Профессор Катасонов: Что такое "чиповая война", и кто в ней победит

11:40 03.01.2023 Завод TSMC в Аризоне - попытка Америки сохранить и укрепить свою гегемонию в мире



Валентин Катасонов



7 декабря в США произошло событие, которое, по мнению некоторых экспертов, может в среднесрочной перспективе привести к серьезным изменениям не только в Америке, но и во всем мире.



Речь идет об открытии в штате Аризона завода TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) - знаменитого тайваньского производителя чипов и микросхем. TSMC - крупнейший в мире производитель чипов: на нее приходится примерно половина мирового рынка чипов с характеристиками 28−65-нм (нанометров) и 90% рынка чипов 5−10-нм чипов.



Америка давно заманивала эту тайваньскую компанию к себе, рассчитывая таким образом резко укрепить свои позиции в микроэлектронике и через такое укрепление восстановить свое пошатнувшееся влияние в мире. TSMC долгое время сомневалась в необходимости переносить свои производства в Северную Америку.



Ее вполне устраивало независимое положение, которое она имела на острове Тайвань, поддерживая выгодные отношения с заказчиками ее продукции из Китая, Европы, той же Америки и других стран мира. Но начавшейся обострение ситуации вокруг Тайваня поставило под угрозу будущее этого мирового производителя чипов.



Конечно, в значительной степени сложная для TSMC ситуация искусственно создавалась Вашингтоном. Он посредством угроз и санкций обрубал связи TSMC с ее традиционными партнерами. Среди последних, между прочим, Китай и Россия. По итогам третьего квартала нынешнего года уже более 70% доходов компания заработала в Северной Америке, в то время как доходы в Китае составили лишь 8%.



По России, естественно, доля равна нулю. Поставки в нашу страну были обрублены еще до 24 февраля нынешнего года. Но Вашингтон не желает, чтобы TSMC точно также обнулила свои поставки Китаю. В принятой в октябре этого года "Стратегии национальной безопасности США" Китай обозначен как главный (наряду с Россией) противник Америки. Поставками чипов на китайский континент TSMC будет укреплять противника Америки. А она должна укреплять Америку. Следовательно, надо сделать TSMC американской корпорацией!



Постепенно под влиянием непрерывной обработки со стороны Вашингтона у руководства TSMC стало складываться мнение о необходимости и неизбежности эвакуации ее производства с острова.



Желательно, чтобы эвакуация была постепенная, осуществляемая путем создания новых предприятий в США и ряде других стран. Вашингтон настойчиво заманивал TSMC не только словами. Он обещал компании режим наибольшего благоприятствования. Прежде всего, гарантированный и растущий спрос на ее продукцию со стороны американских компаний, а также льготное кредитование или даже субсидирование стратегически значимого для Америки производства микроэлектроники.



Одним из проявлений такой поддержки стало подписание в августе этого года американским президентом Джо Байдена закона о предоставлении субсидий в размере 52,7 млрд долл. для производства полупроводников и электроники в США. В частности, они будут предоставлены американским компаниям Micron, Intel, Lockheed Martin, HP и Advanced Micro Devices. А это как раз те компании, которым нужны тайваньские чипы.



И вот, наконец, в начале нынешнего года TSMC в условиях резко обострившейся благодаря стараниям Вашингтона ситуации вокруг острова Тайвань приняла решение о запуске проекта производства микрочипов в американском штате Аризона. Ударными темпами (за 8 месяцев) основные производственные объекты нового завода были возведены. И 7 декабря была проведена церемония торжественного открытия завода. На мероприятии выступили с речью президент США Джо Байден и генеральный директор американской корпорации Apple Тим Кук.



Выступающие заявили, что новый завод позволит постепенно обнулить импорт Америкой микрочипов, в первую очередь, закупки у китайских производителей. "Сегодня мы объединяем опыт TSMC с непревзойденной изобретательностью американских рабочих. Мы инвестируем в светлое будущее, мы сажаем наше семя в пустыне Аризоны. Мы в Apple гордимся тем, что помогаем его росту", - сделал пафосное заявление Тим Кук. Джо Байден, в свою очередь, заявил, что "Apple приходилось покупать все передовые чипы за границей, однако теперь они собираются перенести большую часть своей цепочки поставок на родину. Это может изменить правила игры".



Пока была лишь ритуальная церемония, посвященная завершению строительства основных производственных объектов TSMC. Реально на полную мощность завод в Аризоне должен заработать в 2024 году. Сначала будет производство 4-нм чипов. А к 2026-му году завод сможет производить самые современные на сегодняшний день 3-нм чипы.



Кроме того, TSMC строит второй завод в США, который будет запущен к 2026 году. В общей сложности затраты на строительство заводов на территории США у компании TSMC составят 40 млрд долл. Даже по американским меркам это беспрецедентные производственные инвестиции.



По данным Национального экономического совета (The National Economic Council), заводы TSMC в США будут производить до 600 тысяч кремниевых пластин в год, что будет достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Председатель правления компании TSMC Марк Лю отметил, что после открытия двух заводов в Америке ее доход вырастет в четыре раза (до 40 млрд долл. в год). Следовательно, инвестиции должны окупиться достаточно быстро.



Каковы последствия перемещения производственной деятельности TSMC с острова Тайвань в пустыню Аризоны? Оценки экспертов очень разнятся.



Естественно, что чиновники из администрации президента и правительства США твердят, что новые заводы TSMC обеспечат "решающее преимущество американской армии и экономике в то время, когда отношения с Китаем обостряются"



А вот британская Financial Times провела опрос среди экспертов с целью выяснения последствий последних шагов Вашингтона в сфере микроэлектроники. Обсуждаются такие шаги, как запреты для американских компаний закупать и продавать Китаю чипы и другую микроэлектронику и перемещение производства TSMC в США. FT следующим образом резюмирует результаты опроса: новые меры США могут отбросить китайские компании в "каменный век".



Впрочем, есть и диаметрально противоположные мнению относительно возможных последствий последних шагов Вашингтона для Китая. Самоизоляция США и втягивание в эту изоляцию компании TSMC приведет к тому, что мировой рынок чипов и другой микроэлектроники будет отдан китайским компаниям. Объявление Вашингтоном, что Китай является главным противником Америки приведет лишь к тому, что Пекин мобилизует все ресурсы для того, чтобы не отстать от США в гонке микроэлектронных технологий.



Пекин уже объявил о выделении индустрия китайского производства чипов финансовой помощи в триллион юаней (144 млрд долл.), что в 2,7 раза превышает ту помощь на развитие микроэлектроники в США, о которой объявил Джо Байден.



Уже сегодня США серьезно обеспокоены тем, что крупнейший производитель чипов в Китае компания SMIC наращивает выпуск чипов в 28 нанометров, ключевых для цепочек поставок многих "продвинутых" производств такой конечной продукции, как автомобили, самолеты, высокоточное оружие, гаджеты, "умные вещи" и т. д.



С 2020 года SMIC анонсировала строительство четырех новых предприятий, что позволит увеличить объем производства более чем в три раза. В период с 2024 по 2027 гг. SMIC планирует проводить агрессивную политику по полному захвату мирового рынка чипов данного размера.



По мнению экспертов, на сегодняшний день чипов 28-нм вполне достаточно для того, чтобы производить самые совершенные виды оружия и военной техники. И, между прочим, Россия очень рассчитывает, что в условиях санкционной войны она сумеет воспользоваться китайской продукцией.



Чипы размеров менее 10-нм - электроника завтрашнего дня, в настоящее время они в некоторой степени "избыточны" (к тому же достаточно дороги и не очень надежны в работе). Да, завтра чипы 3−4-нм могут стать ключевым фактором гонки вооружений в мире. Но Китай полагает, что за несколько лет он сумеет преодолеть нынешнее отставание от лучших образцов тайваньской компании.



А вот мнение Морриса Чанга, основателя компании TSMC (с 1987 по 2005 гг. пребывал в должности генерального директора компании). Он заявил, что производство чипов в США будет "расточительным, дорогостоящим и бесполезным" предприятием.



До нынешнего года TSMC была глобальной компанией, она использовала преимущества выхода на мировой рынок, получая заказы из самых разных стран, набирая лучших специалистов из разных стран мира, заключая контракты на закупку лучшего оборудования в разных странах мира и т. д. А теперь существует риск того, что компания будет изолирована от мира и будет зависеть от прихотей американской администрации. Став абсолютным монополистом на американском рынке, компания начнет медленно чахнуть.



Высказался на тему чиповой войны, объявленной Вашингтоном Китаю, также известный американский инвестор Джим Роджерс. "Китайцы будут тратить больше денег на развитие индустрии полупроводников, это навредит Америке в долгосрочной перспективе. Ведь мы стимулируем Китай развивать их собственную полупроводниковую отрасль", - заявил Роджерс.



По его оценкам, Пекин обладает достаточным объемом финансовых ресурсов, чтобы через 5−10 лет обеспечить себе "очень сильную" индустрию полупроводников. "И тогда Америка задастся вопросом - зачем мы это сделали?" - заметил американский инвестор. Источник - СвободнаяПресса

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