиль не стал озвучить четкую позицию по поводу СВО. Кроме того, все разговоры о поставках израильского оружия для ВСУ не нашли своего продолжения. Отношения Москвы с правительством Яира Лапида оставались сложными и могли бы ухудшаться. Однако подчеркнуто антиизраильская позиция Украины по палестинскому вопросу не позволила Тель-Авиву пойти на сотрудничество с Киевом.

Теперь к власти в Израиле вновь пришел Биньямин Нетаньяху, который может похвастаться хорошими отношениями с Владимиром Путиным. Не так давно Нетаньяху удалось сформировать правительство, с чем российский лидер поздравил израильского коллегу. В ходе разговора премьер выразил надежду, что в скором времени "будет найден способ положить конец" конфликту на Украине. Он также подтвердил готовность к развитию отношений между Россией и Израилем в будущем.

"Отношение Израиля к Украине может еще больше охладеть, поскольку для нашей страны ценно сохранение теплых отношений с Россией, даже в ущерб сотрудничеству с США. В случае конфликта между Израилем и другими государствами региона, американцы вряд ли будут нам серьезно помогать. Там, как ни странно, действует серьезное антиизраильское лобби", – говорит сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис

"При этом Нетаньяху под силу еще больше охладить пыл сторонников поставок оружия для ВСУ, потому что между ним и Зеленским есть немало противоречий. Но если Россия будет расширять сотрудничество с Ираном в области вооружений, это соблазнит Израиль изменить свою точку зрения из-за желания сразиться с иранской техникой на поле боя. Хочется надеяться, что в 2023 году дело до этого не дойдет", – добавил Ципис.

Иран

Разговоры о развитии российско-иранских отношений в 2022 году стали мейнстримом в западной прессе и кабинетах высокого уровня. В последние месяцы в адрес России участились обвинения в якобы использовании иранских вооружений. С другой стороны, Тегеран также получает от Москвы новейшие технологии. Расширяется сотрудничество и в гражданских отраслях экономики.

"Россия и Иран оказались в одной санкционной лодке. Если раньше политические отношения между государствами были лучше, чем экономические, то сейчас вторая часть сопоставима с первой. Однако в Москве всегда были политики, настроенные на сокращение отношений с Тегераном в обмен на расширение диалога с Западом, а также еще большее развитие отношений с Израилем. Тем не менее, России удается сохранять баланс в отношениях с иранцами, израильтянами и арабами", – считает востоковед Саид Гафуров.

Ключевым достижением российско-иранских отношений последнего года стало развитие транспортного коридора "Север – Юг",

считает эксперт. "Технически еще многое предстоит решить, но главное – это принятые политические решения. Коридор станет кратчайшим путем из Европы в Индию, оказывая влияние в том числе на Азербайджан и Армению", – рассказал он.

"Также у Ирана очень большой опыт жизни под санкциями, и он востребован Россией. Москва была готова к попытке Запада оказать экономическое и технологическое давление. Многое мы способны производить сами, но некоторые вещи закупаем у Ирана, в том числе товары химической промышленности", – отметил собеседник.

"При этом не стоит ожидать, что иранцы будут помогать России по зову сердца. Они помнят о своих выгодах. Поэтому нам с Тегераном по-прежнему тяжело договариваться и достигать взаимовыгодных условий, в том числе по вопросам кредитно-денежной политики. Это наиболее сложный вопрос в 2023 году", – резюмировал Гафуров.

Страны арабского мира все чаще делают выбор в пользу стабильных и надежных партнеров. То есть тех, кто будет выстраивать отношения на равных, а не подходить к решению вопросов с позиции колонизатора. Кроме того, там ценят Россию за невмешательство во внутренние дела государств.

За последний год значительно улучшились отношения между Москвой и монархиями Персидского залива. Особого внимания здесь заслуживает сделка России и ОПЕК+ на фоне безрезультатного турне президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку. Он пытался убедить местных экспортеров нефти увеличить добычу и ввести эмбарго на российские ресурсы, но страны-участницы этой организации, особенно ОАЭ и Саудовская Аравия, отвергли план Байдена.

"Сделку с ОПЕК+ можно действительно назвать нашим главным успехом в регионе по итогам 2022 года.

Это стало возможным благодаря уважительному выстраиванию отношений с Саудовской Аравией и странами Ближнего Востока в целом", – рассказал газете ВЗГЛЯД доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

"Кроме того, саудовскому кронпринцу Мухаммеду бин Салману льстит то, что Владимир Путин особо отмечает его вклад в международные дела, включая допуск до посреднических ролей в украинском конфликте. Перед принцем сейчас стоят задачи укрепления своего влияние в мире, в том числе нивелирование эффекта от дела Джамаля Хашогги, поэтому он высоко оценивает помощь России", – убежден эксперт.

"Вместе с тем, саудиты очень четко поняли – нефтяное эмбарго, которое Штаты захотели ввести против России, не в их интересах. Сегодня Вашингтон использует такой механизм против Москвы, а завтра захочет использовать против Эр-Рияда. Поэтому саудиты демонстративно солидаризировались с Россией", – считает собеседник.

"По сути, этот результат является дивидендами от долгосрочных военно-политических инвестиций России в Ближний Восток. В отличии от США, Россия всегда настаивала на компромиссных решениях и диалоге между странами. Такая позиция нивелировала сказки западных партнеров о союзничестве России с Ираном в борьбе против суннитских монархий", – акцентировал он.

"Штаты также совершили большую ошибку, отказавшись диверсифицировать свои отношения с ближневосточными странами. Вместо того, чтобы допустить наличие у Эр-Рияда других партнеров, понимая, что при правильном подходе США все равно останутся главными, они начали всячески этому сопротивляться. Тем самым они дали хорошие шансы тем, кто хочет развивать отношения с Саудовской Аравией – России и Китаю", – считает политолог.

"Также на Ближнем Востоке у нас достаточно тесные отношения с Катаром и ОАЭ, но это все производные от отношений с Эр-Риядом. Для них Саудовская Аравия – это старший брат в регионе, даже не смотря на возникающие между ними конфликты. Поэтому развивать отношения с Ближним Востоком Москве, в первую очередь, нужно через поддержку уже сложившихся партнерских отношений с Эр-Риядом. При этом баланс в отношениях с другими игроками станет надежной опорой России в противостоянии со странами Запада", – заключил Мирзаян.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672735020


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- "Я намерен в начале нового года осуществить ряд кадровых изменений в правительстве" – Токаев
- Маулен Ашимбаев: "Закон поможет выявить и минимизировать коррупционные риски"
- Кадровые перестановки
- Реализация прорывных договоренностей между Казахстаном и Узбекистаном – план действий обсудили в Правительстве РК
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2022 года №2
- О ситуации на финансовом рынке в ноябре 2022 года
- Государственный советник принял участие в заседании Ученого Совета КИСИ
- В Казахстане создан НИИ курортологии и медицинской реабилитации на базе санатория "Бурабай"
- Комитет транспорта направил уведомление о приостановлении действия Соглашения с Lloyd's Register Group
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  